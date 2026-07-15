Ce să vizitezi în Barcelona. Ce să faci dacă vizitezi orașul pentru prima oară

Barcelona, un oraș vibrant de pe coasta Mediteranei. Indiferent dacă ești interesat de obiective turistice celebre sau doar vrei să te bucuri de ritmul local, acest oraș oferă o varietate de experiențe pentru toate gusturile și bugetele.

Barcelona este unul dintre cele mai turistice orașe din Europa. Situat pe malul Mării Mediterane, faimos pentru Gaudí și pentru arhitectura Art Nouveau, Barcelona este unul dintre cele mai la modă orașe europene. Este un centru al noilor tendințe în cultură, modă și gastronomie. Farmecul și ritmul mai lent al centrului vechi, atmosfera avangardistă a cartierelor moderne și agitația uneia dintre cele mai vizitate destinații din lume coexistă armonios în Barcelona. Cum ajungi în Barcelona Există zboruri directe București-Barcelona, dar și din alte orașe importante din România. Prețurile diferă în funcție de compania aeriană, dar și de perioada în care vrei să vizitezi Barcelona. Totodată, vei plăti mai mult dacă alegi să îți iei biletul mai aproape de data călătoriei, așa că rezervarea din timp te va ajuta să economisești bani. Citește și Paradisul ascuns din Grecia pe care puțini turiști îl cunosc. Plajele și apele sale par desprinse din Caraibe Cazare în Barcelona Caută un hotel sau o pensiune cochetă în cartierul Gràcia, un cartier plin de străduțe pietruite, piețe pline de viață și unele dintre cele mai bune baruri și restaurante din oraș. Dacă vrei un hotel drăguț și accesibil, poți sta la Hotel Barcelona 1882. Iar dacă preferi să stai într-un apartament, pentru mai mult spațiu, uită-te la Be Mate Paseo de Gràcia. Dacă e prima ta vizită în Barcelona, nu ai cum să greșești alegând să stai în zona l’Eixample. Este chiar în centrul orașului, perfect situată între Centrul Vechi și Gràcia, și bine conectată cu aproape toate atracțiile pe care vei dori să le vezi în timpul itinerariului tău. Zona este plină de hoteluri excelente precum Casa Bonay (un hotel boutique) și Praktik Essens, Dacă vrei să stai în Ciutat Vella, mergi către cartierul El Born, o zonă modernă și animată din Barcelona, aproape de Cartierul Gotic și de faleză, plină de baruri, restaurante, cafenele și multe altele. Este o zonă centrală bună și, în general, are o atmosferă mult mai autentică decât Cartierul Gotic. Pentru o cazare accesibilă, uită-te la Casa Consell. Iar pentru un hotel mai elegant, ia în considerare Mercer Hotel. Obiective turistice de neratat în Barcelona La Sagrada Familia Acest loc trebuie să fie pe orice listă cu obiective de vizitat în Barcelona și este, probabil, cea mai faimoasă bazilică din lume. Cel mai celebru loc aflat în construcție de peste un secol este o bazilică proiectată de renumitul arhitect Antoni Gaudí. Construcția sa complexă, turnurile sale și fațadele de piatră impresionante – Fațada Nașterii și Fațada Patimilor – atrag milioane de vizitatori. Interiorul este la fel de spectaculos, cu vitralii colorate și coloane care amintesc de trunchiurile copacilor. Se află pe lista patrimoniului mondial UNESCO și, fără îndoială, este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Spania.

Park Güell Park Güell este una dintre cele mai atractive opere ale lui Gaudí; un parc colorat situat pe dealul El Carmel. Inițial gândit ca un complex rezidențial, parcul este acum una dintre cele mai populare atracții turistice din Spania, remarcându-se prin arhitectura jucăușă, mozaicurile viu colorate și priveliștile uimitoare asupra orașului. Printre elementele emblematice se numără fântâna cu dragon, aleile sinuoase și celebra bancă în formă de șarpe – un loc preferat pentru fotografii. Este locul perfect pentru o plimbare sau un picnic, în mijlocul genialității lui Gaudí.

La Rambla La Rambla este cel mai cunoscut bulevard din Spania, atât pentru turiști, cât și pentru localnici. Este o arteră animată ce traversează centrul orașului, de la Plaça de Catalunya până la mare. Zona este ideală pentru plimbări, cu magazine, restaurante, piețe stradale și muzicieni care creează o atmosferă autentică. Nu rata Mercat de la Boqueria, o piață plină de produse proaspete, preparate locale și energie vibrantă.

Casa Batlló O altă creație emblematică a lui Gaudí, Casa Batlló, este o oprire esențială pentru oricine vrea să descopere capodoperele arhitecturii moderne. Situată pe Passeig de Gràcia, clădirea are fațade curbe, mozaicuri colorate și detalii ce imită oase – de unde și porecla „Casa Oaselor”. Interiorul este la fel de spectaculos, cu mobilier unic, ceramică, gresie și o panoramă superbă de pe acoperiș.

Catedrala din Barcelona Iubitorii de istorie nu trebuie să rateze Catedrala din Barcelona, cunoscută și ca Catedrala Sfintei Cruci și a Sfintei Eulalia. Situată în Cartierul Gotic, a fost construită în secolul al XIII-lea și este un exemplu remarcabil de arhitectură gotică. Are turnuri înalte, ziduri exterioare sculptate și o galerie liniștită ce merită vizitată. De asemenea, se poate urca pe acoperiș pentru o priveliște spectaculoasă asupra orașului.

Dealul Montjuïc Fiind unul dintre dealurile orașului, Montjuïc oferă priveliști deosebite asupra Barcelonei și a Mării Mediterane. Aici se pot vizita Castelul Montjuïc, Stadionul Olimpic și celebra Fântână Magică Montjuïc. Zona este ideală pentru drumeții, descoperirea istoriei sau relaxare departe de agitația orașului. Nu pleca fără să urci cu telecabina care oferă o panoramă impresionantă.

Palatul Muzicii Catalane Palau de la Música Catalana este un monument inclus în patrimoniul UNESCO și un exemplu de arhitectură modernistă catalană. Interiorul este de o frumusețe rară, decorat cu vitralii, sculpturi și mozaicuri create de Lluís Domènech i Montaner. Este o atracție ideală pentru iubitorii de muzică și dans, care pot face un tur ghidat sau pot asista la un spectacol.

Plaja Barceloneta Pentru o zi relaxantă la plajă, Barceloneta Beach este una dintre cele mai bune opțiuni. Situată lângă cartierul Barceloneta, această plajă este nelipsită din lista atracțiilor celebre ale Spaniei. Poți face plajă pe nisipul auriu, înota în apele limpezi sau savura fructe de mare proaspete la unul dintre restaurantele de pe faleză. Este locul ideal pentru a te bucura de atmosfera mediteraneană autentică.

Camp Nou Fanii sportului nu trebuie să rateze o vizită la Camp Nou, stadionul echipei FC Barcelona, unul dintre cele mai titrate cluburi din lume. Este cel mai mare stadion din Europa și un punct de atracție major pentru iubitorii de fotbal. Vizitatorii pot face un tur prin vestiare, zonele media și muzeul FC Barcelona, care include trofee, artefacte, materiale multimedia și tehnologii interactive.

El Raval Dacă vrei să simți pulsul multicultural al orașului, El Raval este locul potrivit. Acest cartier divers este plin de graffiti, cafenele interesante și magazine unice. Printre atracțiile din zonă se numără MACBA (Muzeul de Artă Contemporană) și Spitalul de la Santa Creu, unul dintre cele mai vechi spitale din Europa. Atmosfera diferită față de restul orașului îl face un punct preferat de mulți turiști.

Transport în oraș: metrou, autobuze și carduri turistice Barcelona este un oraș vast, dar datorită transportului public local modern și foarte bine dezvoltat, poți ajunge rapid în orice colț al orașului. Rețeaua de metrou, autobuze, tramvaie și trenuri din Barcelona este foarte bine dezvoltată. Cu metroul și tramvaiul poți ajunge aproape oriunde. Există peste 230 de linii de autobuz și încă 30 de linii de noapte, la care se adaugă funiculare și telecabine. La prima vedere, sistemul de transport din Barcelona poate părea complicat. Însă este ușor să te orientezi și să te deplasezi rapid și confortabil între diferitele mijloace de transport. Zone tarifare Întregul oraș Barcelona, inclusiv aeroportul, se află în Zona 1. Majoritatea atracțiilor turistice se află în această zonă, deci un bilet pentru Zona 1 este suficient în cele mai multe cazuri. Zonele 2–6 acoperă periferia și zonele mai îndepărtate. De exemplu: • orașul de coastă Sitges se află în Zona 3 • mănăstirea Montserrat este în Zona 4 • Malgrat de Mar este în Zona 6 Metroul și tramvaiul – principalele mijloace de transport Metroul și tramvaiul sunt considerate cele mai importante mijloace de transport pentru vizitatori. Rețeaua de metrou din Barcelona este densă, în mare parte accesibilă și foarte fiabilă. Liniile circulă la intervale foarte scurte, de 1-2 minute, deci nu este nevoie să consulți orare. Excepție: Linia L9 către aeroport necesită un bilet suplimentar, dar acesta este inclus în cardurile Barcelona Card și Hola BCN!. Rețeaua de tramvai este în continuă extindere și completează metroul cu mai multe linii. În multe stații există puncte de transfer între metrou și tramvai.

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