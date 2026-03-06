Război în Iran, ziua a șaptea. Garda Revoluționară Iraniană a anunțat că a început cea de-a 23-a serie de atacuri
Analist: Europa este implicată din prima zi în războiul din Orientul Mijlociu. Apărarea înseamnă o formă de atac, pentru Iran

Tensiunile din Orientul Mijlociu pun pe jar și Europa. În Marea Britanie, autoritățile sunt în alertă. La Londra, poliția metropolitană a arestat patru bărbați, suspectați că ar fi spionat comunitatea evreiască în favoarea Iranului.

Cosmin Stan

Tensiunile din Orientul Mijlociu pun pe jar și Europa. În Marea Britanie, autoritățile sunt în alertă. La Londra, poliția metropolitană a arestat patru bărbați, suspectați că ar fi spionat comunitatea evreiască în favoarea Iranului.Nivelul de alertă teroristă rămâne „substanțial", ceea ce înseamnă că riscul producerii unui atentat, este ridicat. Între timp, în Cipru apar tensiuni între autoritățile locale și Londra, din cauza bazei militare britanice, de la Akrotiri.

După ce baza britanică de pe insula din Mediterană a fost ținta atacurilor iraniene, autoritățile cipriote susțin că Marea Britanie are anumite responabilități.

Constantinos Kombos, ministrul de externe al Ciprului: „Ne-am exprimat, desigur, punctele de vedere, preocupările, întrebările, nemulțumirea, cum vreți să o numiți. În ultimele zile am avut un dialog foarte activ cu Marea Britanie la toate nivelurile: de la nivelul prim-ministrului, la nivelul meu, dar și la nivel tehnic. Toate aceste lucruri au fost exprimate”.

Londra evită însă să spună clar dacă ar putea interveni direct în conflictul cu Iranul.

John Healey, ministrul Apărării din Marea Britanie: „Facem, alături de americani, ceea ce este necesar în acest moment. Asta înseamnă că avem în Cipru mai multe avioane de luptă decât orice altă țară și peste 400 de echipe suplimentare de apărare antiaeriană desfășurate acolo”.

Guvernul britanic insistă totuși că rolul militarilor săi este unul defensiv.

David Lammy, ministrul britanic al Apărării: „În cele din urmă, obiectivele războiului țin de americani și israelieni, cei care au început această acțiune ofensivă, la care, desigur, noi nu participăm. Răspunsul nostru constă în acțiuni defensive și în sprijinirea aliaților noștri”.

În Europa, reacțiile sunt împărțite. Spania rămâne printre cei mai vocali critici ai atacului americano-israelian asupra Iranului.

Margarita Robles, ministrul spaniol al Apărării: „Nu, Spania nu va accepta încălcarea ordinii juridice internaționale. Va coopera întotdeauna în misiuni de menținere a păcii care au acoperire internațională."

În același timp, mai multe state europene pregătesc misiuni de protecție pentru Cipru: Italia, Spania, Franța și Olanda vor trimite nave militare, în timp ce Germania spune că nu are în plan, deocamdată, forțe suplimentare în regiune.


Ce rol vrea, de fapt, să joace Europa în acest conflict și cât de unită este poziția europeană? 

„Nu e vorba doar de Cipru, ci și de Liban, unde francezii au un interes special și vor să intervină, încercând să îi convingă atât pe libanezi, cât și pe israelieni să limiteze aceste confruntări. Europa este deja implicată și nu știam, este din prima zi impicată. Baze franțuzești au fost atacate de iranieni încă din prima zi, de sâmbătă”, a spus profesorul Cristian Pârvulescu.

Unde se termină apărarea și începe, de fapt, atacul?

„Din perspectivă iraniană și apărarea este o formă de atac. Există riscul ca lucrurile să escaladeze. Dar trebuie să fim realiști, capacitatea Iranului de a ataca s-a diminuat, fiind acum la 10% față de cât era acum cinci zile”.

Are UE vreun instrument să influențeze războiul?

„Nu. Motivul pentru care au trimis navele în Cipru este pentru a trimite un mesaj politic de solidaritate, dar în realitate nu pot să influențeze conflictul. Europenii s-au dovedit foarte sceptici privind acest conflict”. 

Sursa: ProTV

