Potrivit unui nou acord, frumosul oraș Palma de Mallorca, de pe insula Mallorca, va reduce numărul de locuri disponibile zilnic pentru pasagerii navelor de croazieră de la 8.500 la 7.500 între lunile iunie și septembrie. Asta înseamnă că mai puțini pasageri vor ajunge să viziteze orașul spaniol atunci când măsura va intra în vigoare, în perioada 2027–2029, relatează Daily Express.

În afara lunilor de vară, numărul locurilor va rămâne la 8.500, însă reducerea cu 1.000 de locuri într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului ar putea afecta turiștii care ajung la Palma de Mallorca cu nave de croazieră.

Limitările din timpul verii în Palma de Mallorca vor expira în 2029, însă acordul dintre Guvernul Insulelor Baleare, Primăria orașului și 20 de companii de croazieră este valabil până în 2031. Potrivit publicației locale Majorca Daily Bulletin, acordul are scopul de a „reglementa activitatea navelor de croazieră și de a proteja interesele orașului, în special ale centrului istoric”.

De asemenea, va exista o limită de trei nave de croazieră care pot acosta zilnic în Portul Palma, iar doar una dintre acestea va putea transporta peste 5.000 de pasageri.

Localnicii au protestat față de supraturismul din zonă

Noul acord vine pe fondul problemelor legate de supraturism în zonă, care ar putea provoca un nou val de proteste ale localnicilor în această vară. Mii de spanioli au ieșit în stradă în anii trecuți și ar putea protesta din nou, invocând eșecul pactului de sustenabilitate al Guvernului Balearelor și incapacitatea autorităților de a controla aglomerația de pe insule. Într-un comunicat transmis la începutul anului, înaintea unei reuniuni de protest, se arăta: „Creșterea constantă a supraturismului în Mallorca poate fi combătută doar prin organizare la nivelul comunității”.

Numărul turiștilor care vizitează Insulele Baleare a continuat să crească, ajungând la 18,7 milioane în 2024 și la peste 19 milioane în anul următor. Populația insulelor este de aproximativ 1,2 milioane de locuitori, inclusiv circa 18.000 de britanici stabiliți aici.

În încercarea de a combate supraturismul, partidul de opoziție Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) a prezentat o moțiune în parlamentul regional al Balearelor, prin care propunea limitarea numărului de turiști la 17,8 milioane pe an. Moțiunea a fost însă respinsă la începutul acestui an.