Oradea - obiective turistice. Locuri de vizitat în cea mai frumoasă destinație Art Nouveau din Europa

Oradea este unul dintre cele mai frumoase orașe din România. Are o mulțime de obiective turistice, o atmosferă unică și oameni calzi și primitori.

Clădirile, străzile pietruite și felul în care orădenii nu se grăbesc nicăieri, ci se bucură de fiecare moment fac din Oradea, reședința județului Bihor, o destinație pe care trebuie să o vizitezi măcar o dată.

Oradea, cel mai frumos oraș Art Nouveau din Europa

Recent, publicația European Best Destinations a desemnat Oradea ca fiind cea mai frumoasă destinație Art Nouveau din Europa.

Jurnaliștii au scris că Oradea este considerat adesea unul dintre cele mai frumoase orașe din România pentru unicitatea clădirilor sale și stilul vienez Art Nouveau numit „Secession”.

Ei au mai vorbit și despre motivele florale, un stil art nouveau maghiar, dar și despre decorațiuni și fierărie, în special cele aparținând clădirii Hotel Parc.

Tot în Oradea vei găsi clădiri de patrimoniu precum Casa Darvas - La Roche, care a devenit primul Muzeu Art Nouveau din România.

Clădirea este făcută în stilul arhitectural Secession vienez, iar orașul Oradea este inclus în rețeaua europeană Art Nouveau, alături de Barcelona, Viena, Ljubljana sau Budapesta.

Există 89 de clădiri și monumente Art Nouveau în Oradea, care fac din acest oraș unul cu adevărat spectaculos.

Lista obiective turistice în Oradea

Dacă ajungi în Oradea, există șanse extrem de mici să te plictisești. Este atât de spectaculos totul, încât vei dori să iei la pas fiecare stradă și să admiri fiecare clădire.

Iată o listă de obiective turistice în Oradea pe care nu trebuie să le ratezi:

Cetatea Oradea este o fortificație medievală construită în secolul al XI-lea, care a fost reabilitată și deschisă pentru public. Aici poți explora zidurile cetății, turnurile de apărare și să admiri panorama orașului.

Biserica cu Lună, o biserică unică în Europa Centrală, este construită în stil baroc în secolul al XVIII-lea. Are o fațadă impresionantă decorată cu sculpturi, iar în interior găzduiește fresce și picturi valoroase.

Palatul Baroc episcopal, un loc instagramabil și impresionant. A fost construit în secolul al XVIII-lea și găzduiește acum Muzeul Țării Crișurilor. Poți admira colecții de artă, mobilier, obiecte decorative și arheologice.

Dacă mergi prin Oradea, vei trece inevitabil prin Piața Unirii, o piață centrală, înconjurată de clădiri elegante în stil baroc și neoclasic. Te poți delecta cu o cafea la una dintre cafenelele din jur sau poți să te plimbi și să admiri atmosfera superbă de aici.

Biserica Romano-Catolică Sfântul Ladislau este un loc pe care trebuie să îl vezi, chiar dacă nu ești credincios. Făcută în stil neogotic, Biserica Romano-Catolică Sfântul Ladislau a fost construită în secolul al XIX-lea și are vitralii spectaculoase și o orgă emblematică.

Muzeul Țării Crișurilor este un alt loc ce merită vizitat în Oradea. Poți vedea aici exponate arheologice, etnografice, istorice și artistice, precum și o colecție de artă plastică.

Parcul 1 Decembrie, situat în centrul orașului, este o oază de verdeață și relaxare. Ideal pentru o plimbare pe timp de vară, parcul are pavilioane de lalele și poți face o mulțime de activități sportive.

Sinagoga Zion, construită în stil maur în secolul al XIX-lea, găzduiește acum Muzeul Evreiesc din Oradea. Este un loc ideal pentru a afla despre istoria și cultura comunității evreiești din Oradea și din regiune.

Dacă treci prin Oradea, nu uita să vizitezi Casa Darvas-La Roche - o clădire în stil neoclasic construită în secolul al XVIII-lea, cunoscută pentru fațada sa elegantă și pentru frescele din interior. Acum este un centru cultural care găzduiește diverse evenimente culturale.

Piața Unirii și Palatul Vulturul Negru

Două dintre cele mai renumite obiective turistice din Oradea sunt Piața Unirii și Palatul Vulturul Negru. Ambele au o importanță și o poveste aparte.

Palatul Vulturul Negru este cel mai reprezentativ monument în stil secession din Transilvania și are o poveste impresionantă.

Povestea Palatului Vulturul Negru are legătură cu noua viziune de dezvoltare urbanistică a orașului, ținând cont de reorganizarea Pieței Unirii. Pe locul în care este acum clădirea, se afla în 1714 un local cu parter care se numea hanul Vulturul, cunoscut și sub numele de Berăria orașului.

Hanul găzduia multe evenimente publice importante din oraș. Ce a început inițial ca o clădire mică în care a funcționat Primăria până la 1861, a devenit apoi, prin reconstrucție, un hotel important în oraș, în 1807, clădirea fiind extinsă și supraetajată.

Aproape 100 de ani mai târziu, Primăria a lansat un concurs pentru reconstruirea Hotelului Vulturul, după un studiu realizat de inginerul șef al orașului.

Au fost depuse 13 proiecte, dintre care au fost alese și premiate trei dintre ele.

Premierul I a fost câștigat de proiectul arhitecților Dezso Jakab și Marcell Komor, doi dintre cei mai importanți reprezentanți ai curentului secesionist maghiar.

După organizarea concursului, Primăria a stabilit că nu este convenabil să construiască Vulturul Negru, pentru că existau niște costuri extrem de ridicate. Așa că a vândut terenul și clădirile existente. În 1906, Hotelul Vulturul și Hanul Arborele Verde au fost cumpărate de doi avocați, antreprenori și jurnaliști. S-au angajat să respecte proiectul arhitecților Jakab și Omor și în noiembrie 1906 au început demolarea vechii clădiri.

Construcția a fost terminată în decembrie 1908, iar inaugurarea festivă a avut loc în 1909.

Piața Unirii din Oradea, una dintre cele mai mari piețe din România, se află în centrul istoric al orașului.

Cu clădiri în stil baroc și neoclasic încadrând frumoasa piață, acesta este locul de întâlnire pentru mulți orădeni și un loc pe care toți turiștii îl adoră.

Poți vedea împrejur clădiri precum celebrul Palatul Vulturul Negru despre care am povestit mai sus, Primăria Oradea, Biserica cu Lună și Filarmonica de Stat din Oradea.

Cafenelele din zonă te îmbie la relaxare, iar atmosfera de aici te face să vrei să te oprești pentru moment și să apreciez totul.

Ceea ce nu mulți știu despre Piața Unirii din Oradea este că aceasta nu a arătat mereu la fel. Aspectul de acum a început să ia contur după incendiul din anul 1836.

Aspectul modern a fost obținut după ce s-au construit palatele emblematice care există și astăzi, precum Primăria, Palatul Episcopiei Greco-Catolice sau Palatul Moskovits și fii.

Astăzi, Piața Unirii este centrul istoric și cultural al orașului Oradea, fiind vizitată de zeci de mii de turiști.

Complexul Baroc

Complexul Baroc din Oradea cuprinde un ansamblu de clădiri istorice construite în stil baroc. Se află în centrul istoric al orașului, în zona Piața Unirii și Regele Ferdinand.

Este printre cele mai atractive obiective turistice din oraș și este cu adevărat impresionant. Printre clădiri se numără Catedrala Romano-Catolică Sfântul Ladislau, Palatul Episcopal, clădirea Muzeului Țării Crișurilor, Primăria Oradea.

Cetatea Medievală Oradea

Cetatea Medievală Oradea este o fortificație istorică din centrul orașului care atrage mii de vizitatori. A fost construită în secolele XI-XIII și are o arhitectură medievală impresionantă.

Inițial, cetatea a fost construită în stil roman, apoi a fost extinsă în stil gotic și ulterior în stil renascentist. A fost folosită de-a lungul istoriei ca centru de apărare, comerț și administrare locală.

Astăzi, Cetatea Medievală Oradea este printre cele mai mari atracții turistice, unde vizitatorii pot explora Bastionul Croitorilor, curtea interioară a cetății, turnul Ștefan, porțile cetății, zidurile și fortificațiile.

Palatul Moskovits Adolf și Fii

Acesta este un edificiu spectaculos din Oradea. Cu o arhitectură în stil baroc, palatul are o valoare imensă istorică și culturală. A fost construit în secolul al XIX-lea și aici a locuit familia Moskovits, o familie de comercianți evrei înstăriți din Oradea.

Palatul are elemente decorative elaborate și detalii sculptate, fiind cu adevărat o operă de artă. Edificiul e format dintr-un ansamblu de clădiri care includ palatul în sine, curtea interioară și o clădire anexă.

Stilul eclectic în care a fost construit îmbină elemente baroce, renascentiste și neogotice. Fațada are statui, basoreliefuri și ornamente sculptate în piatră reprezentând scene biblice și mitologice.

La intrare în palat există o poartă mare, coloane și multe detalii atent sculptate.

Muzeul Art Nouveau - Casa Darvas - La Roche

Muzeul Art Nouveau - Casa Darvas - La Roche se află într-o clădire istorică, printre cele mai frumoase în stil Art Nouveau din Europa Centrală și de Est.

Muzeul oferă o privire fascinantă în lumea luxoasă a elitei orădene din secolul al XIX-lea. A fost inițial locuința unei familii de evrei din Oradea și a fost construită în anii 1902-1904 de către arhitectul Kalman Rimanoczy Jr.

Clădirea îmbină elementele arhitecturii Art Nouveau cu influențe ale stilurilor franceze și belgiene. Acum, muzeul găzduiește o colecție de obiecte de artă și mobilier de epocă, picturi, sculpturi, ceramică și obiecte decorative.

Poți vizita muzeul cu tur ghidat sau îl poți descoperi singur, mai ales dacă apreciezi arta, arhitectura și istoria.

Turnul Primăriei

O construcție emblematică din centrul orașului. Turnul Primăriei este înalt de aproximativ 50 de metri și a fost construit în stil eclectic.

Are elemente de arhitectură gotică, renascentistă și barocă. În plus, turnul are un ceas mare pe fiecare dintre cele patru laturi.

A fost construit în perioada 1902-1903, fiind renovat de-a lungul timpului. Dacă te urci în el, vei vedea o priveliște panoramică superbă.

Palatul Ullmann

Construit între anii 1903 și 1906 pentru familia Ullmann, o familie de comercianți din Oradea, palatul în stilul neobaroc are detalii elaborate, fațade decorate și sculpturi impresionante.

Palatul Ullmann se mândrește cu un acoperiș în stil mansardă și un turn înalt. A fost reședință privată a familiei, apoi a servit drept spațiu de birouri și spații comerciale.

Acum, clădirea găzduiește diverse instituții și organizații.

Ce să vizitezi în Oradea cu copiii

O destinație superbă pentru adulți și copii deopotrivă, Oradea oferă multe spații de care cei mici se pot bucura.

Printre ele se numără parcul Petofi, aflat în centrul orașului, unde copiii se pot juca în spațiile special amenajate sau se pot plimba cu biciclete ori triciclete închiriate.

Totodată, puteți face împreună o plimbare cu barca pe lacul din parc, o activitate interesantă pentru copii.

Puteți vizita împreună muzeul Țării Crișurilor și în special secțiunea muzeul Copiilor, unde veți găsi expoziții interactive, jocuri și activități creative și educative.

Planetariul Oradea este un loc în care trebuie să ajungi cu copiii. Aici, cei mici pot vedea proiecții ale stelelor și planetelor pe un ecran cupolă și pot învăța despre spațiul cosmic.

Există în oraș și complexul Aquapark Nymphaea, un parc acvatic cu o mulțime de tobogane, piscine și multe alte distracții.

Un deliciu pentru copii este și grădina zoologică, unde pot vedea lei, tigri, maimuțe și multe alte animale. Pot alerga în voie și pot explora lumea animalelor, în timp ce învață despre ele.

Băile Felix

Un loc emblematic de lângă orașul Oradea este stațiunea Băile Felix. Cunoscută pentru apele sale termale cu proprietăți terapeutice, stațiunea este plină de turiști de toate vârstele.

Un loc în care pot merge atât adulții, cât și copiii. Aici există băi termale, parcuri acvatice, zone de joacă și multe alte facilități și locuri de relaxare.

Indiferent de ce ai vizita în Oradea, asigură-te că te bucuri de acest oraș, că discuți cu localnicii și le afli povești, că guști din bunătățile locale sau o iei la pas pentru a descoperi orașul la întâmplare.

