Lică Octavian Parfenie și Christian Gudu, sunt acuzați că ar fi cerut în mod repetat mită, pentru vămuirea containerelor cu marfă aduse de vapoare.

Potrivit interceptărilor, unul dintre ei cerea șpaga exclusiv în euro, având convingerea că de pe aceste bancnote, nu se pot ridica amprente.

Șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, Lică Octavian Parfenie, și adjunctul său, Christian Gudu, au fost ridicați de procurorii anticorupție în noaptea de joi spre vineri.

Potrivit anchetatorilor, care citează mai mulți martori în dosar, cei doi percepeau între 100 și 350 de euro sau dolari pentru fiecare container. Pe zi, în port ajung în medie aproape 1000 de containere.

Banii erau ceruți pentru urgentarea formalităților birocratice. În caz contrar, termenele de vămuire puteau să depasesca o luna.

Corespondent PRO TV: „Banii erau strânși de intermediari și comisionari vamali, iar apoi ajungeau la conducerea biroului vamal.”

„PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ (șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud): Păi hai să discutăm! Zi ce vrei!

(martor cu identitate protejată): Cât mă costă pă unu?

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Trei sute cincizeci.

(martor cu identitate protejată): Atunci n-am zis că e prea mult pentru mine.

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Și pentru mine e prea mult!

(martor cu identitate protejată): Dumneavoastră aveți mulți! Io n-am! Să fim sinceri unu' cu altu'. Dumneavoastră luați doar la arabi sau și la?

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Și.

(martor cu identitate protejată): Bun. Și avem undă verde la containere, avem și facturi mai ieftin?

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Ce vreau să fie (n.n: neinteligibil).

(martor cu identitate protejată): OK. Cum dau, la BEEP!!!(numele unui intermediar), sau...? La (numele unui intermediar), da?

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Da. Da. Încet, mai încet!

(martor identitate protejată): Te rog să mă crezi, mergem la o sută pentru el!

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: O sută cincizeci, ca să fie bine, ca să nu fie rău!

(martor cu identitate protejată): Eu iau de la el o sută de euro! M-ați înțeles? Nu pot să iau mai mult!

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Totul este în euro! Nu vreau dolari, nu vreau nimic! Numai euro, euro!”

În stenogramele discuțiilor, unul dintre martori le spune procurorilor și de ce Parfenie are o astfel de solicitare.

Corespondent PRO TV: „Unii dintre martorii audiați în dosar susțin că mita era acceptată doar în euro. Potrivit declarațiilor acestora, bancnotele în alte valute ar fi fost refuzate și trimise înapoi. Explicația invocată ar fi fost că de pe bancnotele euro nu s-ar putea ridica amprente."

În anchetă, procurorii au folosit un martor cu identitate protejată, uneori ca intermediar, pe care șeful vămii îl ruga să vorbească la ureche atunci când discutau despre șpăgi. Potrivit acestuia, Parfenie era nemulțumit atunci când primea bancnote rupte la colțuri și devenea bănuitor. Credea că primește bani „care ar putea fi identificați ulterior de anchetatori.

„PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Și din urmă îmi dai ceva?

(martor cu identitate protejată): Începând de azi! Începem cu 300 de euro. Te rog.

Te rog din tot sufletu'! Te iubesc mult! Nu...

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Și eu! Și eu te iubesc!

(martor cu identitate protejată): Hai, te rog!

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Ca să evităm toate discuțiile, 350! Ca să nu mai...”

Parfenie vorbea cu intermediarii și despre "seriozitatea" celor de la care cereau șpăgile.

„(suspect): Mie mi se pare… ăsta-i… că a fost jigodie.

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Cine? Cine, mă? Al tău?

(suspect): Îhî! Că… și acuma trebuia să mai îmi pună trei… Din ce mi-a ieșit mie socotelile, săptămâna trecută, la fel, mai aveam unul, nu mi l-a pus.”

Cei doi foști șefi fuseseră schimbați din funcție cu câteva zile înainte să fie reținuți de DNA, ca urmare a reorganizării serviciului vamal, dar continuau să ia șpagă după ce rămăseseră angajați că funcționari.

La Vama Constanța Sud-Agigea s-au făcut în ultimii ani, mai multe arestări în dosare de corupție.