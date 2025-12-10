Top destinații în Europa în care să călătorești în luna decembrie. Ce destinații de iarnă să vizitezi

Luna decembrie aduce un farmec aparte Europei, iar multe orașe se transformă în adevărate decoruri de iarnă. Continentul oferă numeroase locuri ideale pentru o escapadă în sezonul rece.

În decembrie, Europa oferă experiențe variate, de la escapade mediteraneene calde în Insulele Canare, Andaluzia și Cipru, până la piețe de Crăciun în orașe precum Viena, Praga și München.

Iată câteva opțiuni pentru destinații în Europa perfecte pentru luna decembrie.

Cele mai bune locuri de vizitat în Europa în luna decembrie

Copenhaga, Danemarca

Copenhaga este un loc potrivit pentru a intra în atmosfera de sărbători. În decembrie, orașul este plin de lumini festive, cafenele primitoare și unul dintre cele mai vechi parcuri de distracții din Europa, Grădinile Tivoli, transformate într-un decor de Crăciun.

Gândește-te la copaci pudrați cu zăpadă, vin fiert și carusele vintage printre decorațiuni strălucitoare. Plimbă-te pe Strøget, una dintre cele mai lungi străzi pietonale din Europa, decorată cu lumini și ornamente. Combinația dintre hygge și spiritul sărbătorilor face ca orașul să fie ideal în această perioadă.

Fă un tur ghidat cu barca pe canale pentru a vedea fațadele colorate și castelele iluminate sau vizită la Castelul Rosenborg, unde se află bijuteriile coroanei Danemarcei.

Nu rata piețele de Crăciun din Grădinile Tivoli, unde găsești “æbleskiver” (gogoși/pancakes daneze) și “gløgg” (vin fiert).

Tenerife, Insulele Canare

Dacă vrei să uiți de frig, Tenerife este o alegere bună în decembrie. Poți sta pe plajele cu nisip negru, poți face drumeții în Parcul Național Teide sau vizita orașe vechi precum La Laguna, aflat în patrimoniul UNESCO. Insula combină terenurile vulcanice cu păduri verzi, fiind potrivită pentru activități în aer liber. Clima blândă face din Tenerife o destinație ideală pentru cei care vor soare în miezul iernii.

Decembrie este una dintre cele mai puțin aglomerate perioade pe insulă, ideal pentru explorare în liniște.

La Coruña, Spania

La Coruña combină priveliști maritime cu tradiții spaniole de iarnă. Poți merge pe Paseo Marítimo, vizita Turnul lui Hercule și explora piețele de Crăciun din piețele vechi ale orașului. Atmosfera este liniștită, mai puțin aglomerată decât în orașele mari ale Spaniei, iar iluminatul de sărbători dă farmec străzilor istorice.

Poți face o excursie de o zi la Santiago de Compostela, oraș UNESCO cu o catedrală impresionantă și atmosferă festivă.

Vizitează luminile de Crăciun din Plaza de María Pita — una dintre cele mai frumoase instalații din oraș.

Malaga, Spania

Malaga are temperaturi plăcute și unul dintre cele mai impresionante spectacole de lumini de Crăciun din Europa, pe Calle Larios. Poți vizita Alcazaba, face cumpărături în centrul vechi și lua tapas la malul mării. Atmosfera de sărbători este puternică, cu palmieri împodobiți și standuri cu churros fierbinți.

Mergi la promenada de pe malul mării pentru o plimbare în aer cald de iarnă.

Hamburg, Germania

Piețele de Crăciun din Hamburg au un caracter maritim. Poți bea vin fiert lângă Lacul Alster, vizita tarabele din Rathausmarkt și piața plutitoare instalată pe nave istorice. Atmosfera este tipic germană, cu lumini, miros de castane și decoruri în cartierul vechi de depozite.

Vremea este rece și umedă, deci ai nevoie de haine groase. Poți încerca punch-ul tradițional de Crăciun.

Madeira, Portugalia

Madeira aduce un aer subtropical sărbătorilor. Străzile din Funchal sunt decorate de Crăciun, iar la final de lună are loc unul dintre cele mai mari spectacole de artificii de Anul Nou din lume. Clima blândă și peisajele verzi fac insula potrivită pentru drumeții și plimbări spectaculoase, conform adventuresofalice.

Clima blândă din decembrie oferă o variantă caldă și festivă fără aglomerația de vară.

Roma, Italia

Roma în decembrie combină spiritul sărbătorilor cu monumentele istorice. Poți vedea scena nașterii și bradul din Piața Sf. Petru, poți vizita Colosseumul în liniște sau savura o cafea în piețele luminate. Este o perioadă cu mai puțini turiști, așa că vizitele sunt mai relaxate.

Este un moment bun pentru vizitarea Muzeelor Vaticanului sau a Colosseumului fără aglomerație.

Bruges, Belgia

Bruges este frumos tot anul, dar în decembrie devine ca în povești. Canalele înghețate, străzile pietruite și piețele decorate creează o atmosferă specială. Poți mânca waffle belgiene sub luminile de Crăciun și cumpăra cadouri artizanale din Piața Centrală.

Vizitează ciocolateriile orașului, perfecte pentru a te încălzi și pentru gustări autentice.

Cele mai frumoase destinații de vacanță în Europa pentru târguri de Crăciun.

Zurich, Elveția

Considerată atât de turiști, cât și de specialiști drept nu doar una dintre cele mai bune piețe de Crăciun din Europa, ci și cea mai frumoasă, Zurich și-a consolidat statutul de destinație festivă de top pe continent.

Inima sezonului este Wienachtsdorf din Sechseläutenplatz, între Opera din Zurich și lac. Este mai mult decât un târg de Crăciun, este un exemplu de rafinament elvețian: rânduri de căsuțe din lemn, un brad impunător și o atmosferă în care tradiția alpină se întâlnește cu eleganța urbană, conform europeanbestdestinations.

Atracția orașului nu se limitează la această zonă. Zurich oferă un întreg traseu dedicat Crăciunului, de la farmecul clasic al Wienachtsdorf până la Weihnachtsallee de lângă gara centrală. Târgul este deschis în perioada 20 noiembrie – 23 decembrie 2025.

Riga, Letonia

Clasată printre cele mai bune piețe de Crăciun din Europa și votată drept destinația cu cele mai frumoase lumini de Crăciun, Riga îmbină tradițiile festive cu creativitatea vizuală.

În perioada 28 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, capitala Letoniei se transformă într-un decor de poveste de iarnă. În centrul orașului vechi, inclus în UNESCO, Piața Doma găzduiește una dintre cele mai atmosferice piețe de Crăciun din Europa. Căsuțele din lemn sunt pline de produse artizanale, tricotaje și delicii letone, iar aerul miroase a vin fiert, migdale prăjite și scorțișoară. Corurile și artiștii locali adaugă un element baltic autentic.

Riga se remarcă mai ales prin luminile de Crăciun. Parcurile și canalele orașului se transformă într-o lume strălucitoare: Opera Square, Bastejkalns și Kronvalda Park prezintă instalații spectaculoase inspirate din basme letone, cu lumină, muzică și povești. Nu este doar o piață, ci o experiență completă dedicată atmosferei de iarnă.

Lisabona, Portugalia

Wonderland Lisboa intră direct în topul celor mai bune piețe de Crăciun din Europa, o recunoaștere importantă a popularității sale în creștere.

Deja premiată de turiști și specialiști drept cea mai frumoasă piață de Crăciun însorită din Europa, Wonderland Lisboa depășește destinații precum Sevilla, Barcelona, Madrid, Atena și Madeira.

Organizată în Parcul Eduardo VII, acest târg de Crăciun cu acces gratuit transformă Lisabona într-un spațiu festiv scăldat în soare de iarnă. Atracțiile de calitate, activitățile pentru familii și atmosfera cosmopolită fac din Lisabona o destinație potrivită pentru o vacanță scurtă sau un city break.

Ajuns la ediția a 10-a (28 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026), Wonderland Lisboa se extinde anual. Atracțiile includ o roată panoramică uriașă cu priveliști asupra Lisabonei și râului Tejo, un patinoar ecologic, Casa lui Moș Crăciun și „Satul Afecțiunii”. Vizitatorii pot vedea spectacole live, pot explora piața de Crăciun cu produse artizanale și dulciuri și se pot opri în zona de food court cu preparate portugheze și gustări de sezon.

