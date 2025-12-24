Magia târgurilor de Crăciun din Europa: Între gusturi și tradiții și concurența pentru a atrage turiști

Stiri Turism
24-12-2025 | 19:47
×
Codul embed a fost copiat

Facem un tur al târgurilor de Crăciun. Sunt multe, atât în România, cât și în marile orașe europene, și sunt în concurență pentru a atrage turiști.

autor
Larisa Antal

De la piețe cu tradiție veche de secole, precum cel din Nürnberg, până la târguri mai mici, dar apreciate, ca cele din Budapesta, toate îi bucură pe oameni. Diferențele țin doar de peisaj și de prețuri. 

De la un an la altul apar tot mai multe târguri de Crăciun, mai mici sau mai mari. Doar Bucureștiul a organizat anul acesta cel puțin 8 astfel de spații. Însă sunt destui și cei care vor să meargă să viziteze târgurile din străinătate. Și, pentru că oferta este variată, se ghidează după topurile anuale făcute de diverse platforme. Acolo găsesc și târguri mai mici, dar și pe cele cu tradiție.

Corespondent Știrile Pro TV:Cum este vestitul târg de Crăciun din Nürnberg, Germania, unul dintre cele mai vechi din Europa. Am ajuns aici într-o zi însorită de decembrie, când Piața Hauptmarkt era deja neîncăpătoare pentru miile de vizitatori dornici să simtă atmosfera bavareză. O atmosferă dusă mai departe inclusiv de oameni veniți din alte colțuri ale lumii. În spatele unei tarabe cu faimoșii cârnați nemțești, de pildă, am găsit doar… români.”

Căsuțele din lemn, decorate simplu, cu ramuri de brad și lumini calde, îi îmbie pe musafiri cu produse artizanale și dulciuri specifice locului, cum este tradiționala turtă dulce, lebkuchen. Totuși, printre delicatesele nemțești au făcut loc și sarmalele noastre. Le-am găsit pe aleea dedicată căsuțelor cu produse din alte țări.

Citește și
targ craciun piata constitutiei
„Silent Night”, concert special de Ajun de Crăciun, în Piața Constituției din Capitală. Accesul este gratuit

Comerciant român: „Chiar în fiecare an ne vin aceiași clienți, pentru că au auzit de sarmalele noastre și de țuica românească. Ne bucurăm să ne numărăm printre orașele partenere, Brașovul cu orașul Nürnberg.”

În Budapesta, Târgul de Crăciun din inima orașului a fost desemnat, patru ani la rând, cel mai frumos din Europa. Odată ajunși printre căsuțele luminate, vizitatorii descoperă un lucru neașteptat. Mulți spun că atmosfera este mai degrabă intimă, aproape de spiritul local.

Vizitator: „Se simte mult mai local, mai mic.”

Spațiul dedicat târgului este, într-adevăr, restrâns prin comparație cu marile capitale europene. Există, totuși, un capitol la care ungurii câștigă detașat: mâncarea. Kürtőși rumeniți pe jar, langoși fierbinți, cărnuri fripte și ceaune în care fierb molcom papricașuri și gulașuri – de toate găsiți aici.

Un langoș ajunge să coste peste 50 de lei, un kürtőș cam 45, iar un hot-dog mai generos sare de 80 de lei, un detaliu important pentru cei care vor să se bucure din plin de experiență. De altfel, dincolo de atmosferă, cam toate târgurile de Crăciun din Europa sunt scumpe. Conduc în top Copenhaga, Viena și Praga, potrivit celui mai recent barometru care ia în calcul două zile petrecute în aceste orașe în perioada sărbătorilor. Am făcut și noi o comparație pornind de la paharul de vin fiert pe care îl ia toată lumea.

Corespondent Știrile Pro TV: „Să luăm, de exemplu, vinul fiert vândut la târgurile din România. În București, de pildă, un pahar costă, în medie, 3,5 euro. Dacă ajungem în Budapesta, vom plăti pentru același pahar de vin fiert în jur de 4 euro. Atenție, însă: dacă cereți extra tărie, același pahar va costa de patru ori mai mult, adică 16 euro. Schimbăm cana de vin, dar nu schimbăm prețul. Tot în jur de 4 euro costă vinul fiert și aici, în Nürnberg, Germania. Totuși, aici putem testa și vinul alb, specific regiunii bavareze. În Viena, în schimb, mai punem 2 euro și ajungem la un total de 6 euro pentru același vin fiert. Însă aici primim și puțină magie. Vinul fiert vine deasupra cu un cub de zahăr în flăcări.”

Atmosfera este similară indiferent de loc. Se schimbă doar decorul și prețurile, însă esența rămâne neschimbată: cel mai bun vin fiert este cel pe care îl bei cu oamenii dragi.

INSP: Alertă epidemiologică în România. A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon

Sursa: Pro TV

Etichete: craciun, top targuri de craciun, targ de craciun,

Dată publicare: 24-12-2025 18:36

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Decizia luată de Cristi Chivu zguduie Serie A
NEWS ALERT Decizia luată de Cristi Chivu zguduie Serie A
Citește și...
Custodele Coroanei, mesaj de Crăciun: Românii au dat dovadă de curaj şi bun-simţ, în ciuda greutăţilor
Stiri actuale
Custodele Coroanei, mesaj de Crăciun: Românii au dat dovadă de curaj şi bun-simţ, în ciuda greutăţilor

Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a transmis, miercuri, în mesajul de Crăciun, că are încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe, arătând că, în ciuda unor probleme economice şi a unor neajunsuri. 

„Silent Night”, concert special de Ajun de Crăciun, în Piața Constituției din Capitală. Accesul este gratuit
Stiri actuale
„Silent Night”, concert special de Ajun de Crăciun, în Piața Constituției din Capitală. Accesul este gratuit

Bucureştenii sunt aşteptaţi miercuri seară, în Piaţa Constituţiei, la concertul extraordinar din Ajun de Crăciun - "Silent Night".

Urmărește în timp real traseul lui Moș Crăciun în jurul lumii. Unde aduce acum cadouri
Stiri actuale
Urmărește în timp real traseul lui Moș Crăciun în jurul lumii. Unde aduce acum cadouri

Moș Crăciun a pornit în misiunea sa anuală, livrând cadouri copiilor din întreaga lume. NORAD permite publicului să urmărească în timp real traseul saniei și al renilor săi, de la Polul Nord până în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei.

Recomandări
Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei
Stiri actuale
Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei

Un val de ninsori se revarsă peste România chiar în seara de Ajun. 19 județe și Capitala sunt sub cod de vânt și viscol. Pe șosele, zăpada a provocat deja mai multe accidente.

Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști
Stiri actuale
Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști

Polițiștii și inspectorii de stat în construcții fac cercetări amănunțite după ce peste șapte turiști aflați în piscina hoteluui Hilton din Sibiu s-a prăbușit tavanul.

Autoritățile mobilizează 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri de sărbători. Șoferii, sfătuiți să fie pregătiți de drum
Stiri actuale
Autoritățile mobilizează 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri de sărbători. Șoferii, sfătuiți să fie pregătiți de drum

Un număr de 23.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră sunt în aceste ore pe străzile României și sunt pregătiți să intervină, mai ales că iarna a sosit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28