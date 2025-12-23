Subestimata „Capitală a Crăciunului” din Europa. Târguri fermecătoare, prețuri accesibile și puțini turiști

Stiri Turism
23-12-2025 | 16:31
targ de craciun vilnius
„Capitala Crăciunului” din Europa are unele dintre cele mai subestimate târguri de sărbători și o atmosferă festivă autentică, fără aglomerația din alte destinații populare.

Aura Trif

Situat în sudul Lituaniei, Vilnius, al doilea oraș ca mărime din statele baltice, știe cu adevărat cum să sărbătorească Crăciunul. Este un oraș în care fiecare stradă și fiecare magazin sunt împodobite cu lumini strălucitoare, globuri, cadouri și tot felul de decorațiuni festive. Străzile sunt pline de brazi de Crăciun, artiștii stradali cântă la chitară, iar localnicii și turiștii savurează vin fiert, bucurându-se din plin de spiritul sărbătorilor, relatează publicația Daily Express.

Orașul a fost desemnat „Capitala Crăciunului”, iar motivele sunt ușor de înțeles: decorațiile sunt impresionante, iar atmosfera festivă este omniprezentă.

O turistă a vizitat acest oraș magic și a povestit pentru publicația britanică experiența. Vilnius are un farmec aparte, spune ea, care te face să simți cu adevărat spiritul Crăciunului. În timp ce explora orașul, ninsoarea ușoară, luminile feerice și decorațiile spectaculoase de pe fațadele magazinelor o obligau pur și simplu să se oprească și să le admire.

Magia Orașului Vechi

Odată ajuns, vei descoperi un oraș baltic vibrant, cu o istorie bogată, peste 50 de biserici, spa-uri subterane, numeroase muzee și un cartier artistic. Vilnius a fost, de asemenea, una dintre locațiile de filmare pentru celebrul serial Netflix „Stranger Things”, inclusiv într-o fostă închisoare veche de 100 de ani, în prezent închisă.

Vilnius este renumit pentru arhitectura Orașului Vechi, considerat unul dintre cele mai mari și mai bine conservate centre istorice din Europa, motiv pentru care a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO în 1994. Tot aici se află și cel mai important târg de Crăciun al orașului.

Titlul de „Capitala Crăciunului” i-a fost acordat de Rețeaua Orașelor de Crăciun a Parlamentului European, în mare parte datorită celebrilor săi brazi de Crăciun, deveniți cunoscuți la nivel internațional. Bradul de Crăciun din Vilnius a fost clasat pe primul loc de European Best Destinations timp de doi ani consecutivi.

Principalul târg de Crăciun se desfășoară în Piața Catedralei, în inima Orașului Vechi, și este celebru pentru bradul său premiat, o instalație autentică de 205 metri pătrați, cu o înălțime de 20 de metri. Târgul găzduiește numeroase căsuțe din lemn, unde se vând dulciuri, vin fiert și obiecte artizanale specifice sărbătorilor.

Cât costă o ciocolată caldă

Un pahar de vin fiert sau de ciocolată caldă costă 7 euro, însă dacă returnezi cana primești înapoi 2 euro, ceea ce face ca băutura să coste, în final, doar 5 euro. Vizitatorii pot gusta și preparate tradiționale lituaniene, precum prăjiturile „kaladinis”, gogoși cu brânză dulce, turtă dulce, alte deserturi și, bineînțeles, vin fiert. De asemenea, sunt disponibile numeroase produse artizanale și obiecte realizate manual pentru Crăciun.

Cu luminițe feerice și un brad uriaș strălucitor, târgul principal este impresionant, însă Vilnius nu se oprește aici: orașul găzduiește nu mai puțin de zece târguri de Crăciun. După ce ai explorat tarabele, merită să vizitezi și frumosul cartier evreiesc din Orașul Vechi.

Pentru cină, poți merge la Lokys, cel mai vechi restaurant de familie din oraș, unde sunt servite specialități locale precum supa rece de sfeclă roșie, cartofii tradiționali sau tocănița de castor.

Târgurile, deschise până pe 6 ianuarie

Târgul principal de Crăciun s-a deschis pe 29 noiembrie și va rămâne deschis până pe 6 ianuarie. Alte târguri pot fi găsite în gara orașului, la Piața Hale și într-un spațiu inedit – fosta închisoare Lukiškių.

Dragostea orașului pentru Crăciun este atât de mare încât banca națională a lansat chiar și o „monedă” festivă a Vilniusului: conuri roșii de pin, care pot fi folosite pentru cumpărături în târgurile de Crăciun.

Printre alte atracții festive se numără un carusel de Crăciun cu două etaje, înalt de 10 metri, realizat de artizani italieni în stil tradițional, patinoarul din Piața Primăriei și trenulețul de Crăciun, care oferă o plimbare de 20 de minute prin Orașul Vechi, pentru doar 1,80 euro.

Sursa: Daily Express

Dată publicare: 23-12-2025 16:31

