Vacanță în Insulele Canare, Spania – cele mai frumoase insule de vizitat în 2025. Ce să vezi, unde să stai și când să mergi

Insulele Canare sunt cunoscute drept centrul însorit al Europei și oferă temperaturi blânde, precum și o gamă variată de atracții naturale deosebite.

De fapt, cinci dintre cele șapte insule au fost declarate Rezervații ale Biosferei, iar arhipelagul are patru parcuri naționale. Plajele sunt cele mai importante atracții ale sale și sunt perfecte pentru relaxare la soare sau pentru sporturi nautice precum windsurfing și scufundări. În interior vei găsi peisaje impresionante, ideale pentru drumeții, cicloturism, escaladă și chiar speologie.

Insulele Canare, destinația de vis din Spania

Insulele Canare sunt o destinație idilică datorită temperaturilor blânde, care le permit turiștilor să se bucure de plajele lor minunate pe tot parcursul anului. Te poți relaxa, bronza sau practica sporturi precum surfing, windsurfing sau scufundări.

Vei găsi peisaje uimitoare care invită la activități precum turism ciclist, drumeții și alpinism. Vei descoperi și atracții culturale, precum o plimbare prin centrul istoric al orașului La Laguna, în Tenerife; ocazia de a descoperi lucrările lui César Manrique în Lanzarote; relaxare pe plajele paradisiace din Fuerteventura și Gran Canaria sau admirarea peisajelor spectaculoase din La Palma, La Gomera și El Hierro.

Tenerife

Cea mai bună insulă pentru drumeții epice, peisaje montane și excursii în familie.

Cea mai mare și cea mai vizitată insulă din arhipelag îmbină plajele aurii scăldate de soare și o scenă gastronomică în plină dezvoltare cu o gamă aproape nesfârșită de activități, de la observarea cetaceelor în primul sit european recunoscut ca Whale Heritage Site, până la surfing, kitesurfing și drumeții de nivel avansat. Tenerife este o alegere extrem de populară pentru familiile aflate în vacanță, dar oferă suficientă diversitate pentru a atrage o gamă largă de vizitatori, mai ales dincolo de principalele orașe de plajă din sud.

Aici se află spectaculosul Parque Nacional del Teide, unde cel mai înalt vârf al Spaniei se ridică la 3.718 m, iar traseele de drumeție străbat o vale de mare altitudine cu aspect selenar. Să vezi El Teide – cunoscut inițial sub numele de Echeyde de către comunitățile indigene guanche – este cu siguranță unul dintre cele mai impresionante momente din Insulele Canare. Alte drumeții palpitante te așteaptă în munții biodiverși Anaga, unde pădurile de dafin acoperă peisajele nordice, sau în zona sălbatică și izolată Parque Rural de Teno din nord-vest.

Capitala plină de viață, Santa Cruz, este un oraș relaxat, presărat cu grădini subtropicale, galerii creative și artă stradală îndrăzneață, și găzduiește cel mai spectaculos Carnaval din Spania în fiecare iarnă. Coasta de nord, mai puțin dezvoltată, oferă piscine naturale, vii vulcanice pe pante, plantații organice de banane și sate istorice precum Garachico.

Gran Canaria

Cea mai bună insulă pentru litoral, cultură și viață urbană animată. Gran Canaria este cea mai populată dintre cele opt insule este cunoscută pentru stațiunile de plajă animate din sud, în special Maspalomas, cu dunele sale aurii și scena LGBTIQ+ renumită în toată Europa. Insula are un microclimat unic, care variază de la o zonă la alta.

Dincolo de plaje și petreceri, Gran Canaria are multe de oferit, începând cu capitala insulei, Las Palmas de Gran Canaria – al nouălea oraș ca mărime din Spania și gazda unuia dintre cele mai importante carnavaluri de iarnă din lume. Cu centrul său vechi plin de clădiri istorice în cartierul Vegueta, plaja lagunară Playa de las Canteras și o scenă gastronomică urbană remarcabilă, este o destinație de city break excelentă chiar și pentru câteva zile.

În restul insulei, munții acoperiți de ceață se împletesc cu câmpuri aride și păduri luxuriante de dafin și pini, iar situri prehispanice precum Cueva Pintada din Gáldar spun povestea comunităților indigene. O excursie cu mașina prin centrul montan al insulei oferă priveliști impresionante precum monoliții Roque Nublo și Roque Bentayga. Merită vizitate și satele montane Artenara și Tejeda, unde poți gusta queso de flor (brânză din flori) și alte produse locale la piețele tradiționale.

Lanzarote

Cea mai bună insulă pentru artă, plaje și crame. Cu conurile sale vulcanice impunătoare, plajele cu pietriș negru și văile presărate cu palmieri, Lanzarote pare o pânză naturală în continuă schimbare. Nu e de mirare că această insulă din estul arhipelagului a cucerit inima artistului și activistului de mediu César Manrique, născut aici, ale cărui influențe și lucrări se regăsesc peste tot – de la casele albe cu ferestre albastre din satele de coastă până la ineditul său muzeu-casă din câmpul de lavă, Fundación César Manrique, conform lonelyplanet.

În ultimii ani, Lanzarote a devenit o destinație atrăgătoare pentru iubitorii de artă, design și arhitectură, dar oferă și multe activități în aer liber și o gastronomie locală în plină ascensiune. Plajele de aici se numără printre cele mai frumoase din Insulele Canare, mai ales cele din rezervația naturală Papagayo, în sud, și plaja sălbatică Famara, un loc de top pentru surf în Europa.

La Palma

Cea mai bună insulă pentru natură, observarea stelelor și drumeții inedite. Este imposibil să nu te îndrăgostești de verdeața luxuriantă a insulei La Palma. Supranumită pe bună dreptate „La Isla Bonita”, întreaga insulă este Rezervație a Biosferei UNESCO, cu dealuri abrupte acoperite de păduri tropicale și aproximativ 850 km de trasee de drumeție. Sporturile de aventură sunt numeroase, de la caiac la kitesurfing, iar capitala pitorească Santa Cruz de la Palma este plină de conace elaborate din secolul al XVI-lea.

Cele mai spectaculoase trasee de drumeție din La Palma se învârt în jurul impresionantului Parc Național Caldera de Taburiente, o depresiune de 50 km² formată prin prăbușirea unui vulcan în sine. După erupția vulcanului Tajogaite din sudul insulei, în 2021, afacerile locale și-au revenit, oferind noi experiențe de observare a vulcanilor în zona afectată.

La Palma este, de asemenea, una dintre cele mai bune locații din lume pentru observarea stelelor și a fost desemnată prima Rezervație Starlight din lume în 2012.

Fuerteventura

Cea mai bună insulă pentru plaje și sporturi nautice. Rezervație a Biosferei UNESCO din 2009, a doua cea mai mare insulă canariană (după Tenerife) atrage vizitatori prin plajele sale spectaculoase, clima însorită tot anul și frumusețea aridă, cu aspect selenar. Bătută de vânturi și cu peisaje neatinse, Fuerteventura are unele dintre cele mai frumoase plaje din arhipelag: de la dunele aurii ale Parcului Natural Corralejo din nord până la întinderile izolate și sălbatice ale plajei Cofete din extremitatea sudică a insulei (mai ales la apus).

Insula rivalizează cu plaja Famara din Lanzarote ca destinație de top pentru surfing în Canare, cu o atmosferă relaxată pentru toate nivelurile, concentrată în fostele sate pescărești El Cotillo (cu plaje bătute de valuri sub stânci) și Corralejo (mai turistic). Se pot practica navigația, windsurfing, kitesurfing, paddleboarding și scufundări, sau se pot face drumeții mai puțin cunoscute, inclusiv în jurul rezervației naturale Isla de Lobos, lângă Corralejo.

El Hierro

Cea mai bună insulă pentru scufundări, drumeții și izolare completă. Cei care ajung pe cea mai mică și vestică insulă a Canarelor își dau repede seama că au descoperit un loc special. Înconjurată de stânci vulcanice abrupte, El Hierro este Geoparc UNESCO din 2014 și se simte mult mai izolată decât restul arhipelagului, deși se află la doar 40 de minute de zbor (sau 2,5 ore cu feribotul) de Tenerife. Acest lucru se datorează în mare parte eforturilor constante de a limita dezvoltarea turistică și de a deveni prima insulă din lume complet autonomă energetic.

În ultimii ani, El Hierro a început să atragă mai mulți vizitatori spanioli, dar rămâne un loc pentru aventuri izolate, legende locale și gastronomie tradițională canariană. Numeroase trasee liniștite de drumeție culminează cu Camino de la Virgen, un traseu de 27 km care traversează întreaga insulă, urmat o dată la patru ani în procesiunea Bajada de la Virgen.

La Gomera

Cea mai bună insulă pentru drumeții liniștite și peisaje verzi. Pante acoperite de păduri, văi vulcanice spectaculoase și sate pitorești fac din La Gomera un paradis pentru drumeți. Deși este situată chiar lângă sud-vestul insulei Tenerife, insula a evitat turismul de masă, majoritatea cazărilor fiind în hoteluri rurale mici, case de fermă restaurate sau apartamente în regim self-catering.

Parcul Național Garajonay, de 40 km², aflat în inima insulei, abundă în trasee prin păduri de laurisilva, în timp ce alte poteci urmează pereți abrupți de văi sau străbat coasta vulcanică. După drumeții, te poți plimba prin capitala colorată San Sebastián de la Gomera și te poți relaxa în piețele umbrite, savurând specialități locale precum potaje de berros (tocană de creson), papas arrugadas (cartofi în coajă fierți în apă sărată) și brânză proaspătă de capră. Există și câteva plaje liniștite, în special în Valle Gran Rey și Playa Santiago, pe coasta de sud.

Isla Graciosa

Cea mai bună insulă pentru plaje izolate. Declarată oficial a opta insulă canariană în 2018, liniștita La Graciosa se află la doar o jumătate de oră cu feribotul la nord de Lanzarote, dar se simte extrem de izolată. Pe această insulă mică și joasă, plajele aurii și sălbatice înconjoară conuri vulcanice arse, iar explorarea se face doar pe jos, cu bicicleta sau cu jeepul. Face parte din arhipelagul protejat Chinijo, unde pot fi văzuți delfini, țestoase și numeroase specii de păsări. Se poate ajunge la plajele izolate Playa de las Conchas sau Playa Francesa, cu vedere spre stâncile din Lanzarote, iar apoi se poate lua masa într-unul dintre restaurantele cu fructe de mare din micul „capital” Caleta de Sebo.

Ce poți face în Insulele Canare – atracții turistice și activități

În Insulele Canare există ceva de făcut pentru fiecare tip de călător. Și dacă există un lucru sigur, acela este că nu te vei plictisi niciodată. Iată o selecție de activități interesante pe care le poți face în Insulele Canare.

Tenerife: Insula celor 1000 de experiențe

Cu o mare varietate de peisaje și activități, Tenerife este insula posibilităților nelimitate. Aici se află cel mai înalt munte din Spania și al treilea cel mai înalt vulcan din lume – Muntele Teide.

Este locul ideal pentru iubitorii de drumeții și peisaje spectaculoase. Cu parcuri naturale uimitoare și plaje lungi cu nisip auriu, precum La Tejita, iubitorii de natură vor fi încântați. Poți face o excursie cu barca în sud pentru a vedea delfini, orci și chiar balene albastre.

În nord, merită să vizitezi orașele aglomerate La Laguna și Santa Cruz de Tenerife. Nu părăsi insula fără să guști vinul alb Malvasia – băutura emblematică a insulei – alături de creveți mici sau salată de caracatiță.

Gran Canaria: Un mic paradis

Gran Canaria oferă peisaje naturale impresionante. Rezervația Biosferei Gran Canaria, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, este bogată în plante rare datorită climei unice, conform blog.musement.

Poți explora aproape 60 km de plaje, inclusiv dunele spectaculoase din Maspalomas, unde poți face plimbări cu cămila. Printre satele pitorești se numără Agaete, cu casele sale albe, și Vegueta, cu un centru istoric fermecător. În Puerto de Mogán, un sat pescăresc colorat din sud, poți savura fructe de mare. Capitala Las Palmas oferă viață de noapte activă.

Fuerteventura: Destinația sporturilor

Cu peste 300 km de plaje însorite și vânturi perfecte, Fuerteventura este locul ideal pentru surfing, kite surfing, windsurfing și jet-ski.

Pe uscat, poți explora zonele muntoase pentru drumeții sau vizita orașe precum Betancuria, fondat în secolul al XV-lea, care găzduiește un muzeu arheologic dedicat primilor locuitori ai arhipelagului.

Nu rata satul de pescari El Cotillo, cunoscut pentru plajele sale cu nisip alb, sau surfingul pe plaja cu nisip negru Playa de los Muertos. Între sesiuni de surf, încearcă brânza Majorero, specialitatea insulei.

Lanzarote: Plaja vulcanică

Lanzarote impresionează prin peisajele sale spectaculoase, acoperite de sol vulcanic în nuanțe de roșu, portocaliu, galben, maro și negru.

Poți sta la soare pe plaje cu nisip negru, precum El Golfo, aflată în craterul unui vulcan stins, unde vei găsi și o lagună verde. Merită să vizitezi zona viticolă La Geria, unde vița-de-vie este cultivată în sol vulcanic, sau Parcul Național Timanfaya, explorat pe spatele unei cămile.

Pentru liniște, mergi pe insula La Graciosa, la nord de Lanzarote, fără drumuri asfaltate.

El Hierro, La Gomera și La Palma: Mici și fermecătoare

La Palma are păduri dese și vulcani impresionanți, plaje cu nisip negru și saline la malul mării. Este ideală pentru observarea stelelor datorită lipsei poluării luminoase.

La Gomera adăpostește Parcul Național Garajonay și formațiunea vulcanică Los Organos. O excursie aici este printre cele mai frumoase experiențe din arhipelag.

El Hierro, complet independent energetic, este cea mai mică insulă, dar cu peisaje variate. În sud, lângă satul La Restinga, se află una dintre cele mai bune zone de scufundări din lume.

Cea mai bună perioadă pentru o vacanță în Insulele Canare

Cel mai bun moment pentru a vizita Insulele Canare este primăvara (martie-mai) și toamna (septembrie-noiembrie). Primăvara oferă vreme caldă, mai puțini turiști și tarife mai mici.

Toamna are, de asemenea, vreme blândă, cer senin și mai puține precipitații decât în alte perioade ale anului. Vara este caldă, cu umiditate ridicată, mai mulți turiști și tarife mai mari la hoteluri.

Cele șapte insule Canare (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma și El Hierro) sunt frumoase tot timpul anului, dar poți prefera să le vizitezi pe fiecare în perioade diferite.

Clima din Insulele Canare este subtropicală, cu ierni blânde și veri lungi care se extind până în octombrie. Temperaturile variază între 18 și 24°C pe tot parcursul anului, fără extreme. Vara te poți aștepta la zece ore sau mai mult de soare zilnic. La Palma și La Gomera au un climat subtropical umed, ceea ce înseamnă că plouă mai mult decât pe alte insule Canare. Se poate înota în apă pe tot parcursul anului, cu excepția câtorva averse în timpul iernii.

Sfaturi utile pentru vacanța ta în Insulele Canare, Spania

Temperaturile din Insulele Canare variază pe tot parcursul anului de la cald la foarte cald. Chiar și în decembrie, există șanse foarte mari să porți pantaloni scurți și tricou în timpul zilei, însă este recomandat să ai și un cardigan subțire sau ceva puțin mai gros pentru serile din lunile de iarnă.

Nivelurile de radiații UV sunt mult mai ridicate în Insulele Canare decât în Europa de Nord, așa că ia suficientă protecție solară – cremă, loțiuni sau pălărie. Dacă uiți să împachetezi destulă, poți cumpăra aceste produse aproape oriunde pe insule, dar e bine să ai la tine măcar pentru primele zile.

În privința banilor, asigură-te că ai acces la fonduri de cheltuit. Moneda folosită în Insulele Canare este euro. Poți schimba bani înainte de călătorie sau poți folosi cardul de debit/credit ca acasă. Dacă schimbi bani în Insulele Canare, caută cel mai bun curs.

Este recomandat să îți rezervi din timp excursiile și activitățile. În cazul în care trebuie să anulezi o rezervare făcută în avans, agențiile serioase de excursii din insule oferă de obicei opțiunea unui avans rambursabil.

Mâncarea și băutura în Insulele Canare sunt foarte variate. Pe insulele mai populate, în special în stațiuni, găsești aproape orice tip de bucătărie îți poți imagina. Pe insulele mai mici, opțiunile nu sunt la fel de numeroase, însă preparatele locale sunt foarte gustoase și sățioase. Când ești în Spania, merită să încerci mâncărurile și vinurile spaniole.

Cum ajungi – zboruri directe și conexiuni între insule

Insulele Canare oferă multe opțiuni pentru a călători către toate insulele și pentru a te deplasa rapid și ușor între ele. Toate au aeroporturi și porturi deservite de diferite companii care acoperă diverse rute. În plus, distanțele sunt atât de mici încât nu durează mult să ajungi dintr-un loc în altul.

Arhipelagul este deservit de 8 aeroporturi care leagă toate insulele. În toate cazurile, timpul de zbor este mai mic de o oră și există plecări frecvente pe tot parcursul zilei.

Călătoria cu barca între insule este de obicei mai ieftină și oferă un cadru diferit în care este ușor să observi delfini și alte specii. Poți merge de pe o insulă pe alta cu diferitele companii care conectează insulele. Serviciile sunt frecvente, iar tarifele rezonabile. Există și posibilitatea de a face un tur al arhipelagului la bordul unui vas de croazieră.

O altă modalitate de a vizita insulele vecine este să iei un tur organizat cu barca sau cu iahtul, cu plecare și întoarcere în aceeași zi. Acestea oferă posibilitatea de a vedea locuri noi fără a fi nevoie să petreci noaptea acolo.

Din România, poți ajunge ușor în Insulele Canare. Există zboruri spre Tenerife cu escală în Madrid sau Las Palmas de Gran Canaria. Prețurile nu sunt mici, însă destinația merită eforturile.

Transport local – închiriere mașină vs. transport public

Autobuzele sunt, fără îndoială, cea mai ieftină modalitate de a călători între centrele turistice și orașele principale din fiecare insulă, existând combinații care îți permit să ajungi aproape oriunde.

Dacă intenționezi să folosești acest serviciu de mai multe ori, poate fi convenabil să achiziționezi un abonament de autobuz de la stația principală de autobuz, deoarece îți va permite să economisești aproape jumătate din prețul biletului la fiecare călătorie.

Prețurile biletelor diferă în funcție de linie. Ele pot varia între 0,80€ și 5€.

Biletele sunt disponibile în interiorul autobuzului, dar dacă vei călători mult, ar trebui să cauți un abonament de autobuz.

Trebuie să fii atent la suma pe care o plătești în autobuz, deoarece există semne care avertizează că bancnotele mai mari de 20€ s-ar putea să nu fie acceptate. Dacă nu ai altă opțiune, trebuie să explici șoferului, deoarece legea din Spania obligă orice tip de unitate să accepte toate tipurile de monede și bancnote disponibile, altfel ar putea comite o infracțiune.

Totuși, dacă vrei să explorezi Tenerife de la nord la sud este esențial să închiriezi o mașină. Este important să ai propriul mijloc de transport pentru a cunoaște insula în ritmul tău și să-ți organizezi zilele cum dorești.

Tenerife este cea mai mare dintre Insulele Canare, așa că deplasarea necesită timp, iar distanțele sunt mari, prin urmare închirierea unei mașini este cea mai bună opțiune pentru a te deplasa în ritmul tău și a profita la maximum de timpul petrecut pe insulă. Sunt multe lucruri de văzut și făcut, așa că ar trebui să dedici cel puțin o săptămână pentru a cunoaște Tenerife, iar fără mașină închiriată va fi mult mai complicat să încadrezi multe planuri în câteva zile.

Sfaturi importante și siguranță în Insulele Canare

Infracțiunile mărunte, cum ar fi furturile din buzunare și smulgerea genților, sunt frecvente. Acestea sunt mai răspândite în orașele mari și în special în timpul sărbătorilor, festivalurilor și weekend-urilor.

Hoții acționează singuri sau în grupuri și pot folosi diverse tehnici pentru a-ți distrage atenția și a-ți fura bunurile, cum ar fi cererea de indicații sau semnalarea unei pete pe hainele tale.

Persoane care se dau drept polițiști în civil pot cere să vadă pașaportul, actele de identitate sau portofelul. În acest caz, cere politicos să-ți arate legitimația oficială pentru a verifica dacă cererea este legitimă, conform travel.gc.

Hoții sunt deosebit de activi în zonele aglomerate, cum ar fi:

· aeroporturi și mijloace de transport public

· holurile hotelurilor

· restaurante, terase și cafenele în aer liber

· plaje

· atracții turistice

· Pe perioada șederii în Insulele Canare:

· asigură-te că bunurile tale, inclusiv documente de călătorie, sunt în siguranță în permanență

· poartă o copie după documentul de identitate, permisul de conducere, biletele de tren sau avion și cardurile de credit, fie în format fizic, fie digital

· la plajă, ia doar strictul necesar

· așteaptă-te la întârzieri și cheltuieli suplimentare în cazul furtului buletinului

· nu lăsa bagajele nesupravegheate

· evită să frecventezi zone slab luminate

În zonele marine, coralii, meduzele și alte viețuitoare oceanice întâlnite pe recife pot provoca otrăvire, înțepături sau infecții dacă sunt atinse sau călcate.

· Informează-te de la autoritățile locale despre prezența acestor specii și dacă sunt periculoase

· Solicită imediat asistență medicală în caz de accidentare

În lunile de toamnă și iarnă, fii precaut când te plimbi pe plajele aproape de mal, deoarece valurile pot fi imprevizibile ca mărime și pot ajunge mai departe pe țărm decât te aștepți.

· Nu vizita plajele sau zonele de coastă în perioadele cu avertizări meteo severe

· Fii atent la indicatoarele care avertizează despre eroziunea stâncilor și căderi de pietre

· Nu sări în ape necunoscute, deoarece stâncile ascunse sau adâncimile mici pot provoca răni grave sau chiar moarte

· Fii precaut și respectă sfaturile autorităților locale

