Sulina, perla Deltei Dunării. Ce poți face în orașul cu cel mai spectaculos apus din România

Sulina, oraș al Deltei Dunării, cucerește cu farmecul aparte, amestec de istorie, natură sălbatică și liniște greu de găsit în alte colțuri ale țării. Renumit pentru apusurile sale spectaculoase, acest colț izolat de lume oferă o experiență autentică.

Sulina este un oraș pescăresc din județul Tulcea, situat la cea mai joasă altitudine medie din România. Se află de-a lungul Dunării, la aproximativ 1 kilometru de țărmul Mării Negre.

Este una dintre cele mai vechi așezări din țară, cu o istorie de peste 1300 de ani. De-a lungul timpului, orașul a fost locul de viață și odihnă pentru pirați, pescari, muncitori portuari, căpitani de navă, marinari, negustori și combatanți ai războaielor purtate în regiune.

Scurt istoric al orașului Sulina

Sulina este cea mai estică localitate din România și din Uniunea Europeană, cu o istorie distinctă și veche. Prima mențiune documentară a numelui „Sulina” (Selinas) apare în De administrando Imperio, scrisă în secolul al X-lea de împăratul bizantin Constantin Porfirogenetul. În acea perioadă, Imperiul Bizantin controla țărmul vestic al Mării Negre și Delta Dunării. Între secolele XIV–XVI, localitatea apare tot mai des în surse medievale – hărți portulan și documente italiene – sub diverse forme (Selina, Solina, Seline), pe fondul slăbirii puterii bizantine și afirmării negustorilor italieni în zonă.

După cucerirea Chiliei (1484), zona intră sub stăpânire otomană timp de aproape 450 de ani. În 1745, Sulina este menționată într-un document care atestă construirea unui far și a unei redute menite să lege Constantinopolul de gurile Dunării. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, călători străini descriu un sătuc izolat cu 10–20 de case, câteva prăvălii, cafenele și geamii din lemn.

Războaiele ruso-turce din secolele XVIII–XIX au dus la instabilitate și dezvoltarea pirateriei. În jurul anului 1850, Sulina avea trăsături rurale, cu colibe de lemn și stuf și o populație de circa 1000–1200 de locuitori, majoritar străini: greci, ionieni, maltezi, conform ICR.

După Tratatul de la Paris (1856), se înființează Comisia Europeană a Dunării (CED), cu reprezentanți ai Franței, Marii Britanii, Rusiei, Prusiei, Austriei, Sardiniei și Turciei. CED avea sediul la Sulina și s-a ocupat de regularizarea navigației până la Isaccea. România devine membră după integrarea Dobrogei în 1878.

Brațul Sulina este ales pentru amenajare ca rută principală de transport fluvial, sub coordonarea inginerului britanic Sir Charles Hartley. Se elimină bancuri de nisip și se adâncește canalul, reducând costurile de transport și crescând exporturile de cereale.

După 1870, Sulina devine porto franco – port internațional liber de taxe vamale. Orașul cunoaște o dezvoltare accelerată: apar antreprize precum Geovani Carnana (turnătorie și reparații navale), mori cu aburi, 69 de mici afaceri, ateliere CED, șantiere navale, instalații electrice, rețea de alimentare cu apă (1897–1903), telegraf (1875), telefon (1903). Se igienizează zonele mlăștinoase, scade incidența malariei, iar CED construiește două spitale moderne. În 1932, Sulina este declarată stațiune balneară.

Pe faleza Dunării se ridică Palatul CED (1868), iar după integrarea Dobrogei apar clădiri publice noi: Palatul Administrativ, primăria, vama. Se construiește un teatru de 300 de locuri unde au jucat mari actori români. Tipografiile publicau ziare și reviste locale (ex. Gazeta Sulina, Analele Sulina, Delta Dunării). Funcționau consulate ale Angliei, Austriei, Belgiei, Danemarcei, Greciei, Olandei, Rusiei, Turciei, și agenții navale internaționale (Lloyd Austria, Johnston Line, Messageries Maritimes, Aegean Company).

Populația era profund cosmopolită. La 1900, erau înregistrați: 2056 greci, 803 români, 594 ruși, 444 armeni, 268 turci, 211 austro-ungari, 173 evrei, 117 albanezi, 49 germani, 45 italieni, 35 bulgari, 24 englezi, 22 tătari, 22 muntenegreni, 17 polonezi, 11 francezi, 7 lipoveni cu preot, 6 danezi, 5 găgăuzi, 4 indieni. Comunitățile aveau propriile școli (românești, grecești, germane, evreiești) și lăcașe de cult (ortodoxe, protestante, catolice, anglicane, sinagogă, geamii). CED a construit cimitire comune pentru creștini și musulmani, respectiv evrei.

Primul Război Mondial a dus la distrugerea orașului. Comerțul a fost blocat, clădirile ruinate, iar orașul aproape părăsit. După 1920, Sulina se reconstruiește parțial, dar Comisia Europeană a Dunării este desființată în 1939, activitatea trecând sub control românesc. Cosmopolitismul dispare, iar Al Doilea Război Mondial aduce noi distrugeri. În perioada comunistă, Sulina devine oraș de frontieră, izolat. Comerțul dispare, rămân doar pescuitul și activități meșteșugărești. Administrația Fluvială a Dunării de Jos preia gestionarea zonei.

După 1989, câteva clădiri de patrimoniu mai amintesc de gloria trecută: Palatul CED, bisericile, cimitirul multietnic, uzina de apă și Farul Vechi. Acesta, construit în secolul XIX sub otomani, a fost restaurat și transformat în muzeu, aflat azi la 2,5 km de țărm, dovadă a modificării liniei de coastă.

Cum ajungi în Sulina

Nu există drumuri rutiere către Sulina, singura modalitate de acces fiind pe apă. Dacă mergi cu mașina, poți să o lași într-o parcare în portul Tulcea. Deși este posibil să îți transporți mașina până la Sulina, costurile sunt foarte mari și nu are sens, pentru că în oraș nu ai unde să o folosești.

Din Tulcea există două opțiuni de transport naval: feribotul lent operat de compania de stat NAVROM și bărcile rapide ale diverselor firme private.

Călătoria cu feribotul NAVROM durează aproximativ 4 ore. Biletele pot fi cumpărate din portul Tulcea sau online, pentru dus sau dus-întors.

Nu este necesară achiziția cu mult timp înainte, deoarece feribotul are o capacitate de aproximativ 200 de pasageri. Plecarea din Tulcea este o dată pe zi, la ora 13:30, iar din Sulina la ora 07:00. Prețul pentru un bilet dus este de aproximativ 45 lei.

Bărcile rapide, operate de mai multe firme private, fac legătura Tulcea – Sulina – Tulcea. Sunt bărci mici, cu capacitate de maximum 20 de pasageri. Rezervarea cu o zi înainte este recomandată. Călătoria durează aproximativ 90 de minute. Prețul este de aproximativ 60 lei pentru turiști și 50 lei pentru localnici. Primele plecări sunt la ora 08:00, iar ultima la ora 16:00 (vara până la 18:30).

Ce poți vizita în Sulina

Sulina este plină de locuri ce merită vizitate și activități de făcut. Ghidurile noastre te pot ajuta să decizi unde să te cazezi în Sulina și să explorezi ușor orașul și împrejurimile – unde să mergi, ce să vezi și când e momentul potrivit. Indiferent de durata șederii, vei găsi ușor puncte de interes care să-ți asigure o vacanță completă, fără să ratezi nimic. Lasă-ne pe noi să-ți oferim informațiile locale, ca tu să te bucuri fără griji.

Poți face o plimbare pe faleza recent renovată, să admiri Farul Vechi, care veghează Delta de peste 150 de ani, și să te lași cucerit de apusurile spectaculoase peste Dunăre. Este un oraș fără drumuri asfaltate, unde poți explora un amestec unic de istorie maritimă și natură neatinsă.

Principalele atracții din Sulina:

• Farul Vechi – Construit în secolul al XIX-lea, oferă o priveliște impresionantă asupra orașului și Dunării. Vizitează și celelalte două faruri din oraș.

• Cimitirul Maritim – Un loc unic în țară, unde își sunt înmormântați marinari și aventurieri din toată lumea.

• Plaja Sălbatică Sulina – Una dintre cele mai curate și liniștite plaje din România, ideală pentru cei care caută relaxare departe de aglomerație.

• Plimbări cu barca – Sulina este un punct de plecare excelent pentru explorarea canalelor ascunse ale Deltei.

• Catedrala Sf. Nicolae și Palatul Administrativ al Comisiei Europene a Dunării. Catedrala o copie fidelă a bisericii de la izvoarele Dunării, iar Palatul este locul de unde a fost condusă la începuturi Uniunea Europeană.

Plaja din Sulina

Chiar dacă nu poți sta cu cortul pe plaja din Sulina, pentru că face parte di Rezervația Biosferei Delta Dunării, locul unde se varsă Dunărea în mare este unic și extrem de frumos. Atmosfera e liniștită, nisipul fin și apa limpede.

Peisajul unic de aici este ideal pentru cei care caută o oază de relaxare departe de aglomerație. Te poți plimba cu barca, poți profita de specialitățile culinare de aici și ai parte de liniște și senzația că timpul stă în loc.

Cei care vin aici pot observa adesea cai și vaci sălbatice în zonă, iar plaja este un loc preferat de colecționarii de scoici. Nu este de obicei aglomerată, mai ales dacă te îndepărtezi de zona centrală.

Un aspect unic al Plajei Sulina este importanța sa ecologică. Aici se găsește volbura de nisip, o specie de plantă protejată prin lege.

În ceea ce privește facilitățile, plaja este bine dotată. Dispune de o scenă tip amfiteatru, locuri de joacă pentru copii, dușuri și punct de salvamar. Alte dotări includ module de tip chioșc, toalete pentru plajă, două pontoane la 50 de metri de țărm, bănci de lemn, zone umbrite acoperite cu stuf și coșuri de gunoi. Pentru confortul turiștilor, plaja oferă gratuit șezlonguri și umbrele, precum și opțiuni pentru servirea mesei. La intrarea pe plajă este disponibilă o parcare.

