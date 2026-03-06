Asia de Sud este unul din centrele producţiei de îmbrăcăminte, iar mărcile din întreaga lume sunt dependente de fabricile din Bangladesh, India şi Pakistan pentru o aprovizionare constantă cu noi tricouri, rochii şi blugi.

„Unele din loturile mele de îmbrăcăminte sunt în prezent blocate pe aeroportul din Dhaka”, a afirmat Shovon Islam, director al Sparrow Group, printre ai cărui clienţi europeni se află Inditex, M&S, Next şi Primark.

„Ar fi trebui să zboare către Marea Britanie via Dubai, dar cum operaţiunile la aeroportul din Dubai sunt suspendate, ne aflăm într-o poziţie extrem de dificilă. Încercăm să găsim rute alternative, dar niciuna nu este simplă sau rentabilă”, a adăugat Islam.

Cea mai mare parte a spaţiului aerian din Orientul Mijlociu încă este închis de când a început conflictul, sâmbăta trecută, forţând cel mai aglomerat aeroport din lume - Dubai - să se închidă câteva zile, iar companii aeriene, cum ar fi Emirates, Etihad şi Qatar Airways, au trebuit să anuleze multe zboruri.

Cea mai mare parte a Asiei de Sud este dependentă de Golf pentru transport, folosind de obicei zboruri comerciale cu unele avioane cargo, a afirmat Frederic Horst, director la "Trade and Transport Group" în Sydney. Acesta a explicat că mai mult de jumătate din transportul aerian de marfă din Bangladesh se face prin Golf, iar ponderea este de 41% în cazul Indiei, şi cele mai importante companii aeriene sunt Emirates şi Qatar Airways.

Inditex are 150 de furnizori în Bangladesh, 122 în India şi 69 în Pakistan, conform raportului grupului din 2023. Compania nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta perturbările.

În condiţiile în care capacitatea aeriană s-a redus semnificativ, preţurile cresc semnificativ.

Alexander Nathani, partener la compania indiană Kira Leder, care produce jachete de piele pentru Inditex şi pentru retailerii austrieci Cigno Nero, Fussl şi Wiedner, a anunţat că taxele de transport pentru a duce produsele cu avioanele din Mumbai către Austria s-au dublat în urma anulării zborurilor.

„Acum sunt puţine companii care efectuează curse aeriene, deci preţurile cresc”, a adăugat Nathani.

Întrebate de perturbarea livrărilor din Asia de Sud, H&M, Primark, H&M şi M&S au spus că majoritatea livrărilor lor sunt realizate pe cale maritimă. Next nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta.