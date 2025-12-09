Cadou de Crăciun pentru deținuți. Fripturi, țigări și marijuana livrate cu drona într-o închisoare americană

O dronă cu friptură, crab şi marijuana, interceptată de gardieni înainte să ajungă la deţinuţi, este un incident neobişnuit într-o închisoare din Carolina de Sud.

Mihai Niculescu

Un incident spectaculos a avut loc la închisoarea de maximă securitate Lee Correctional Institution din Bishopville, Carolina de Sud, unde gardienii au descoperit un pachet lăsat de o dronă înainte ca acesta să ajungă la destinatari – un grup de deţinuţi care aşteptau o livrare clandestină cu două săptămâni înainte de Crăciun.

Potrivit autorităţilor, dispozitivul a transportat o încărcătură neobişnuită, care semăna mai mult cu un meniu de sărbătoare decât cu o operaţiune de contrabandă: o friptură crudă, picioare de crab, un parfum, marijuana, ţigări şi alte obiecte interzise. Descoperirea a fost făcută duminică dimineaţă, iar imaginile au fost publicate ulterior de Departamentul de Corecţii din Carolina de Sud, însoţite de hashtag-ul #ContrabandChristmas, arată CBS News.

Purtătoarea de cuvânt a instituţiei a ironizat situaţia: „Mă gândesc că deţinuţii care aşteptau pachetul sunt acum... crabby.”

Pilotul dronei riscă 10 ani de închisoare

Autorităţile nu au anunţat încă nicio arestare, însă ancheta este în desfășurare. Potrivit anchetatorilor, livrările cu drone au devenit o metodă preferată pentru introducerea de obiecte de contrabandă în penitenciare, înlocuind metodele clasice precum aruncarea pachetelor peste gard sau folosirea unor dispozitive improvizate.

Fenomenul determină penitenciarele să crească nivelul de supraveghere, inclusiv monitorizarea spaţiului aerian din jurul perimetrelor. Legislaţia statului Carolina de Sud este strictă: pilotarea unei drone în apropierea unei închisori poate duce la 30 de zile de detenţie, însă folosirea dronei pentru livrarea de contrabandă poate fi pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.

Autorităţile locale atrag atenţia că astfel de incidente complică administrarea penitenciarelor şi cresc riscurile de violenţă internă, într-un context în care tehnologia oferă tot mai multe modalităţi pentru eludarea controalelor.

Sursa: Yahoo

