De ce crede premierul Bolojan că majorarea salariului minim în 2026 nu ar fi o măsură bună. Decizia finală, de Crăciun

Stiri Economice
10-12-2025 | 18:06
Ilie Bolojan
PRO TV

Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, dar ar avea și o serie de efecte negative, după negocierile de la Palatul Victoria cu sindicatele şi patronatele.

autor
Lorena Mihăilă

Până la Crăciun va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor.

„Stabilirea nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul viitor a fost principala temă a consultărilor avute astăzi, la Palatul Victoria, de reprezentanții Guvernului și cei ai partenerilor sociali, în cadrul reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social”, a transmis Guvernul într-un comunicat.

Efectele negative

Premierul Ilie Bolojan a menționat ca principale efecte negative: alimentarea spiralei inflaționiste, creșterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HORECA, industria  mobilei, industria ușoară, precum și creșterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar.

Citește și
argint
Argintul atinge un record absolut, alimentat de speculații. Metalul şi-a dublat valoarea în 2025

Reprezentanţii patronatelor au prezentat argumente în sensul menţinerii salariului minim brut la actualul nivel de 4050 de lei pe lună, arătând că, în ultimii patru ani, salariul minim a crescut cu 76%, respectiv peste dinamica sustenabilă a economiei.

„O creştere a nivelului actual al salariului minim, au adăugat reprezentanţii companiilor, ar accentua problemele de competitivitate ale întreprinderilor din mediul privat, care ar fi în situaţia să reducă locurile de muncă în sectoare cu productivitate scăzută”, mai spune Executivul. 

De asemenea, reprezentanţii sindicatelor au pledat pentru majorarea salariului minim, subliniind faptul că este o măsură importantă pentru protejarea puterii de cumpărare, şi au precizat că organizaţiile sindicale sunt pregătite să propună un plan de măsuri pentru păstrarea locurilor de muncă.

„Argumentele prezentate de partenerii sociali vor fi analizate, având în vedere contextul economic şi social şi, până la Sărbătoarea Crăciunului, va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Liderul Cartel Alfa: „Bolojan urăşte salariaţii”

Liderul Cartel Alfa, a declarat miercuri, după negocierile de la palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, pe majorarea salariului minim, că i-a atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România.

Mai mult, el a mai precizat că măsurile sunt luate tendenţios, pentru a-i abrutiza şi că protejează în continuare companiile.

„Am constatat şi am subliniat că, în condiţiile actuale, vor să legifereze, prin lege, de fapt evaziunea fiscală în structura bugetului de stat, pentru că, practic, să ai o treime din salariaţi la salariul minim, înseamnă că, în momentul respectiv, nu poţi să ai pretenţia unei creşteri economice, şi este clar o evaziune fiscală care este susţinută în principal de întreprinderile mici şi mijlocii care sunt interesate să-şi maximalizeze profitul pentru propriile companii. Nu în ultimul rând, i-am atras atenţia premierului că percepţia, cel puţin care mi se transmite din partea colegilor mei, e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România, şi că măsurile sunt luate tendenţios, pentru a-i abrutiza şi, de fapt, protejează în continuare companiile cu capital privat şi de stat”, a spus Preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hossu.

O șoferiță a dat cu mașina peste un polițist, pe A1. Agentul încerca să oprească un alt autoturism

Sursa: StirilePROTV

Etichete: negocieri, salariul minim, craciun, ilie bolojan,

Dată publicare: 10-12-2025 18:06

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Citește și...
Argintul atinge un record absolut, alimentat de speculații. Metalul şi-a dublat valoarea în 2025
Stiri Economice
Argintul atinge un record absolut, alimentat de speculații. Metalul şi-a dublat valoarea în 2025

Cotaţia argintului a continuat să urce miercuri, după ce marţi a depăşit pentru prima dată pragul de 60 de dolari pe uncie, pe fondul restricţiilor de ofertă şi al aşteptărilor privind o relaxare a politicii monetare a Fed.

România, schimburi comerciale de peste 189 miliarde euro în 2025, însă decalajul import–export se menține ridicat
Stiri Economice
România, schimburi comerciale de peste 189 miliarde euro în 2025, însă decalajul import–export se menține ridicat

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a României, în primele zece luni ale anului în curs, a fost de 27,493 miliarde de euro, în creştere cu 275,7 milioane de euro (+1%) faţă de cel înregistrat în acelaşi interval din 2024, arată INS.

OMV Petrom renunță la procesele cu statul român, în legătură cu Neptun Deep. Ce i-a făcut pe austrieci să se răzgândească
Stiri Economice
OMV Petrom renunță la procesele cu statul român, în legătură cu Neptun Deep. Ce i-a făcut pe austrieci să se răzgândească

Guvernul a anunțat o serie de modificări importante aduse Acordului de concesiune pentru perimetrul Neptun.

Recomandări
Reacția lui Nicușor Dan după ce a vizionat reportajul despre Justiție. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea, șefa ÎCCJ
Stiri Politice
Reacția lui Nicușor Dan după ce a vizionat reportajul despre Justiție. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea, șefa ÎCCJ

Documentarul Recorder „Justiție capturată” despre mecanismele din Justiție care scapă infractorii a stârnit un val de controverse în opinia publică, iar o reacție din partea președintelui statului Nicușor Dan a fost cerută rapid în acest sens.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani
Stiri actuale
Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani

Pentru prima dată după 20 de ani, Guvernul României a reechilibrat relația cu OMV Petrom, majorând cu 40% redevențele pentru gazele și petrolul extrase. În 2024, compania a plătit statului aproape 3,65 miliarde de lei în taxe și redevențe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Decembrie 2025

55:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28