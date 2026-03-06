Război în Iran, ziua a șaptea. Israelul și Iranul anunță simultan intrarea într-o nouă etapă a conflictului armat
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a șapte zi și continuă să se intensifice. Într-o nouă fază a operațiunilor, avioanele de luptă israeliene au lansat noi atacuri asupra Iranului. Și bastionul Hezbollah din Beirut a fost lovit puternic.

Anca Ungureanu

UPDATE 10:33 Iranul susţine că Rusia şi China "îl sprijină politic şi în alte moduri"

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat vineri într-un interviu pentru postul de televiziune american NBC că Rusia şi China "sprijină politic şi în alte moduri" Republica islamică, fără să precizeze în ce fel anume. Cooperarea militară între Moscova şi Teheran "nu a fost niciodată un secret", a spus el, potrivit EFE.

Când a fost întrebat dacă Teheranul a primit ajutor militar din partea Moscovei şi a Beijingului de la începutul atacurilor americane şi israeliene acum aproape o săptămână, Araghchi a spus doar că acesta "a fost întotdeauna furnizat", dar a refuzat să ofere orice fel de detalii despre cooperarea cu alte ţări "în plin război".

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că Rusia nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu. Războiul din Iran nu este războiul Rusiei, iar Moscova trebuie să-şi urmărească interesele proprii "oricât de cinic ar părea aceasta", a afirmat Peskov.

UPDATE 10:05 Nopți nedormite pentru unii locuitori ai Teheranului din cauza „exploziilor constante”

„Casa s-a zguduit timp de cinci minute fără oprire. Noaptea trecută a fost cea mai rea noapte”, spune un bărbat de aproximativ 30 de ani din Teheran pentru corespondentul BBC.

Citește și
Iran recunoaște oficial, în plin război, că Rusia și China îi furnizează ajutor militar
Iran recunoaște oficial, în plin război, că Rusia și China îi furnizează ajutor militar

„Îmi spune că abia a reușit să doarmă noaptea trecută din cauza „exploziilor constante. Este încă foarte dificil să iei legătura cu oamenii din interiorul Iranului, pe fondul întreruperii internetului în țară, dar unii au reușit să se conecteze pentru scurt timp. Nu dezvălui identitățile persoanelor cu care vorbesc, pentru a le proteja siguranța”, relatează jurnalistul.

„M-am trezit la ora 5 dimineața din cauza sunetului exploziilor și nu am mai reușit să adorm de atunci”, spune o femeie din capitală.

„A fost îngrozitor. Loveau atât de puternic încât toate ferestrele se zguduiau. Se auzea de parcă un dragon făcea zgomote”, spune o altă femeie.

UPDATE 9:02 Hezbollah le cere locuitorilor din nordul Israelului să părăsească zonele de graniţă

Gruparea libaneză Hezbollah, susţinută de Iran, le-a cerut locuitorilor din nordul Israelului să părăsească zonele de graniţă, mişcarea şiită avertizând că atacurile lansate de armata israeliană în Liban nu vor rămâne fără răspuns, relatează vineri dpa.

Hezbollah a cerut populaţiei să evacueze toate aşezările israeliene aflate pe o distanţă de cinci kilometri de graniţă, în primul avertisment de acest gen al grupării libaneze de la ultima escaladare a violenţelor.

Armata israeliană a cerut anterior locuitorilor din mai multe suburbii dens populate ale capitalei libaneze Beirut să părăsească zona. Cartierele afectate sunt considerate bastioane ale Hezbollah.

UPDATE 8:55 Noapte de panică la Beirut după ce Israelul a ordonat evacuări în masă

Un avertisment al armatei israeliene de evacuare a aproape întregului sud al Beirutului, capitala Libanului, a declanşat scene de haos şi panică joi seară, când zeci, dacă nu sute de mii de locuitori au blocat drumurile încercând să fugă din zonă, relatează CNN.

„Am văzut oameni alergând afară din clădiri desculţi”, a declarat pentru CNN Hussein, proprietarul unei florării.

Grupurile de chat ale familiilor s-au umplut de apeluri disperate către rude să fugă. Dar evacuarea a fost îngreunată de traficul complet blocat şi de dificultatea de a evacua persoanele în vârstă sau imobilizate.

Exploziile au început să zguduie sudul Beirutului după lăsarea nopţii şi au continuat până în orele dinaintea zorilor.

Suburbiile sudice ale Beirutului poartă încă urmele bombardamentelor intense ale Israelului din timpul războiului de 66 de zile din 2024 împotriva miliţiei Hezbollah, susţinută de Iran.

UPDATE 8:50 IDF spune că a desfășurat un „val de atacuri la scară largă” asupra Beirutului

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) afirmă că au lansat peste noapte un „val de atacuri la scară largă” asupra Beirutului.

Acestea spun că au lovit „centre de comandă Hezbollah” și o instalație unde erau depozitate drone „destinate desfășurării de atacuri împotriva Israelului”, în suburbia Dahieh a capitalei Libanului.

Războiul cu Iranul, ziua a șaptea: Rezumat

Israelul a lansat un nou val „amplu” de lovituri asupra unor ținte din Iran, a anunțat IDF (Forțele de Apărare ale Israelului) - iar ordine de evacuare au fost emise în Beirut, Liban

Trump spune că Iranul „a pierdut totul” și numește o posibilă invazie terestră „o pierdere de timp”

SUA au scufundat până acum peste 30 de nave iraniene, potrivit unui comandant militar, iar atacurile cu rachete din partea Iranului au scăzut cu 90%

Secretarul apărării Pete Hegseth a declarat că urmează încă o „creștere dramatică” a intensității focului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că SUA au cerut ajutor și țării sale, în special pentru doborârea dronelor iraniene. Rusia s-a bazat intens pe acestea în războiul său împotriva Kievului

În interiorul Iranului, oficialii nu au confirmat încă succesorul ayatollahului Khamenei, după ce la începutul săptămânii au spus că sunt „aproape” de o decizie. Fiul său de 56 de ani a devenit principalul favorit, însă Trump - care spune că vrea să aleagă noul lider al Iranului - afirmă că această opțiune ar fi „inacceptabilă” pentru el.

UPDATE 7:56 Secretarul american al Apărării: Iranul speră că nu putem susţine această operaţiune, ceea ce este un calcul extrem de greşit

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a declarat că nu există lipsă de voinţă americană şi nici de resurse materiale în ceea ce priveşte angajamentul militar al SUA împotriva regimului iranian în cadrul Operaţiunii Epic Fury.

Într-o actualizare privind conflictul Hegseth, alături de comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, a spus că regimul iranian ar fi naiv să creadă că SUA nu sunt complet hotărâte să îşi îndeplinească misiunea în Iran.

„Iranul speră că nu putem susţine această operaţiune, ceea ce este un calcul extrem de greşit pentru Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran”, a spus Hegseth într-o conferinţă de presă la sediul CENTCOM din Tampa, Florida.

El a adăugat că nu există lipsă de voinţă americană pentru a executa misiunea şi nici lipsă de muniţie pentru a o susţine.

„Stocurile noastre de arme defensive şi ofensive ne permit să susţinem această campanie atât timp cât este necesar. ... Din nou, situaţia muniţiilor noastre se îmbunătăţeşte pe măsură ce avantajul nostru creşte. Iar capacităţile noastre? Abia am început să luptăm şi să luptăm decisiv”, a spus Hegseth.

Contrar ideii că ar exista o lipsă de resurse americane, secretarul american al Apărării a spus că şi mai multe forţe ofensive sunt în drum spre regiune.

_____________________________________________________________________

Într-un interviu pentru publicația Axios, Donald Trump transmite că vrea să aibă un cuvânt de spus în desemnarea noului lider de la Teheran, așa cum s-ar fi întâmplat și în Venezuela.

Președintele american a mai spus că fiul lui Ali Khamenei, considerat favorit pentru această funcție, este o variantă inacceptabilă pentru Washington.

Între timp, războiul continuă să escaladeze. Teheranul a lansat un val larg de lovituri asupra infrastructurii energetice din Golf. 

Iranul anunţă o nouă etapă a operaţiunii sale împotriva Israelului

Corpul Gărzilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran a afirmat joi seara că a început o nouă etapă a operaţiunii sale „Promisiune adevărată 4”, potrivit presei de stat.

IRGC a precizat că operaţiunea implică un atac combinat cu rachete şi drone care vizează obiective din centrul Tel Avivului, potrivit presei de stat.

Kheibar este o rachetă balistică cu o rază de acţiune de 2.000 km.

O serie de explozii au fost auzite joi seara în Tel Aviv după declanşarea sirenelor, potrivit jurnaliştilor AFP.

Armata israeliană anunţase joi, în jurul orei 21:30, că se pregăteşte să intercepteze noi rachete lansate din Iran către teritoriul israelian. Un sfert de oră mai târziu, jurnaliştii AFP din Ierusalim au auzit două explozii îndepărtate. 

Potrivit CNN, Iranul a afirmat că a lansat un atac hibrid cu drone şi rachete împotriva Israelului, în timp ce imaginile echipei CNN din Tel Aviv par să arate un focos cu submuniţie pe cerul de deasupra centrului Israelului.

Echipele CNN au auzit mai multe explozii în depărtare.

De la începutul războiului, armata israeliană a declarat de mai multe ori că Iranul a lansat rachete cu submuniţii cluster.

Israelul trece la „următoarea fază” a războiului cu Iranul, afirmă şeful armatei după 2.500 de atacuri

Israelul trece la „următoarea fază” a războiului cu Iranul, a declarat joi seara şeful armatei israeliene, după ce precizat că au fost efectuate 2.500 de atacuri cu peste 6.000 de arme, relatează CNN.

Şeful Statului Major al Forţelor de Apărare Israeliene (IDF), lt. gen. Eyal Zamir, a declarat că războiul este o „campanie istorică” care a început cu o „fază de atac surpriză” în care 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului şi 60% din lansatoarele sale de rachete balistice au fost distruse.

„Trecem acum la următoarea fază a operaţiunii”, a anunţat Zamir într-o declaraţie video. „În această fază, vom continua să demontăm regimul şi capacităţile sale militare. Avem în faţă surprize suplimentare pe care nu intenţionez să le dezvălui”, a punctat el.

Zamir a mai spus că a ordonat IDF să avanseze mai adânc în Liban. În ultimele două zile, IDF a emis avertismente de evacuare pentru toată zona sudică a Libanului, la sud de râul Litani, suburbiile sudice ale Beirutului şi părţi din Valea Bekaa.

Produsele de import care se scumpesc din cauza războiului din Iran. Pe unde vin acum containerele din China

