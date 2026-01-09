Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”

PRO TV/Facebook - Nicușor Dan

Forțele aeriene ale Elveției au reacționat pentru Știrile PRO TV în legătură cu episodul în care două dintre avioanele sale de luptă F/A-18 au escortat pentru pțin timp care aeronava Spartan a MApN, care îl transporta pe președintele Nicușor Dan.

Alexandru Toader,  Teodora Suciu

Avionul președintelui României a fost escortat, miercuri (7 decembrie), pentru scurt timp de Forțele Aeriene Elvețiene în spațiul aerian al Elveției, în cadrul unei „misiuni live” realizate cu două avioane de luptă F/A-18, a confirmat purtătorul de cuvânt al Armatei elvețiene, Mathias Volken, într-un răspuns transmis pentru Știrile Pro TV.

Conform acestuia, controlorii de trafic aerian ai Skyguide au profitat de moment pentru a mulțumi delegației române pentru sprijinul acordat Elveției după tragedia din noaptea de Revelion din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în urma căruia au murit cel puțin 40 de oameni într-un incendiu cumplit. Atunci, MApN a trimis o aeronavă pentru a fi transportați mai mulți răniți către spitale.

„Forțele aeriene elvețiene au escortat pentru scurt timp avionul președintelui român în spațiul aerian elvețian, în cadrul unei „misiuni live” cu două avioane de vânătoare F/A-18.

Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie pentru a mulțumi delegației române prin radio pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice din Crans-Montana. Cu câteva zile înainte, forțele aeriene române fuseseră mobilizate pentru transport medical în Elveția.

Dorim să mulțumim României și celorlalte țări pentru sprijinul valoros acordat în transferul aerian al pacienților către spitale specializate din întreaga Europă”, a transmis reprezentantul armatei elvețiene pentru Știrile PRO TV.

Val de controverse 

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

Oficialul spune că aeronava Spartan nu a avut probleme tehnice, iar toate deciziile au fost luate strict din motive de siguranță, din cauza vremii severe. După aproape 24 de ore de așteptare, președintele a ajuns joi în țară. Aeronava Spartan a fost escortată de două avioane de luptă F-18, deasupra Alpilor elvețieni, în semn de respect pentru ajutorul oferit de Romania în cazul tragediei de la Crans-Montana.

Președintele Nicușor Dan a postat joi noapte, pe Facebook, un videoclip în care se aude convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich.

„Puteți asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești.

Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana.

Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a scris președintele în postare.

Sursa: Pro TV

