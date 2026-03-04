O bijuterie ascunsă din Europa este adesea comparată cu Dolomiții din Italia. „Priveliști spectaculoase, fără costurile mari”

Război în Iran, a cincea zi. Israelul avertizează că va asasina orice succesor al lui Ali Khamenei. VIDEO
Dacă ești în căutarea unei destinații frumoase, dar accesibile în Europa, Valea Soča din Slovenia trebuie neapărat pe lista ta. 

Mihaela Ivăncică

Zona este comparată adesea cu Dolomiții din Italia, însă oferă experiențe similare la un cost mult mai redus. Cu trasee de drumeție spectaculoase și un râu albastru uluitor, Valea Soča rămâne o regiune mai puțin cunoscută, dar extrem de atrăgătoare pentru turiști, potrivit Express.

Utilizatorii de social media recomandă zona celor care vor să descopere locuri mai puțin turistice, dar la fel de impresionante. „Valea Soča oferă sate fermecătoare, trasee naturale uluitoare și priveliști spectaculoase, fără costurile mari”, a scris un turist pe TikTok.

Turiștii care au vizitat locul descriu atmosfera ca desprinsă dintr-un vis. „Culoarea râului este ireală și poți să înoți sau să sari aproape oriunde. Apa este extrem de rece, dar asta o face și mai răcoritoare într-o zi călduroasă. Valea Soča este perfectă pentru cei care iubesc sporturile în aer liber precum caiac, rafting și canyoning. Pentru mine, nu a fost doar o activitate; a fost o amintire pe care nu o voi uita niciodată”, povestește un vizitator pe TripAdvisor.

O altă atracție specială este traseul Narnia, care trece pe lângă locurile unde s-a filmat The Chronicles of Narnia: Prince Caspian. „Am mers aproape toată ziua pe malul râului. Culoarea turcoaz a apei este absolut superbă”, mărturisește un turist.

Indiferent dacă vrei să te relaxezi sau să trăiești experiențe pline de adrenalină, această destinație are ceva pentru fiecare.

Reprezentanții Grădinii Zoologice din Târgu Mureș încearcă să rezolve problema urșilor care dau târcoale animalelor de la zoo.

Sursa: Express

slovenia, destinatii turistice, dolomiti

Dată publicare:

