Cel puțin 12 migranți au murit după ce o ambarcațiune s-a răsturnat în largul Senegalului

Stiri externe
24-12-2025 | 22:55
migranti
Getty

Cel puţin 12 persoane au murit miercuri când ambarcaţiunea în care se aflau s-a răsturnat în largul coastelor Senegalului, într-o nouă tragedie legată de migraţia clandestină către Europa, au indicat surse din domeniul securităţii citate de AFP.

autor
Stirileprotv

Accidentul a avut loc miercuri în zori, în largul oraşului Joal (vestul Senegalului). Ambarcaţiunea transporta aproximativ o sută de migranţi care încercau să ajungă în Europa.

„Au fost salvate 32 de persoane. Restul au fugit cu siguranţă" înainte de sosirea salvatorilor, a declarat una din surse, în timp ce o alta a vorbit de 33 de supravieţuitori.

Senegalul este unul dintre principalele puncte de plecare pentru mii de africani care, de ani de zile, pornesc pe periculoasa rută atlantică pentru a ajunge în Europa, în principal via Insulele Canare spaniole, la bordul unor ambarcaţiuni supraaglomerate şi adesea uzate.

Mii de oameni au murit încercând să ajungă în Europa în acest fel în ultimii ani.

Sursa: Agerpres

Etichete: migranti, ambarcatiune, senegal,

Dată publicare: 24-12-2025 22:55

