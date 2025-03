Copenhaga - Danemarca - tot ce trebuie să știi ca turist. Transport public, mâncare și lucruri de văzut

Străzile sale pietruite, cei 1.000 de ani de istorie regală și mișcarea modernă a gastronomiei nordice o fac extrem de populară printre turiști. Copenhaga este, pur și simplu, un oraș magic, unde turlele de cupru mărturisesc istoria sa îndelungată, stând alături de arhitectura modernă impresionantă, care o ancorează ferm în secolul XXI. Deși este o capitală cu peste un milion de locuitori, orașul are o atmosferă primitoare și intimă, ceea ce poate explica de ce Danemarca este renumită pentru conceptul său autentic de „hygge”. Copenhaga este printre principalele atracții turistice dacă ajungi în Danemarca.

Aeroport și transport public în Copenhaga

La Copenhaga, drumul de la Aeroportul Copenhaga până în centrul orașului și cele mai importante atracții durează mai puțin de 15 minute cu trenul sau metroul. Atât metroul, cât și trenul pleacă din Terminalul 3.

Cu doar 8 km până în centrul Copenhagăi, este ușor să ajungi la și de la aeroport. În funcție de mijlocul de transport pe care îl preferi, distanța va fi parcursă în între 13 și 35 de minute.

La sosirea în Terminalul 3, vei avea acces ușor la trenuri și metrou – tot ce trebuie să faci este să mergi drept înainte pentru a ajunge acolo. Autobuzele sunt, de asemenea, aproape, chiar la ieșirea din Terminalul 3.

Tren Trenurile pleacă din aeroport la fiecare 10 minute spre Gara Centrală din Copenhaga pe parcursul zilei. Seara, pleacă la fiecare 20 de minute, iar pe timpul nopții doar o dată pe oră. Călătoria până la gara centrală cu trenul durează doar 15 minute. La Gara Centrală din Copenhaga vei găsi conexiuni către restul țării cu trenul, S-train sau autobuzul.

Gara Centrală din Copenhaga este situată chiar în centrul orașului, la o distanță de mers pe jos de atracții precum Grădinile Tivoli, Glyptoteket și Strøget, și este înconjurată de magazine, restaurante și hoteluri.

Dacă vrei să călătorești cu metroul, călătoria este rapidă și durează doar 13 minute până la Kongens Nytorv. Aici poți schimba la linia M3 de metrou, care a fost deschisă în 2019. Este o linie cu 17 opriri în jurul orașului, toate conectate prin metrou, formând un cerc. O tură completă a cercului durează 28 de minute, chiar și dacă te duci „în direcția greșită”, vei ajunge la destinația ta în scurt timp.

Dacă ajungi la Aeroportul Copenhaga și mergi către terminalele de croaziere din Nordhavn, trebuie doar să schimbi metroul la Kongens Nytorv – ia linia M4 spre Orientkaj.

Dacă te îndrepți spre Kongens Nytorv, Nørreport sau Frederiksberg/Vanløse, îți recomandăm metroul de la Aeroportul Copenhaga. Pleacă frecvent, iar biletele pot fi cumpărate la stația din aeroport.

Taxi

Chiar la ieșirea din Terminalele 1 și 3 vei găsi taxiuri. Călătoria până în centrul orașului cu taxiul durează aproximativ 20-30 de minute și costă între 250 și 350 DKK, în funcție de trafic. Multe hoteluri din Copenhaga colaborează cu companiile de taxi, oferind prețuri fixe pentru călătoriile către aeroport. Acest lucru poate fi un avantaj pentru tine, mai ales în orele de vârf.

Autobuze

De la aeroport poți călători și cu autobuzul până la Gara Centrală din Copenhaga. Vei lua autobuzul 5c, iar călătoria durează aproximativ 35 de minute. Stația de autobuz este chiar în fața Terminalului 3.

Pe lângă autobuzele publice, vei găsi și alte companii de autobuze la aeroport. Abildskou Bus 888 circulă de la aeroport către partea de nord a Jutlandei. Stația lor este în fața Terminalului 2.

Autobuzul Greyhound 999 circulă între Malmø (Suedia) și Copenhaga, oprind la Terminalul 3 al Aeroportului Copenhaga, precum și la Sydhavnen și Gara Centrală din Copenhaga.

Notă! Cea mai rapidă rută de la aeroport către Copenhaga este cu trenul regional sau metroul. Durata călătoriei până în centrul orașului este de sub 15 minute, iar biletele necesare le poți achiziționa de la aeroport: ai nevoie de un bilet pentru 3 zone, care costă aproximativ 36 DKK.

Trenul circulă direct până la Gara Centrală din Copenhaga (Hovedbanegård), aflată în centrul orașului, și este ideal dacă te cazezi acolo sau dorești să iei un tren mai departe către alte orașe din Danemarca. Dacă vrei să ajungi în zonele Nørrebro, Vesterbro, Frederiksberg, Østerbro sau alte zone din Copenhaga, metroul este cea mai bună opțiune.

Shutterstock

Transportul în comun în Danemarca

Transportul public din Copenhaga este ieftin și ușor de utilizat. Poți plăti pentru fiecare călătorie în numerar la o mașină de bilete dintr-o stație de metrou sau tren sau direct la bordul unui autobuz. Copenhaga este împărțită în zone, iar tarifele depind de numărul de zone pe care le parcurgi.

Copenhagen Card îți oferă transport public nelimitat în regiunea capitalei Danemarcei, plus intrare gratuită la peste 80 de muzee și atracții. Este disponibil pentru o perioadă de 24, 48, 72 și 120 de ore, costând între 54-133 € pentru adulți, cu o versiune pentru copii între 10-15 ani, care costă mai puțin. Un adult poate lua doi copii sub 10 ani la muzee și atracții gratuit și doi copii sub 12 ani în transportul public gratuit.

De asemenea, poți cumpăra un City Pass, un bilet de călătorie digital pentru transport public nelimitat pe o perioadă de 24, 48, 72, 96 sau 120 de ore, costând de la 80 DKK pentru 24 de ore pentru călătorii nelimitate în zonele 1-4 din Copenhaga, inclusiv aeroportul. Există o versiune pentru adulți și alta pentru copii de peste 12 ani. Cumpără online și nu uita să îți ții telefonul încărcat.

Autobuzul portuar

Autobuzul portuar circulă în ambele direcții, de la Teglholm în sud până la Refshaleøen în nord. Aceste bărci sunt operate de aceeași companie care gestionează autobuzele normale, iar toate tipurile de bilete sunt valabile. Este o modalitate grozavă de a vedea orașul de pe apă și o metodă eficientă de a ajunge din Nyhavn la Reffen vara. Din 2020, toate autobuzele portuare funcționează cu electricitate verde.

Bicicletă și trotinetă electrică

Este foarte ușor să închiriezi o bicicletă de la o bicicletă locală, să iei o bicicletă de închiriat Donkey de pe stradă sau să închiriezi o trotinetă electrică printr-o aplicație. Poți lua bicicleta în metrou, dar nu în orele de vârf (luni-vineri, 7:00-9:00 și 15:30-17:30) și, de asemenea, într-un tren regional. Pentru ambele, trebuie să cumperi un bilet pentru tine și pentru bicicleta ta!

Danemarca - scurt istoric

Copenhaga, în daneză København, este capitala și cel mai mare oraș al Danemarcei. Este situat pe insulele Zeeland (Sjælland) și Amager. O mică localitate exista pe acest loc încă de la începutul secolului al X-lea. În 1167, episcopul Absalon a construit un castel acolo și a întărit orașul. În 1445, Copenhaga a devenit capitala și reședința familiei regale. Palatele sale includ Amalienborg, reședința monarhilor danezi, și Christiansborg, care găzduiește acum Parlamentul.

Copenhaga este unul dintre cele mai importante centre culturale și educaționale din Europa. Cea mai veche universitate a sa a fost fondată în 1479. Istoric, un hub comercial și maritim, a devenit și un oraș industrial. Construcția de nave, producția de mașini, conservarea alimentelor și fabricarea berii sunt printre principalele activități de producție.

Danemarca se află între Mările Nordului și Baltei, ocupând peninsula Jutland și un arhipelag la est. Cele două mari insule, Zeeland (Sjælland) și Funen (Fyn), împreună formează aproximativ un sfert din suprafața totală a țării. Având o coastă de 7.300 km, Danemarca are un climat temperat și adesea umed. Are o economie mixtă bazată pe servicii și producție. Se mândrește cu unul dintre cele mai vechi și mai cuprinzătoare sisteme de asistență socială din lume, iar nivelul său de trai se numără printre cele mai ridicate din lume.

Danemarca a fost locuită încă din jurul anului 12.000 î.Hr. În perioada vikingă, danezii și-au extins teritoriul, iar până în secolul al XI-lea, regatul danez includea părți din ceea ce sunt acum Suedia, Anglia și Norvegia. Scandinavia a fost unită sub conducerea daneză între 1397 și 1523, când Suedia a devenit independentă; o serie de războaie devastatoare cu Suedia în secolul al XVII-lea au dus la Tratatul de la Copenhaga (1660), care a stabilit granițele moderne ale Scandinaviei. Danemarca a câștigat și pierdut diverse teritorii, inclusiv Norvegia, în secolele XIX și XX; a trecut prin trei constituții între 1849 și 1915 și a fost ocupată de Germania nazistă între 1940 și 1945, conform Britannica.

Membru fondator al NATO (1949), Danemarca a adoptat constituția actuală în 1953. A devenit membră a Comunității Economice Europene în 1973 și a Uniunii Europene (UE) în 1993, dar a negociat excepții de la anumite dispoziții ale UE, ca răspuns la preocupările unor danezi privind protecția mediului și asistența socială. La începutul secolului XXI, gestionarea imigrației de către Danemarca a stârnit mari dezbateri.

Obiective turistice - locuri pe care să nu le ratezi în Copenhaga

Copenhaga este o metropolă nordică încântătoare, cu un standard de viață ridicat și o atmosferă relaxată. Acestea sunt doar câteva locuri pe care nu trebuie să le ratezi dacă mergi pentru prima dată în capitala Danemarcei.

Shutterstock

Grădinile Tivoli

Se spune că Walt Disney a vizitat și a fost atât de impresionat de Grădinile Tivoli, încât și-a găsit inspirația pentru a crea Disneyland. Tivoli este deschis vara, de Halloween și de Crăciun, iar decorurile sale tematice sunt spectaculoase.De Halloween, grădina este decorată cu dovleci, sperietori și personaje misterioase.

Nyhavn

Vechiul port, Nyhavn, este un loc ce nu trebuie să lipsească de pe lista oricărui turist care vizitează Copenhaga pentru prima dată. Vara, acest loc pitoresc este plin de viață, iar localnicii se adună pe chei, așezați unul lângă altul. Cu străzile sale pietruite, vapoarele cu pânze, casele colorate și numeroasele restaurante și baruri, Nyhavn este locul perfect pentru o plimbare. Dacă ți se face foame, poți încerca preparate tradiționale daneze la unul dintre restaurantele de pe mal. O idee excelentă este să faci un tur cu barca, pentru a descoperi mai multe despre Copenhaga și istoria acestui loc.

Statuia Micii Sirene

Fiind un simbol al Copenhagai și al Danemarcei, statuia Micii Sirene nu poate să lipsească din itinerariul oricărui turist aflat pentru prima oară aici. Inspirată de basmul lui Hans Christian Andersen, aceasta este cea mai faimoasă statuie a unei sirene din lume. Deși este mai mică decât s-ar aștepta mulți, are un farmec aparte. Situată pe Langelinie, în spatele Palatului Regal, Mica Sirenă stă pe stânca ei, privindu-și visător prințul. Dacă vrei să eviți aglomerația turiștilor dornici să facă poze, cel mai bine este să vii dimineața devreme, când răsăritul creează un peisaj superb în jurul ei.

Freetown Christiania

Christiania este cartierul alternativ al Copenhagai, un loc aparte cu case construite manual, galerii de artă, săli de concerte, cafenele și restaurante. Este deschis publicului, iar vizitatorii sunt liberi să exploreze pe cont propriu sau să rezerve un tur ghidat organizat de locuitorii Christianiei. Pe „Pusher Street” fotografiatul este interzis. Vara, o idee bună este să mergi duminica pentru a asculta unul dintre concertele gratuite organizate pe scena în aer liber.

Palatul Amalienborg

Palatul Amalienborg este reședința oficială a familiei regale daneze. Curtea palatului este deschisă vizitatorilor, care pot admira cele patru clădiri identice ce îl alcătuiesc. Unul dintre cele mai populare evenimente este schimbarea gărzii, care are loc zilnic la prânz.

Refshaleøen

Refshaleøen a fost cândva un important șantier naval, dar acum s-a transformat într-o zonă la modă, plină de cafenele, restaurante și baruri. Cel mai bun loc de vizitat aici este Reffen, un food court în aer liber cu preparate din toată lumea. Poți ajunge cu bicicleta (aproximativ 15 minute din centrul orașului), cu autobuzul 9A sau cu unul dintre vaporașele-portuar, o metodă excelentă de a admira Copenhaga de pe apă.

Strøget

Strøget este una dintre cele mai lungi străzi comerciale pietonale din Europa, având 1,1 km lungime. Aici vei găsi de toate: de la magazine de lux cu design danez, la lanțuri accesibile pentru orice buzunar.

Palatul Christiansborg

Palatul Christiansborg găzduiește Parlamentul danez, dar și sălile de recepție ale familiei regale. Este un palat impresionant, cu o istorie bogată, ce merită vizitat.

Muzeul Național al Danemarcei

Muzeul Național al Danemarcei are o colecție vastă de artefacte ce ilustrează istoria și cultura țării, de la epoca vikingă până la arta medievală și exponate moderne.

Grădina Zoologică din Copenhaga

Grădina Zoologică din Copenhaga este locul ideal pentru a vedea animale din întreaga lume. Printre atracțiile principale se numără un habitat spațios pentru elefanți și un pavilion dedicat urșilor polari.

Grădina Botanică

Grădina Botanică din Copenhaga adăpostește peste 13.000 de specii de plante și este locul perfect pentru o plimbare relaxantă în mijlocul naturii.

Palatul Amalienborg

Amalienborg este reședința oficială a familiei regale daneze, fiind format din patru palate în stil rococo, dispuse în jurul unei curți octogonale. Inițial construite în secolul al XVIII-lea pentru familii nobile, palatele au fost preluate de familia regală daneză în 1794 și sunt folosite ca reședință de atunci.

Informații utile pentru turiști

Metroul este cea mai ieftină modalitate de a ajunge de la aeroport - Metroul eficient și autonom al Copenhagai circulă direct de la aeroport până în centrul orașului în mai puțin de 15 minute, făcându-l cea mai evidentă opțiune de transport la sosirea pe Aeroportul din Copenhaga. Un bilet de metrou costă 34 DKK.

Poți descoperi cele mai frumoase locuri din Copenhaga în trei zile - Copenhaga este un oraș mic, cu distanțe scurte între principalele atracții. Dacă îți planifici bine timpul, poți explora capitala daneză în doar trei zile. Totuși, dacă vrei să descoperi Copenhaga într-un mod mai autentic și local, poți petrece mai mult timp în zonă, vizitând orașe din apropiere, precum Helsingør, unde se află Castelul Kronborg (castelul Elsinore din Hamlet de Shakespeare), sau celebrul muzeu de artă modernă Louisiana, din Humlebæk.

Danezii mănâncă orice cu cuțit și furculiță - Danezii sunt obișnuiți să folosească mereu cuțitul și furculița, chiar și pentru a mânca un burger sau o pizza, ceea ce poate fi amuzant pentru străini. Totuși, nu ezita să folosești mâinile dacă ți se pare incomod să mănânci un burger cu tacâmuri. În ceea ce privește eticheta la masă, danezii sunt învățați de mici să urmeze anumite reguli, cum ar fi să nu-și sprijine coatele pe masă și să așeze tacâmurile într-un anumit fel pentru a semnala personalului de servire că au terminat de mâncat.

Shutterstock

Doar turiștii își petrec timpul în Nyhavn - Deși Nyhavn, cu casele sale colorate desprinse parcă din povești, este una dintre cele mai populare atracții din Copenhaga, localnicii nu obișnuiesc să își petreacă timpul aici. Totuși, o vizită în Nyhavn, câteva fotografii și admirarea peisajului sunt obligatorii. Dacă vrei să petreci mai mult timp în zonă, evită restaurantele turistice și optează pentru o cafea sau o bere pe marginea canalelor, unde sunt ancorate vapoarele. De asemenea, poți face o pauză în curtea interioară a Apollo.

Bicicleta este un mod de viață - În Copenhaga, bicicletele sunt mai numeroase decât mașinile, iar cultura mersului pe bicicletă este impresionantă. Dacă vrei să te integrezi cu adevărat, închiriază o bicicletă pentru a te deplasa prin oraș. Totuși, există câteva reguli esențiale de respectat pentru a nu-i enerva pe ceilalți bicicliști. În primul rând, pentru localnici, bicicleta este un mijloc de transport, nu o activitate recreativă. Evită pistele principale în orele de vârf (7:15–8:45 dimineața și 15:30–17:00 seara). Ține-te mereu pe partea dreaptă a pistei de biciclete. Semnalizează din timp oprirea ridicând mâna stângă în aer și indică direcția în care virezi folosind brațele.

Bea apă de la robinet - Apa din Copenhaga (și din întreaga Danemarca) este atât de curată încât localnicii înoată în portul orașului pe tot parcursul anului și au acces la unele dintre cele mai bune surse de apă potabilă din lume – direct de la robinet. Pentru a reduce consumul de plastic și a economisi bani, ia cu tine o sticlă reutilizabilă și umple-o la cazare sau la una dintre fântânile publice gratuite din oraș.

Moneda în Danemarca - Moneda oficială a Danemarcei este coroana daneză (DKK). O coroană este împărțită în 100 Øre.

Dacă transporți mai mult de 10.000 EUR la intrarea sau ieșirea din Danemarca, trebuie să declari suma la SKAT. Această regulă se aplică indiferent dacă călătorești către sau dinspre un stat membru al UE sau unul din afara UE.

În majoritatea locurilor se acceptă plata în euro, iar unele locații primesc și dolari americani, coroane norvegiene sau suedeze, dar trebuie să știi că rata de schimb nu este întotdeauna favorabilă. 100 de coroane daneze sunt echivalentul a 66,73 de ron.

Mâncăruri de încercat în Copenhaga

Bucătăria daneză este foarte interesantă și trebuie să o încerci. Primul preparat pe listă ar trebui să fie smørrebrød – celebrul sandviș danez, considerat un adevărat simbol culinar al țării.

Reamintim că Wonderful Copenhagen, o organizație de turism din regiunea capitalei Danemarcei, a lansat un proiect prin care acțiunile de mediu ale vizitatorilor le vor oferi acestora experiențe culturale și nu numai. Astfel, conform inițiativei, turiștii care vizitează capitala Danemarcei vor fi răsplătiți cu mâncare, cafea și vin, dar și cu activități atractive dacă îndeplinesc anumite sarcini pentru protejarea mediului.

Poți încerca smørrebrød la Hallernes Smørrebrød din Torvehallerne, o piață gastronomică apreciată atât de localnici, cât și de turiști. Aici vei găsi produse artizanale, legume proaspete și o varietate de baruri culinare care oferă preparate delicioase.

Apoi, mergi să încerci produse de patiserie daneze la Sankt Peder’s Bakery (Sct. Peders Bageri & Konditori) din Copenhaga. Situată în Cartierul Latin, aceasta este cea mai veche brutărie din oraș, iar specialitatea lor cu cremă de vanilie (spandauer) este cea mai populară.

Spandauer este un foietaj crocant, cremos și bogat, umplut cu cremă de vanilie sau gem – este unul dintre cele mai iubite deserturi daneze. De asemenea, ruloul cu scorțișoară (kanelsnegle, care se traduce prin „melci cu scorțișoară”) este o adevărată operă de artă: dulce, ușor condimentat și absolut delicios.

Dacă vrei să guști cel mai bun hot dog din oraș, mergi la DØP Organic Hot Dogs – un stand premiat pentru hot dog-urile sale. De la dulceața murăturilor la umami-ul cârnaților organici, ceapa prăjită și pâinea integrală presărată cu semințe de in, acest hot dog simplu îți va depăși așteptările.

Dacă ești iubitor de carne și bere, Warpigs Brewpub este locul perfect. Situat în vibrantul Meatpacking District din Copenhaga, acest pub a fost fondat de celebra berărie daneză Mikkeller și servește barbecue în stil texan, garnituri consistente și beri artizanale – o alegere ideală pentru a te încălzi după o plimbare prin oraș.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: