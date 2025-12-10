Melania Trump, apariție festivă alături de Moș Crăciun, la un eveniment caritabil. GALERIE FOTO

Prima Doamnă Melania Trump a participat la evenimentul anual Marine Toys for Tots Drive la Baza Marine Corps Quantico, unde a vorbit familiilor de militari și i-a ajutat pe copii să realizeze felicitări de Crăciun și să sorteze jucării.

Melania Trump a vorbit într-un hangar al bazei înainte de a se alătura soțiilor de militari pentru a asambla pachete-cadou de sărbători destinate membrilor Forțelor Armate aflați în misiune, potrivit USA Today News.

„Fiecare pachet realizat aici astăzi este construit pe valorile americane. Fiecare reprezintă libertate, iubire, comunitate și onoare. Fiecare este trimis cu inimă și dragoste. Fundamentul marii noastre națiuni”, a declarat Prima Doamnă a Americii, Melania Trump.

Melania Trump a purtat un palton alb, elegant, cu croială structurată și nasturi mari, asortat cu pantaloni negri mulați. Ținuta a fost completată de o pereche de cizme negre cu toc înalt și ochelari de soare, creând un look sofisticat și modern, în contrast festiv alături de Moș Crăciun.

