Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”

După mai bine de 25 de ani de negocieri, controversatul acord comercial dintre Uniunea Europeană și blocul „Mercosur” a fost aprobat, în ciuda furiei fermierilor și a opoziției vehemente a Franței.

Acordul de liber schimb ar urma să faciliteze comerțul dintre cele două blocuri prin reducerea taxelor vamale. Țările europene, de pildă, vor putea vinde mai ușor vehicule, utilaje, vinuri și băuturi spirtoase în America Latină. Totuși, fermierii europeni sunt îngrijorați de importurile din aceste țări care, spun ei, le vor face concurență neloială pentru că acolo regulile de producție și mediu nu sunt atât de stricte.

Cele mai multe dintre țările europene au fost de acord cu semnarea acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur, printre care si Romania. Președintele Nicușor Dan a declarat că „noul acord va mari exporturile de servicii din România către Mercosur și va spori accesul țării noastre la materii prime critice.”

Mercosur este un bloc economic din America de Sud din care fac parte Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay. A fost creat pentru un comerț mai ușor cu restul lumii.

Corespondent Știrile ProTV: „Blocul Mercosur este unul dintre cei mai mari furnizori globali de produse agricole, carne și materii prime la prețuri extrem de avantajoase. În 2024 valoarea totală a schimburilor comerciale cu Uniunea Europeană a sărit de 111 miliarde de euro. Importurile și exporturile au fost aproape la egalitate. Tarile din sudul Americii Latine au trimis în statele europene în special produse agricole, precum soia, zahăr, cafea și carne de vită și pui, produse minerale, dar și celuloză și hârtie. De cealaltă parte, țările membre ale Uniunii Europene au exportat în America de Sud mașini și utilaje, produse farmaceutice, dar și servicii de transport și IT”.

Fermierii, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur

Controversatul acord comercial a născut însă, discuții aprinse printre fermierii europeni care consideră că produsele lor, atent verificate și supuse unor reguli stricte de producție, nu vor putea ține pasul cu cele din America de Sud, acolo unde costurile sunt mai mici, iar regulile mai relaxate. Acordul UE–Mercosur a declanșat proteste în mai multe țări europene. Și fermierii români sunt îngrijorați.

Ion Cioroianu, vicepreședintele Asociației Fermierilor din România: „Simțim o concurență neloială. Vedeți dumneavoastră, Uniunea Europeană, spre deosebire de țările din America de Sud trebuie să respecte niște standarde de mediu, de pesticide, de bunăstarea animalelor. Ei beneficiază de o forță de muncă mai ieftină, terenurile sunt mai ieftine încât costurile de producție la ei sunt mai mici decât în Uniunea Europeană. Așa că, în aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”.

Pentru a răspunde acestor îngrijorări, oficialii au aprobat și măsuri suplimentare de protecție. 45 de miliarde de euro vor pleca in avans catre fermierii europeni de la comisia europeana.

