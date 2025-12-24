Magia târgurilor de Crăciun din Europa: Între gusturi și tradiții și concurența pentru a atrage turiști

Facem un tur al târgurilor de Crăciun. Sunt multe, atât în România, cât și în marile orașe europene, și sunt în concurență pentru a atrage turiști.

De la piețe cu tradiție veche de secole, precum cel din Nürnberg, până la târguri mai mici, dar apreciate, ca cele din Budapesta, toate îi bucură pe oameni. Diferențele țin doar de peisaj și de prețuri.

De la un an la altul apar tot mai multe târguri de Crăciun, mai mici sau mai mari. Doar Bucureștiul a organizat anul acesta cel puțin 8 astfel de spații. Însă sunt destui și cei care vor să meargă să viziteze târgurile din străinătate. Și, pentru că oferta este variată, se ghidează după topurile anuale făcute de diverse platforme. Acolo găsesc și târguri mai mici, dar și pe cele cu tradiție.

Corespondent Știrile Pro TV: „Cum este vestitul târg de Crăciun din Nürnberg, Germania, unul dintre cele mai vechi din Europa. Am ajuns aici într-o zi însorită de decembrie, când Piața Hauptmarkt era deja neîncăpătoare pentru miile de vizitatori dornici să simtă atmosfera bavareză. O atmosferă dusă mai departe inclusiv de oameni veniți din alte colțuri ale lumii. În spatele unei tarabe cu faimoșii cârnați nemțești, de pildă, am găsit doar… români.”

Căsuțele din lemn, decorate simplu, cu ramuri de brad și lumini calde, îi îmbie pe musafiri cu produse artizanale și dulciuri specifice locului, cum este tradiționala turtă dulce, lebkuchen. Totuși, printre delicatesele nemțești au făcut loc și sarmalele noastre. Le-am găsit pe aleea dedicată căsuțelor cu produse din alte țări.

Comerciant român: „Chiar în fiecare an ne vin aceiași clienți, pentru că au auzit de sarmalele noastre și de țuica românească. Ne bucurăm să ne numărăm printre orașele partenere, Brașovul cu orașul Nürnberg.”

În Budapesta, Târgul de Crăciun din inima orașului a fost desemnat, patru ani la rând, cel mai frumos din Europa. Odată ajunși printre căsuțele luminate, vizitatorii descoperă un lucru neașteptat. Mulți spun că atmosfera este mai degrabă intimă, aproape de spiritul local.

Vizitator: „Se simte mult mai local, mai mic.”

Spațiul dedicat târgului este, într-adevăr, restrâns prin comparație cu marile capitale europene. Există, totuși, un capitol la care ungurii câștigă detașat: mâncarea. Kürtőși rumeniți pe jar, langoși fierbinți, cărnuri fripte și ceaune în care fierb molcom papricașuri și gulașuri – de toate găsiți aici.

Un langoș ajunge să coste peste 50 de lei, un kürtőș cam 45, iar un hot-dog mai generos sare de 80 de lei, un detaliu important pentru cei care vor să se bucure din plin de experiență. De altfel, dincolo de atmosferă, cam toate târgurile de Crăciun din Europa sunt scumpe. Conduc în top Copenhaga, Viena și Praga, potrivit celui mai recent barometru care ia în calcul două zile petrecute în aceste orașe în perioada sărbătorilor. Am făcut și noi o comparație pornind de la paharul de vin fiert pe care îl ia toată lumea.

Corespondent Știrile Pro TV: „Să luăm, de exemplu, vinul fiert vândut la târgurile din România. În București, de pildă, un pahar costă, în medie, 3,5 euro. Dacă ajungem în Budapesta, vom plăti pentru același pahar de vin fiert în jur de 4 euro. Atenție, însă: dacă cereți extra tărie, același pahar va costa de patru ori mai mult, adică 16 euro. Schimbăm cana de vin, dar nu schimbăm prețul. Tot în jur de 4 euro costă vinul fiert și aici, în Nürnberg, Germania. Totuși, aici putem testa și vinul alb, specific regiunii bavareze. În Viena, în schimb, mai punem 2 euro și ajungem la un total de 6 euro pentru același vin fiert. Însă aici primim și puțină magie. Vinul fiert vine deasupra cu un cub de zahăr în flăcări.”

Atmosfera este similară indiferent de loc. Se schimbă doar decorul și prețurile, însă esența rămâne neschimbată: cel mai bun vin fiert este cel pe care îl bei cu oamenii dragi.

