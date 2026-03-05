Pe peticul de pământ aflat pe fluviul St. Lawrence, în statul american New York, există doar o casă, un copac și două scaune de grădină – iar spațiul rămas nu permite aproape nimic altceva.Insula se află în mijlocul fluviului și abia se ridică deasupra suprafeței apei, potrivit Blic.

De la casă de vacanță la record mondial

Ceea ce unii ar considera un loc nelocuibil a fost, pentru bogata familie Sizeland în anii 1950, locul perfect pentru o casă de vară. Ei au cumpărat insula, au construit o casă pe stâncile plate și își petrec vacanțele pe mica lor insulă din mijlocul fluviului încă de atunci. Totuși, după construcție, nu a mai rămas prea mult spațiu pentru mișcare.

Are doar 310 metri pătrați

Întreaga insulă are doar 310 metri pătrați. Casa ocupă cea mai mare parte a spațiului. În fața cabanei există loc doar pentru două scaune de grădină și o mică fâșie de plajă. Copacul de lângă casă a rămas și el și încă se înclină în bătaia vântului. Prin alegerea neobișnuită a locului de vacanță, familia Sizeland probabil nici nu s-a gândit că va doborî un record mondial în anii 1950.

Insula a primit oficial acest titlu în urmă cu ceva timp. Potrivit Guinness Book of Records, este considerată cea mai mică insulă locuită din lume. Totuși, „Just Room Enough Island” nu este locuită permanent. În prezent, această insulă care deține recordul este o țintă populară pentru fotografiile turiștilor și continuă să se ridice mândră și sfidătoare din fluviul St. Lawrence, în nordul Statelor Unite.

Înainte, titlul de „cea mai mică insulă locuită” era deținut de insula britanică Bishop Rock – o mică stâncă aflată lângă Insulele Scilly, care a deținut recordul mult timp. Totuși, când farul de acolo a fost automatizat în 1982, familia paznicului farului s-a mutat, iar Bishop Rock și-a pierdut statutul.