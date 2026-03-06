Idei de vacanță pentru primăvară în România. Unde să călătorești cu un buget redus

O mulțime de zone ale țării sunt ideal de vizitat în martie, aprilie și mai. În plus, poți profita pentru a petrece Paștele într-un loc cu totul special. Iată câteva idei de vacanță pentru primăvară în România. Idei de vacanță pentru primăvară în România Dacă te gândești unde să pleci în vacanța de primăvară astfel încât să te bucuri de vremea din ce în ce mai frumoasă, dar nu vrei să scoți din buzunar sume astronomice, acestea sunt câteva locuri pe care să le vizitezi și care sunt prietenoase cu bugetul. Azuga Azuga este genul de stațiune mai puțin aglomerată de pe Valea Prahovei. Gândul la o vacanță la munte ar putea să ți se pară foarte scump, însă Valea Prahovei nu reprezintă doar Poiana Brașov. În lunile de primăvară precum martie și aprilie, vei găsi cazări ieftine în Azuga și încă vei putea schia. Dacă nu, vei avea parte de aer curat, peisaje frumoase, poți face drumeții și te poți bucura de aerul de munte. În plus, poți găsi pensiuni perfecte pentru întreaga familie, inclusiv pentru copii, pentru câteva zile de relaxare totală.

Transalpina Această destinație este perfectă pentru câteva zile de relaxare. Primăvara, traseul se redeschide și ai șanse să nu prinzi atât de multă aglomerație. Te poți caza într-unul dintre satele de lângă Voineasa sau Novaci. Poți vizita Peștera Polovragi sau Cheile Oltețului, te poți plimba și bucura de întreaga priveliște. În plus, poți mânca de la localnici preparate tradiționale delicioase. Este o variantă perfectă de a petrece câteva zile departe de București sau de agitația unui oraș mare.

Delta Dunării Un alt loc în care să petreci câteva zile relaxante este Delta Dunării, un loc cu totul special. Primăvara, ai o mulțime de avantaje, de la prețuri mai mici până la lipsa țânțarilor. Găsești cazare ieftină, mănânci tot felul de preparate din pește la oameni acasă și te poți plimba cu barca pe apă. Poți încerca Sulina sau, dacă te simți aventuros, mergi la Periprava (unde nu trebuie să ratezi Pădurea Letea), Chilia Veche sau Caraorman.

Hunedoara O altă destinație pe care o poți vizita fără să faci gaură în buget este Hunedoara, un oraș cu adevărat frumos. Castelul Corvinilor este un obiectiv de neratat, iar dacă ești cu mașina, poți merge și la Sarmizegetusa, la aproximativ 50 de kilometri de Hunedoara. Poți vizita și Deva, dacă ai chef de o aventură scurtă.

Oradea Oradea este unul dintre cele mai frumoase orașe din România și dacă nu ai fost până acum, ar trebui să faci o vizită. Centrul istoric este extrem de frumos, iar turnul primăriei merită o urcare. Vizitează Palatul Vulturul Negru și cetatea, plimbă-te peste tot și bucură-te de un oraș curat și civilizat. Delectează-te cu langoși, plăcinte și alte preparate tradiționale.

Alba Iulia Dacă nu ai idei de unde să faci o vacanță frumoasă și cu puțini bani în România, considera Alba Iulia. Acest oraș mic s-a dezvoltat foarte mult, iar cetatea renovată este cu adevărat spectaculoasă. În plus, există multe locuri de plimbare, baruri și restaurante la modă și accesibile. Vizitează la pas orașul și dacă ai noroc, s-ar putea să prinzi și un eveniment cultural sau vreun concert.

Locuri perfecte pentru vacanța de Paște Satul Măgura Acest sat îndepărtat de lume se află la distanță scurtă de Brașov și este situat la o altitudine de peste 1.000 de metri, în inima munților Piatra Craiului. Este locul ideal pentru a petrece Paștele în tihnă. Dacă îți plac drumețiile, plimbările și tradițiile, aceasta este destinația ideală pentru tine și familia ta. În împrejurimi poți vizita Mănăstirea Sfânta Treime, Peștera Liliecilor, Prăpastiile Zărneștilor, dar și obiective turistice celebre precum Cetatea Râșnov, Castelul Bran sau Poiana Brașov. Colibița Colibița este un alt loc frumos în care să îți petreci Paștele sau vacanța de primăvară. Satul Colibița este mărginit de lacul cu același nume. Satul oferă priveliști spectaculoase și este adesea vizitat de turiști străini și români, pasionați de sporturi precum rafting, caiac sau schi nautic. Dacă îți plac drumețiile și natura, Colibița este locul perfect pentru tine. Locația se află la o jumătate de oră cu mașina de Bistrița. Greci Munții Măcin sunt extrem de frumoși, iar satul Greci oferă cazări la preț redus și o vacanță autentică. În plus, vei găsi aici ciorbă de pește și plăcinte dobrogene autentice. Munții Măcin sunt recomandați pentru drumeții, ciclism sau călărie. Pentru pasionații de natură, acesta este un loc perfect pentru plimbări și drumeții, mai ales primăvara, când vremea este perfectă. Arieșeni Acest sat se află la o altitudine de 950 de metri și este un loc extrem de frumos, unde oamenii se adună în număr mare pe timp de iarnă pentru a se bucura de pârtia Vârtop. Primăvara, satul se transform și cu natura care renaște, te poți bucura de călărie, ciclism, drumeții sau pur și simplu plimbări în aer curat. Nu rata Ghețarul de la Scărișoara, un fenomen carstic unic în România, aflat la 15 kilometri de Arieșeni. În plus, poți găsi cazări la prețuri bune și te poți bucura de pachete speciale de Paște.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , , Dată publicare: