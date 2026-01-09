Protestatarii anti-guvernamentali din Iran cer „libertate” și „moarte dictatorului”. Cum a răspuns regimul condus de Khamenei

Liderul suprem al Iranului atacă protestatarii anti-guvernamentali, după aproape două săptămâni de demonstrații în întreaga țară.

Ayatollahul Ali Khamenei, care deține puterea supremă în Iran, i-a numit pe protestatari „o gașcă de vandali" care încearcă să "îi facă pe plac" președintelui american.

Asta, după ce Trump a amenințat, că va lovi Iranul foarte puternic dacă forțele guvernamentale vor ucide protestatari.

Mulțimi uriașe de protestatari s-au adunat la Teheran și în alte orașe ale Iranului - în ceea ce a devenit cea mai puternică sfidare la adresa atotputernicului regim condus de ayatolahul Ali Khamenei. Imagini dramatice cu clădiri în flăcări și ciocniri violente surprind amploarea confruntărilor.

Jomana Karadsheh, CNN: „Protestele care au izbucnit în Iran în urmă cu 12 zile, declanșate de starea economiei și de prăbușirea monedei naționale, și care s-au transformat rapid în proteste anti-regim, se răspândesc ca un incendiu de vegetație în întreaga țară. Și par să capete și mai mult avânt. În capitala Teheran, în diferite zone, protestatarii au ieșit pe străzi scandând sloganuri pe care le-am auzit și la protestele anterioare, cerând libertate și moarte dictatorului. De asemenea, auzim și scandări în sprijinul fostei monarhii”.

În filmările care s-au răspândit pe rețelele sociale se aud protestatari care cer răsturnarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și revenirea lui Reza Pahlavi, fiul exilat al fostului șah decedat, care își îndemnase susținătorii să iasă în stradă.

Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului, aflat în exil: „Cu siguranță ați observat că mulțimile mai mari au făcut ca forțele regimului să fugă în repetate rânduri și chiar au crescut ratele de dezertare în favoarea poporului. Începând exact la ora 20:00, oriunde v-ați afla, fie în stradă, fie chiar de acasă, vă chem să începeți să scandați, exact la această oră”.

Oponenții s-au mobilizat chiar dacă regimul a tăiat Internet-ul și țara a intrat într-o paralizie totală a comunicațiilor.

Abia vineri, după aproape două săptămâni de când au izbucnit, protestele au fosta menționate la televiziunea națională. Care, însă, le-a denunțat ca acte de terorism provocate de agenți din Statele Unite și Israel.

Crainic: „Mașinile și motocicletele oamenilor, precum și locuri publice, cum ar fi metroul, autospecialele de pompieri și autobuzele, au fost incendiate. În unele orașe ale țării, elemente teroriste susținute de SUA și de regimul sionist au provocat pagube extinse asupra proprietății publice și private”.

Într-o scurtă adresare - difuzată la televiziunea de stat - liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a semnalat că reprimarea demonstranților va continua.

Ayatollah Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului: „Noaptea trecută, la Teheran și în câteva locuri, oameni au ieșit și au provocat distrugeri propriilor clădiri, devastându-și propriile străzi… pentru a-l face fericit pe președintele altei țări (referire la Donald Trump)”.

Președintele Trump a amenințat cu acțiuni militare ale Statele Unite, dacă autoritățile iraniene îi ucid pe cei care protestează în stradă.

Jomana Karadsheh, CNN: „Toate acestea au loc după o represiune care, potrivit activiștilor, a dus la moartea a cel puțin 45 de protestatari. Sute de persoane au fost rănite, potrivit acestor grupuri de activiști, iar peste 2.000 de protestatari au fost reținuți.Așadar, întrebarea este ce va urma, mai ales după ce au făcut Statele Unite în Venezuela. Iar președintele Trump a amenințat, în repetate rânduri, că ar putea interveni dacă regimul iranian ucide protestatari. Întrebarea în acest moment este dacă regimul iranian chiar vrea să pună la încercare disponibilitatea președintelui american de a-și duce la îndeplinire aceste amenințări”.

