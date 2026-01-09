Familia unui copil de doi ani și cinci luni acuză Spitalul Județean Constanța. Minorul este în moarte cerebrală după operație

09-01-2026 | 21:16
Spitalului Clinic de Urgențe din Constanța
Pro TV

Familia unui copil în vârstă de doi ani şi cinci luni acuză cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal.

Sabrina Saghin

Ulterior, starea copilului s-a agravat, au apărut septicemia şi o disfuncţie multiplă de organe. Familia susţine că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operaţie şi că nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore.

În prezent, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti şi se află în moarte cerebrală.

Familia copilului a declarat, pentru Ziua de Constanţa, că, în noaptea de 17/18 decembrie 2025, copilul de doi ani şi cinci luni a acuzat dureri abdominale puternice. El a fost dus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, după câteva ore fiind diagnosticat cu volvulus intestinal cu necroză. El a intrat în operaţie a doua zi, în jurul prânzului.

Consultul neurologic a fost întârziat

După intervenţia chirurgicală starea sa de sănătate s-a agravat cu septicemie şi disfuncţie multiplă de organe. Familia susţine că băiatul nu a fost consultat neurologic timp de trei zile de la operaţie, că medicul de gardă a absentat 24 de ore în weekend şi că a fost întârziat transferul către un spital de pediatrie.

accident
Accident grav în Dolj. O femeie a murit, iar alta a ajuns la spital după ce au fost lovite de o mașină

Potrivit relatării familiei, citate de Ziua de Constanţa, în 21 decembrie, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti. Medicii i-au făcut un CT cerebral care a arătat edem sever, blocarea fluxului sanguin cerebral, pneumotorax şi insuficienţă multiplă de organe, iar alte analize au confirmat moartea cerebrală a copilului.

Familia băiatului a transmis şi un mesaj ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete: „Câte vieţi sa mai piară să putem schimba ceva? Oamenii nu se vor schimba vreodată!”, adăugând că în spitalul din Constanţa „intri viu şi ieşi mort”.

Sursa: News.ro

