Finalizarea pregătirii militare de bază aduce o indemnizație substanțială. Rezerviștii rămân în evidența centrelor militare

09-01-2026 | 19:20
rezervisti

Cetățenii care au finalizat programul de pregătire militară de bază primesc o indemnizație reprezentând trei câștiguri salariale medii brute.

Sabrina Saghin

Acestea sunt utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata, arată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, promulgată vineri de președintele Nicușor Dan.

Potrivit actului normativ, centrele militare îi iau în evidenţă pe aceştia şi îi introduc în rezerva operaţională.

„La instituirea stării de urgenţă şi a stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare şi a stării de război, rezerviştii sunt concentraţi şi/sau mobilizaţi potrivit nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale", precizează legea.

Totodată, potrivit actului normativ, cetăţenii români cu domiciliul în România care au îndeplinit serviciul militar în forţele armate ale statelor membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau ale Uniunii Europene sunt luaţi în evidenţa centrelor militare cu gradul militar dobândit.

Emmanuel Macron
Macron convoacă şefii de partide pentru a discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistiţiu

Cetățenii au obligații la chemare în rezervă

Cetăţenii încorporabili, rezerviştii voluntari şi rezerviştii au obligaţia de a se prezenta la locul, data şi ora prevăzute în ordinul de chemare.

Prin excepţie, la instituirea stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare ori a stării de război, cetăţenii încorporabili şi rezerviştii cu domiciliul în România, plecaţi temporar în afara ţării, au obligaţia de a se prezenta, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, la centrele militare în a căror evidenţă se află, în vederea clarificării situaţiei militare şi, după caz, a înmânării ordinului de chemare.

De asemenea, prin excepţie, la instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu ori la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, rezerviştii voluntari plecaţi temporar în afara ţării au obligaţia de a se prezenta la structurile din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale în care sunt încadraţi, în termenul prevăzut în contract.

Pe timp de pace, cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă, pot solicita Ministerului Apărării Naţionale participarea, pe bază de voluntariat, la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la patru luni, în calitate de soldat/gradat voluntar în termen.

Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă ori care au avut calitatea de poliţist sau poliţist de penitenciare, sunt luaţi în evidenţă ca rezervişti.

Sursa: Agerpres

