Oferte last minute pentru vacanțele de sărbători atrag turiștii. Reducerile ajung până la 30% pentru destinațiile calde

Stiri Turism
09-12-2025 | 20:23
Dacă nu ați apucat să vă stabiliți vacanța de Crăciun sau Revelion, agențiile de turism vin cu oferte last minute și reduceri de până la 30% pentru destinațiile calde.

autor
Bianca Ghiță

Plata trebuie făcută însă integral, iar plecările pot fi și la câteva zile distanță, de la data rezervării.

Cum cererea este mare, agențiile au început să schimbe în timp real numărul de locuri disponibile pentru fiecare destinație.

Cum mulți vor să fugă de frig în decembrie, Dubai este o destinație vânată.

Pentru această perioadă, o agenție de turism oferă bilete de avion gratuite la cumpărarea unui pachet ce include cazare și masă. Un sejur pornește de la 600 de euro de persoană.

La polul opus, cei care vor să îl cunoască pe Moș Crăciun au parte de o mică reducere, de 3%, pentru 4 nopți în Laponia cu plecare pe 14 decembrie.

Marius Berca, reprezentant agenție de turism: „Turiștii care vin aici pot face multe activități, să se plimbe cu sania trasă de reni, de husky, să schieze, să meargă în pădurea laponă acasă la Moș Crăciun. Este o feerie.”

Anul acesta foarte multe familii s-au organizat din timp, au dat un mic avans și au plătit în rate pe tot parcursul anului, mai ales pentru destinațiile din Asia.

Cele câteva locuri încă disponibile sunt marcate pe site-urile agențiilor de turism. Fiecare destinație are alături numărul de locuri rămase.

Ioana Burcea, reprezentant agenție de turism:Pachetul de Revelion la Paris, cu plecare pe 30.12 din Cluj, de la 815 de euro de persoană. Dacă căutăm independent biletele de avion astăzi doar ele sunt 560 de euro. Avem un Revelion în Malta, cu plecare din București, de la 1015 euro de persoană, opt zile.”

Corespondent PROTV:Și companiile aeriene low-cost vin cu oferte în luna decembrie. Puteți rezerva, de exemplu, un zbor spre Milano, fix în ziua de Crăciun cu 74 de lei, sau în Veneția, în aceeași zi cu 91 de lei. Pisa pe 22 decembrie cu 91 de lei sau Sicilia pe 18 decembrie cu 157 de lei. Cu o altă companie aeriană puteți pleca în Malta, de exemplu, în orice zi din săptămâna 15-21 decembrie cu 100 de lei. Biletul complet este într-adevăr puțin mai scump, dacă socotim și întoarcerea, dar nu trece de 500-600 de lei, de persoană.”

Dată publicare: 09-12-2025 20:22

