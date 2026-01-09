Familia unui copil de doi ani și cinci luni acuză Spitalul Județean Constanța. Minorul este în moarte cerebrală după operație

Familia unui copil în vârstă de doi ani şi cinci luni acuză cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal.

Ulterior, starea copilului s-a agravat, au apărut septicemia şi o disfuncţie multiplă de organe. Familia susţine că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operaţie şi că nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore.

În prezent, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti şi se află în moarte cerebrală.

Familia copilului a declarat, pentru Ziua de Constanţa, că, în noaptea de 17/18 decembrie 2025, copilul de doi ani şi cinci luni a acuzat dureri abdominale puternice. El a fost dus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, după câteva ore fiind diagnosticat cu volvulus intestinal cu necroză. El a intrat în operaţie a doua zi, în jurul prânzului.

Consultul neurologic a fost întârziat

După intervenţia chirurgicală starea sa de sănătate s-a agravat cu septicemie şi disfuncţie multiplă de organe. Familia susţine că băiatul nu a fost consultat neurologic timp de trei zile de la operaţie, că medicul de gardă a absentat 24 de ore în weekend şi că a fost întârziat transferul către un spital de pediatrie.

Potrivit relatării familiei, citate de Ziua de Constanţa, în 21 decembrie, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti. Medicii i-au făcut un CT cerebral care a arătat edem sever, blocarea fluxului sanguin cerebral, pneumotorax şi insuficienţă multiplă de organe, iar alte analize au confirmat moartea cerebrală a copilului.

Familia băiatului a transmis şi un mesaj ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete: „Câte vieţi sa mai piară să putem schimba ceva? Oamenii nu se vor schimba vreodată!”, adăugând că în spitalul din Constanţa „intri viu şi ieşi mort”.

