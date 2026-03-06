„Colegiul Medicilor din România (CMR) va oferi asistenţă juridică, prin intermediul avocaţilor care reprezintă CMR, în funcţie de fiecare caz în parte, medicilor agresaţi în timpul exercitării profesiei medicale”, a anunţat, vineri, instituţia.

Potrivit procedurii publicate pe site-ul www.cmr.ro, de acest sprijin pot beneficia medicii membri ai CMR, care au fost agresaţi în timpul exercitării profesiei. Aceştia pot solicita sprijin printr-o cerere scrisă, transmisă după ce a fost sesizată Poliţia, iar la aceasta pot fi anexate copie după plângerea depusă la Poliţie, acte medicale, filmări sau înregistrări şi declaraţii ale martorilor.

Sprijinul acordat de CMR poate consta în consultanţă juridică iniţială, orientare privind demersurile legale care pot fi întreprinse, asistenţă juridică prin avocaţii care reprezintă CMR, reprezentare juridică sau sprijin instituţional.