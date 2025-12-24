Un jucător a murit în timpul unui meci în Burundi. Se bănuieşte că ar fi un caz de vrăjitorie

24-12-2025 | 22:48
teren fotbal
Shutterstock

Un jucător din liga a doua din Burundi a murit în weekend, în timpul unui meci.

Ioana Andreescu

Potrivit presei locale, Igiraneza Aimé Guéric și-a pierdut cunoștința după ce ar fi înghițit o monedă, un „gris-gris” asociat cu o practică de vrăjitorie, relatează RMC Sport.

Sâmbătă, Federația de Fotbal din Burundi (FFB) a anunțat decesul lui Igiraneza Aimé Guéric, jucător al clubului Les Guêpiers du Lac din liga a doua locală. Incidentul s-a produs în timpul unui meci de campionat împotriva echipei LLB Amasipiri Never Give Up, pe terenul Centrului Tehnic Național din Ngagara.

„În ciuda intervenției rapide a serviciilor medicale pe teren, jucătorul a decedat, din păcate”, a declarat FFB, care și-a exprimat „profunda tristețe”.

inima
Bolile cardiovasculare fac ravagii în UE: Comisia Europeană lansează „Safe Hearts Plan” pentru a preveni milioane de decese

Federația a adăugat: „În aceste momente dureroase, FFB transmite sincere condoleanțe familiei biologice a jucătorului, clubului Les Guêpiers du Lac, precum și întregii familii a fotbalului burundez.”

Pista vrăjitoriei, avansată de coechipierii săi

Deși FFB nu a precizat cauza decesului, presa locală a adunat mai multe mărturii ale coechipierilor săi, care au dat naștere unei teorii. Radio Publique Africaine a dezvăluit rapid că Igiraneza Aimé Guéric și-ar fi pierdut cunoștința din cauza sufocării, după ce a înghițit o monedă.

A avea o monedă în gură ar reprezenta un „gris-gris” legat de ritualuri de vrăjitorie. Aceste practici sunt însă interzise în fotbalul burundez, la fel ca talismanele sau practicile voodoo. Potrivit radioului, jucătorul a negat că ar recurge la astfel de practici într-un interviu recent, încurajând tinerii să se antreneze și să se roage.

Sursa: News.ro

