Ce beneficii mai oferă companiile angajaților la final de 2025. Preferințele diferă cu vârsta, dar unul e apreciat de toți

De Crăciun, angajații așteaptă de la companiile pentru care lucrează zile libere pentru relaxare, bani și vouchere cadou.

Preferințele pentru aceste beneficii se schimbă odată cu vârsta. Cei mai generoși angajatori sunt din sectorul financiar, IT și comerț. În sănătate, bugetele sunt la jumătate.

Unul din cinci angajați este mulţumit de beneficiile primite, arată un studiu al unei platforme de specialitate. Majoritatea așteaptă cadouri în această perioadă a anului.

Angajați: „Anul trecut am primit un troller, diferite cadouri mai primim, da. Să fie frumos, surpriză să fie gestul contează.”

„Cadourile anuale mi se par praf în ochi”.

„Ar fi bine o sumă, un ban, pe care l-aș putea folosi pentru fetele mele, sau aș putea cumpăra ce altă dată nu-mi permit.”

„Mi-aș dori să primim mai multe cadouri și să se majoreze primele de Crăciun”.

„Mi-aș dori voucher de zbor”.

Corespondent PROTV: „Când angajații își pun singuri dorințele în „pomul" beneficiilor, alegerile lor arată diferit în funcție de vârstă. Cei mai tineri, angajații sub 30 de ani, pun cel mai mult preț pe experiențe și aleg bilete la concerte, festivaluri sau zile de răsfăț. Următorii, cu vârste până în 40 de ani, se gândesc și ei la pauze bine meritate – dar sunt cu ochii la pensiile private. Angajații seniori vor, pe lângă pensii private, și beneficii de sănătate.”

Un singur lucru îi unește pe toți, mai ales că anul acesta salariile au cam stat pe loc.

Ana Călugăru, reprezentant platformă recrutare: „Zilele libere suplimentare au devenit un beneficiu de neprețuit. Vedem de câțiva ani buni că devine tot mai important acest echilibru între viața personală și viața profesională. Creșterea numărului de zile libere pe care le au în fiecare an, respectiv ce se adaugă la zilele de concediu pe care le au în mod legal, este un plus pe care îl apreciază foarte tare, indiferent de categoria de vârstă din care fac parte.”

Fie că vorbim de mașină, telefon, transport decontat sau bani și cadouri de sărbători, beneficiile oferite de angajatori diferă de la un domeniu la altul.

Potrivit unui studiu, anul acesta, sectorul de intermedieri financiare și asigurări este cel mai generos la valoarea bugetului de beneficii, cu 1.195 de lei alocați pentru un angajat. Pe locul al doilea este domeniul IT, cu 993 de lei, urmat la mică distanță de comerț. Asta în vreme în ce în sănătate bugetele sunt mai degrabă modeste.

Și la nivel european, potrivit Eurostat, cele mai mari beneficii au fost acordate în sectoare bănoase, precum IT-ul, industria financiară și energie, în vreme ce industria ospitalității e la coadă.

Pe de altă parte, mai sunt companii care nu oferă nimic în plus față de salariu, nici măcar deja tradiționalele bonuri de masă.

