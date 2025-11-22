Cele mai mari biserici ortodoxe din lume. Unde se află catedralele uriașe ale ortodoxiei

Cele mai mari biserici ortodoxe din lume
Shutterstock

Bisericile ortodoxe impresionează nu doar prin frumusețea spirituală, ci și prin dimensiunile lor impresionante. Aceste lăcașuri uriașe reflectă măreția credinței și rolul central al ortodoxiei în comunitățile din întreaga lume.

Cea mai veche biserică creștină identificată este o simplă locuință particulară, situată în vechiul oraș sirian Dura-Europos, care a fost transformată în biserică între anii 233 și 256. Secole mai târziu, biserica a crescut considerabil în dimensiune și influență, ceea ce a permis confesiunilor precum cea catolică, anglicană și ortodoxă răsăriteană să construiască catedrale uriașe, cu o capacitate de locuri comparabilă cu cea a stadioanelor sportive. 

Cele mai mari biserici ortodoxe din lume

Catedrala din Poti

Catedrala din Poti, Georgia, a fost construită în 1906, ca o imitație a Hagiei Sofia din Istanbul. Primarul orașului Poti, Niko Nikoladze, a avut o contribuție majoră, alegând centrul orașului drept amplasament pentru a face catedrala vizibilă din toate părțile. Biserica avea o capacitate de 2.000 de persoane și a fost construită în stil neobizantin. În 1923, după invazia Georgiei de către Armata Roșie, biserica a fost transformată în teatru de către guvernul comunist. În 2005, catedrala a fost restituită Bisericii Ortodoxe a Georgiei.

Catedrala din Poti, Georgia

Catedrala Sfântul Alexandru Nevski

Catedrala Sfântul Alexandru Nevski din Tallinn, Estonia, este a patra cea mai mare catedrală ortodoxă din lume, cu o capacitate de 5.000 de credincioși. Construită în 1900, în cinstea Sfântului Alexandru Nevski, catedrala este cea mai mare din Tallinn. În secolul XX, estonienii au neglijat catedrala, considerând-o un simbol al opresiunii sovietice. După recâștigarea independenței Estoniei, în 1991, au început lucrările de restaurare. Biserica are mozaicuri dedicate Sfântului Alexandru Nevski, cinci turle în formă de bulb de ceapă, cruci din fier și numeroase icoane, conform wordatlas.

catedrala nationala
Ultimele zile de acces la altarul Catedralei Naționale. Credincioșii au așteptat câte 5 sau 6 ore în ploaie

Catedrala Sfântul Alexandru Nevski din Tallinn

Catedrala Sfântul Alexandru Nevski 

Catedrala Sfântul Alexandru Nevski din Sofia, Bulgaria, este a treia cea mai mare catedrală ortodoxă din lume. Construită în 1912, în stil neobizantin, are o capacitate de 7.000 de credincioși. Catedrala este considerată un monument cultural și include un muzeu, o piață și relicve religioase care atrag turiști. Ca și alte catedrale dedicate Sfântului Alexandru Nevski, aceasta a fost ridicată în memoria prințului rus Alexandru Nevski, erou al războiului ruso-turc din secolul al XIX-lea.

Catedrala Sfântul Alexandru Nevski din Tallinn

Biserica Sfântul Sava

Biserica Sfântul Sava din Belgrad, Serbia, este cea mai mare catedrală ortodoxă din lume. Cu o capacitate de 10.800 de persoane și o suprafață de 37.674 de metri pătrați, catedrala a fost finalizată în 1989 și este dedicată Sfântului Sava, fondatorul Bisericii Ortodoxe Sârbe în Evul Mediu. Arhitectura combină elemente sârbo-bizantine și neobizantine. Lucrările de amenajare și îmbunătățire a interiorului și structurii continuă și în prezent.

Biserica Sfântul Sava din Belgrad

Catedrala Sfintei Treimi din Tbilisi

Catedrala Sfintei Treimi din Tbilisi, Georgia, este cea mai mare catedrală ortodoxă din lume, putând găzdui 15.000 de credincioși simultan. Finalizată și sfințită în 2004, această catedrală este una dintre cele mai mari clădiri religioase din lume ca suprafață și a treia cea mai înaltă catedrală ortodoxă. Cunoscută și sub numele de Sameba, este un simbol național și religios important pentru poporul georgian. Designul său îmbină elemente arhitecturale georgiene și bizantine.

Catedrala Sfintei Treimi din Tbilisi

Top 10 cele mai mari biserici din lume după suprafața interioară (m²)

1. Bazilica Sfântul Petru (Vatican) — 15.160

2. Catedrala Bazilică a Sanctuarului Național al Maicii Domnului din Aparecida (Aparecida, Brazilia) — 12.000

3. Catedrala Sfântului Ioan Teologul (New York, SUA) — 11.200

4. Bazilica Maicii Domnului din Licheń (Licheń Stary, Polonia) — 10.090

5. Catedrala din Milano (Milano, Italia) — 10.000

6. Catedrala din Sevilla (Sevilla, Spania) — 9.800

7. Bazilica Sfintei Treimi (Fátima, Portugalia) — 8.700

8. Bazilica Sfântului Pavel din Afara Zidurilor (Roma, Italia) — 8.515

9. Catedrala din Liverpool (Liverpool, Anglia) — 8.400

10. Bazilica Catedralei Maicii Domnului de pe Stâlp (Zaragoza, Spania) — 8.318

Cea mai mare biserică ortodoxă din lume - Catedrala Mântuirii Neamului din România

Cea mai mare biserică ortodoxă din lume a fost construită la București, România, deschizându-și oficial porțile pentru public pe 26 octombrie.

Catedrala Mântuirii Neamului, cu o înălțime de peste 130 de metri, este cea mai înaltă construcție ortodoxă din lume începând cu inaugurarea sa de luna trecută.

Biserica este cu aproximativ 13 metri mai înaltă decât Catedrala Sfinților Petru și Pavel din Sankt Petersburg, Rusia, și este cea mai mare construcție ortodoxă după suprafața la sol. Situată în spatele Palatului Parlamentului, este fi cu 50 de metri mai înaltă decât acesta, devenind astfel un reper emblematic al orașului.

Catedrala are cea mai mare colecție de mozaicuri bisericești din lume, ocupând aproximativ 18.000 de metri pătrați de decor interior, dintre care mozaicul altarului are circa 3.000 de metri pătrați. Mozaicul este realizat din tessere de sticlă aduse din Veneția și piatră de Carrara provenită din Pietrasanta, Italia.

Catedrala Mântuirii Neamului

Sursa: StirilePROTV

