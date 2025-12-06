Sofia, Bulgaria - istorie, cultură și experiențe urbane. Ce să vizitezi ca turist aici

Capitala Bulgariei este un amestec captivant de cultură vibrantă, istorie bogată și farmec urban contemporan. Ruine antice și biserici ortodoxe impresionante alături de artă stradală, piețe animate și parcuri liniștite.

Restaurante care servesc mâncare tradițională bulgară și locații cu brunch-uri la modă. Totul într-o atmosferă primitoare și surprinzător de accesibilă. Iată tot ce poți să faci în Sofia, capitala Bulgariei.

Cum ajungi

Zborul de la Aeroportul Otopeni din București către Aeroportul Sofia durează mai puțin de o oră, iar accesul la aeroport din centrul orașului este foarte ușor.

Alternativ, poți opta pentru un autubuz. Opțiunile principale sunt FlixBus și ETAP Group.

Autobuzul ETAP face 1,5 ore de la centrul Bucureștiului până la Autogara Ruse. Apoi, trebuie să schimbi cu serviciul către Autogara Centrală Sofia, care durează 5 ore și circulă de patru ori pe zi.

Alternativ, FlixBus oferă un serviciu direct de la Autogara Militari din București până în Sofia, fără schimbări. Acest autobuz circulă de patru ori pe săptămână și durează 6,5 ore.

Pentru tren, trebuie să mergi la Gara de Nord din București. Există un serviciu direct zilnic către Gara Sofia, care durează aproximativ 9,5 ore.

Desigur, cea mai confortabilă modalitate este cu mașina personală. Te poți opri când vrei și ajungi cam în 6 ore, în funcție de trafic - sunt 358 de kilometri din București în Sofia.

Curiozități despre Sofia

►Una dintre cele mai vechi capitale din Europa

Istoria Sofiei se întinde pe peste 7.000 de ani, ceea ce o face unul dintre cele mai vechi orașe locuite continuu din Europa. Straturi de patrimoniu trac, roman, bizantin și otoman pot fi încă văzute în oraș astăzi.

►Numele provine de la o biserică, nu de la un sfânt

Orașul își ia numele de la Biserica Sf. Sofia din secolul al VI-lea, nu de la un sfânt, cum se crede adesea. Biserica este încă una dintre cele mai emblematice repere ale orașului.

Getty

►Orașul este construit pe ruine romane

Sofia modernă se află deasupra orașului roman antic Serdica. Se pot observa ruine bine conservate, inclusiv străzi, clădiri și mozaicuri, integrate în spații publice, cum ar fi stația de metrou Serdica.

►Capitala și-a schimbat numele de mai multe ori

De-a lungul istoriei sale îndelungate, Sofia a purtat mai multe denumiri, inclusiv Serdica, Sredets și Triaditsa – înainte de a deveni oficial Sofia în secolul al XIV-lea.

►Drumeții și schi la doar câteva minute distanță

Sofia este unul dintre puținele capitale din lume unde poți ajunge la munte în mai puțin de 20 de minute. Muntele Vitosha oferă activități în aer liber pe tot parcursul anului – de la schi și snowboarding iarna, la drumeții și priveliști panoramice în lunile mai calde, conform wetm-iac.

►Sofia găzduiește un important sit UNESCO

În afara orașului se află Biserica Boyana, o biserică ortodoxă medievală renumită pentru frescele sale din secolul al XIII-lea. Este inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO și oferă o privire rară asupra artei medievale bulgare.

►Casa uneia dintre cele mai mari catedrale ortodoxe din lume

Catedrala Alexander Nevsky, cu domurile sale aurite și interiorul bogat decorat, este una dintre cele mai mari catedrale ortodoxe estice din lume. Poate găzdui până la 10.000 de credincioși și este un simbol al Sofiei.

Shutterstock

►Cel mai vechi templu funcțional al Sofiei datează din secolul IV

Biserica Sf. Gheorghe, ascunsă în spatele clădirilor guvernamentale, este considerată cea mai veche clădire păstrată din Sofia. Datând din secolul al IV-lea, această rotundă din cărămidă roșie găzduiește în continuare slujbe regulate.

Shutterstock

Ce să vizitezi

Catedrala Sf. Alexandru Nevski

Una dintre cele mai faimoase atracții din Sofia este Catedrala Sf. Alexandru Nevski, o impresionantă catedrală ortodoxă, considerată una dintre cele mai frumoase din regiune, situată chiar în inima capitalei, dominând panorama orașului. Nu există un loc mai potrivit pentru a începe explorarea Sofiei decât aici.

Istoria catedralei este una de rezistență și triumf. A fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru a onora soldații ruși căzuți în Războiul ruso-turc. Construcția a durat peste 20 de ani și a fost un simbol al mândriei și identității naționale într-o perioadă dificilă.

Catedrala este cunoscută pentru amestecul perfect între stilul neo-bizantin și neo-clasic, cu un acoperiș aurit impresionant deasupra mai multor domuri verzi suprapuse, creând un efect de cascadă, și se află într-o piață vastă ce permite aprecierea întregii sale splendoare.

Interiorul este impresionant, cu sala mare arcuită, pereții decorați cu fresce ce ilustrează scene biblice și imagini ale sfinților și martirilor. Deși ar putea necesita întreținere, amploarea și frumusețea sa rămân copleșitoare.

Intrarea în catedrală este gratuită, dar pentru fotografii cu camere profesionale se solicită o donație de aproximativ 10 BGN (5 EUR). Catedrala este deschisă zilnic între 7:00 și 19:00.

Biserica Sf. Parascheva

La scurtă distanță de Catedrala Sf. Alexandru Nevski se află Biserica Sf. Parascheva, construită la începutul secolului XX, cu un stil arhitectural similar, dar mai mică și cu elemente proprii. Are un mare dom central și fresce viu colorate care prezintă povestea Sfintei Parascheva și a altor figuri religioase.

Biserica este deschisă zilnic între 8:00 și 18:00 și intrarea este gratuită.

Galeria Națională de Artă Străină

În spatele catedralei, situată în Piața Alexandru Nevski, se află Galeria Națională de Artă Străină. Este un muzeu unic în Balcani, găzduind numeroase obiecte rare și speciale din această regiune a Europei, precum și din Asia și Orientul Mijlociu. Există și o galerie separată dedicată artei bulgare, dacă sunteți interesați să vedeți aceasta. Este una dintre cele mai bune atracții de vizitat în Sofia atunci când plouă.

Opera și Baletul din Sofia

Dacă ești pasionat de arte, unul dintre principalele lucruri de făcut în Sofia este să urmărești un spectacol la Opera și Baletul din Sofia, cunoscută și ca Opera și Baletul Național. Instituția datează din 1890, dar clădirea cu coloane în care se află astăzi a fost construită la mijlocul secolului XX.

Biserica Sfânta Sofia

Biserica Sfânta Sofia este cea mai veche biserică din oraș, construită deasupra ruinelor romane. Inițial, a fost construită în secolul IV, dar numele actual nu a fost ales până în secolul XIV. Numele său face referire la Hagia Sofia din Constantinopol, perioada în care otomanii au condus orașul. Biserica se află vis-a-vis de catedrala principală, fiind ușor umbrită de aceasta, însă este o atracție pe care nu trebuie să o ratați dacă vă interesează istoria.

Galeria Națională de Artă

Galeria Națională de Artă, cunoscută și ca Kvadrat 500, se află în fostul palat regal al Bulgariei și găzduiește peste 50.000 de lucrări de artă bulgară. Clădirea datează din secolul XIX și a fost construită în stilul celui de-al doilea imperiu. După abolirea monarhiei și ascensiunea comunismului, palatul a fost oferit Galeriei Naționale de Artă, deoarece clădirea lor originală fusese distrusă în război. Este una dintre cele mai populare atracții din Sofia, atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

Biserica Sf. Nicolae Meșterul de Minuni

Unul dintre cele mai interesante obiective din Sofia este vizitarea impresionantei Biserici Sf. Nicolae Meșterul de Minuni (Biserica Rusă), situată lângă Galeria Națională de Artă. Construită în 1914, clădirea imită bisericile rusești din secolul XVI și este extrem de pitorească.

Cripta este atracția principală, fiind locul de veci al Episcopului Serafin. Localnicii lasă adesea mesaje scrise de mână lângă mormânt, sperând ca dorințele lor să fie îndeplinite.

Adunarea Națională a Republicii Bulgaria

Deși nu este una dintre atracțiile principale din Sofia, clădirea Adunării Naționale este impresionantă și se află lângă mai multe străzi comerciale populare. Din cauza lipsei de spațiu, parlamentul a fost mutat într-o clădire de epocă comunistă, dar în 2021 s-a decis revenirea în clădirea originală, pentru a nu avea legături cu trecutul comunist. Clădirea nu este deschisă publicului, dar este plăcută de privit.

Ce să mănânci dacă ajungi în Sofia

• Mekitza – pâine prăjită la micul dejun, servită cu gem și brânză proaspătă

• Banitza – patiseria națională a Bulgariei, făcută cu foi de plăcintă și diverse umpluturi

• Salată Shopska – făcută cu roșii, castraveți, ceapă și brânză

• Katak – dip sau pastă din ardei roșii copți, brânză sirene, iaurt și usturoi

• Lyutenitsa – dip, pastă sau sos din ardei roșii copți, roșii, vinete și usturoi

• Tarator – supă rece bulgărească de castraveți

• Chushki Burek – ardei roșii prăjiți umpluți cu brânză sirene, ouă și ierburi

• Sarmi – sarmale bulgărești

• Mish Mash – ouă jumări cu ardei, roșii, ceapă și brânză sirene

• Kavarma – tocană tradițională bulgărească gătită lent

• Shishche – frigărui bulgărești

• Kyufte – chiftele bulgărești

• Kebapche – cârnați fără membrană, la grătar

• Meshana Skara – grătar mixt bulgăresc

• Păstrăv întreg la grătar – din râurile și pâraiele Bulgariei

• Baklava – patiserie cu foi subțiri, stratificată, cu nuci caramelizate

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













