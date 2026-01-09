Ce au început să cumpere românii după ce au venit ninsorile și gerul. Au golit rafturile: „Da, le luam pe toate”

Odată cu ninsorile și valul de ger, mulți s-au grăbit să cumpere sare pentru dezgheț, nisip anti-derapant sau lopeți, dar și accesorii pentru mașină.

Comercianții au fost luați prin surprindere, mai ales că stocurile nu mai fuseseră completate în perioada de sărbători.

În unele magazine rafturile s-au golit rapid, cel puțin pentru următoarele zile.

Acești domni au venit la cumpărături pentru zilele geroase și pline de zăpadă și au plecat din magazin cu șase lopeți pentru deszăpezit.

Reporter: „Gata, le luați pe toate?”

Domn: „Da, le luam pe toate.”

Domn: „Nu suntem bucureșteni, locuim la țară și așteptăm zăpada ca în copilăria noastră și ne pregătim pentru că ne place. Ne bucurăm de zăpadă, doar că trebuie să ne facem loc. Am vrut să cumpărăm și clorură de calciu, s-a vândut toată astăzi, inclusiv nisipul. Toată lumea cumpără antiderapante. Noi ne mulțumim cu lopata.”

La raionul cu produse auto, oamenii au căutat perii, măturile, spray-uri și raclete pentru gheață.

Unele magazine nu au fost aprovizionate în ultimele zile, iar produsele de sezon s-au vândut rapid.

Catalin Dincu, coordonator magazin:„Cererea a fost una foarte ridicată pe produse de deszăpezire, lopeți, sare, nisip antiderapant.

Reporter: „Dacă vine cineva acum și caută sare, găsește?”

Catalin Dincu, coordonator magazin:„În momentul de față sare pentru deszăpezire și nisip antiderapant nu mai avem, dar urmează să ne aprovizionăm de săptămâna viitoare. Tot timpul când începe sezonul rece acestea sunt căutate, dar în special când este foarte frig afară se vând peleti, brichete de foc, inclusiv lemne.”

La începutul anului în acest magazin a fost epuizat și stocul de sănii.

Au mai rămas doar câteva colace pentru zăpadă.

De săptămâna viitoare, în București se anunță zile și nopți geroase, însă de luni magazinele vor primi marfă nouă.

