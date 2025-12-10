De ce crede premierul Bolojan că majorarea salariului minim în 2026 nu ar fi o măsură bună. Decizia finală, de Crăciun

Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, dar ar avea și o serie de efecte negative, după negocierile de la Palatul Victoria cu sindicatele şi patronatele.

Până la Crăciun va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor.

„Stabilirea nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul viitor a fost principala temă a consultărilor avute astăzi, la Palatul Victoria, de reprezentanții Guvernului și cei ai partenerilor sociali, în cadrul reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social”, a transmis Guvernul într-un comunicat.

Efectele negative

Premierul Ilie Bolojan a menționat ca principale efecte negative: alimentarea spiralei inflaționiste, creșterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HORECA, industria mobilei, industria ușoară, precum și creșterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar.

Reprezentanţii patronatelor au prezentat argumente în sensul menţinerii salariului minim brut la actualul nivel de 4050 de lei pe lună, arătând că, în ultimii patru ani, salariul minim a crescut cu 76%, respectiv peste dinamica sustenabilă a economiei.

„O creştere a nivelului actual al salariului minim, au adăugat reprezentanţii companiilor, ar accentua problemele de competitivitate ale întreprinderilor din mediul privat, care ar fi în situaţia să reducă locurile de muncă în sectoare cu productivitate scăzută”, mai spune Executivul.

De asemenea, reprezentanţii sindicatelor au pledat pentru majorarea salariului minim, subliniind faptul că este o măsură importantă pentru protejarea puterii de cumpărare, şi au precizat că organizaţiile sindicale sunt pregătite să propună un plan de măsuri pentru păstrarea locurilor de muncă.

„Argumentele prezentate de partenerii sociali vor fi analizate, având în vedere contextul economic şi social şi, până la Sărbătoarea Crăciunului, va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Liderul Cartel Alfa: „Bolojan urăşte salariaţii”

Liderul Cartel Alfa, a declarat miercuri, după negocierile de la palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, pe majorarea salariului minim, că i-a atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România.

Mai mult, el a mai precizat că măsurile sunt luate tendenţios, pentru a-i abrutiza şi că protejează în continuare companiile.

„Am constatat şi am subliniat că, în condiţiile actuale, vor să legifereze, prin lege, de fapt evaziunea fiscală în structura bugetului de stat, pentru că, practic, să ai o treime din salariaţi la salariul minim, înseamnă că, în momentul respectiv, nu poţi să ai pretenţia unei creşteri economice, şi este clar o evaziune fiscală care este susţinută în principal de întreprinderile mici şi mijlocii care sunt interesate să-şi maximalizeze profitul pentru propriile companii. Nu în ultimul rând, i-am atras atenţia premierului că percepţia, cel puţin care mi se transmite din partea colegilor mei, e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România, şi că măsurile sunt luate tendenţios, pentru a-i abrutiza şi, de fapt, protejează în continuare companiile cu capital privat şi de stat”, a spus Preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hossu.

