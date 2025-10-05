Cum să faci acasă amestecul de ierburi de Provence. În ce rețete se poate folosi

Stiri Diverse
05-10-2025 | 19:18
ierburi provance
Shutterstock

Bucătăria tradițională provensală franceză este cunoscută pentru folosirea legumelor cultivate local și pentru amestecul de condimente unice. 

autor
Anca Lupescu

Bucătarii combină adesea ingrediente proaspete cu herbes de Provence (ierburi de Provence), un amestec universal de condimente originar din regiunea Provence a Franței, care include în mod tradițional cimbru, busuioc, rozmarin, tarhon, cimbru de vară, măghiran, oregano și frunză de dafin. Iată cum să îl prepari acasă și la ce să îl folosești.

Ce sunt ierburile de Provence

Ierburi de Provence este un amestec aromatic de ierburi uscate provensale. Aceste ierburi sunt folosite cel mai frecvent în bucătăria franceză, dar se potrivesc bine și cu preparatele din bucătăria mediteraneană.

Istoria amestecului Herbes de Provence 

Acest amestec de ierburi își are originea în regiunea Provence din sudul Franței. Inițial, termenul „herbes de Provence” descria un amestec general de ierburi cultivate vara în regiunea provensală. Popularitatea amestecului a crescut, iar în anii 1960 a devenit o combinație mai bine definită, când Julia Child a inclus o rețetă pentru „Poulet Sauté aux Herbes de Provence” în celebra sa carte Mastering the Art of French Cooking.

Julia Child este considerată cea care a definit acest amestec și l-a introdus în vocabularul culinar al bucătarilor din întreaga lume. În anii 1970, brandul francez Ducros a început să ambaleze și să vândă amestecul herbes de Provence clienților din străinătate, conform masterclass.

Citește și
sare in mancare
Condimente care înlocuiesc sarea – cum să gătești fără sare, dar cu gust. Alternative pentru o alimentație sănătoasă

Cum să prepari amestecul de ierburi de Provence acasă

Pentru a prepara acasă propriul amestec, vei avea nevoie de:

• 1 lingură cimbru uscat

• 1 lingură busuioc uscat

• 1 lingură rozmarin uscat, mărunțit în râșnița de condimente

• 1 lingură tarhon uscat

• 1 lingură cimbru de vară uscat

• 1 linguriță măghiran uscat

• 1 linguriță oregano uscat

• 1 frunză de dafin, mărunțită

Pune toate ierburile și condimentele într-un bol și amestecă-le până se combină complet. Păstrează amestecul într-un recipient ermetic și folosește-l pentru a condimenta preparatele preferate.

Poți cumpăra ierburi de Provence gata preparat din magazine, dar este ușor să-l faci acasă, iar acest lucru îți permite să personalizezi combinația de ierburi și condimente în funcție de gustul personal sau de preparatul pe care îl gătești.

Idei de utilizare în bucătărie

Amestecul este folosit tradițional pentru preparate precum pui fript, miel la cuptor, pește la grătar și legume coapte.

Moduri de a folosi ierburi de Provence în bucătărie:

• Condimentează carnea sau peștele. Unge carnea cu ulei de măsline, condimenteaz-o cu sare kosher și ierburi de Provence, apoi gătește-o la grătar, în tigaie sau la cuptor.

• Adaugă-le în lichide. Amestecă-l în supe, tocănițe, sosuri sau dressinguri pentru salate pentru un plus de aromă provensală.

• Presară-le pe grătar. Adaugă un praf de ierburi de Provence peste cărbunii fierbinți pentru a infuza fumul cu aromă.

• Experimentează combinații simple de arome. Anumite ierburi se potrivesc mai bine cu anumite preparate, iar prepararea amestecului acasă îți permite să încerci proporții diferite. Încearcă un amestec cu mai mult tarhon pentru pui fript, un amestec cu mai mult rozmarin pentru cotlete de miel sau unul cu fenicul pentru pește la grătar.

Sfaturi pentru depozitare și păstrare

Ca majoritatea ierburilor uscate, ierburile de Provence își pot pierde potența în timp, deși nu „se strică” propriu-zis așa cum se întâmplă cu produsele proaspete. Acest amestec, originar din regiunea Provence din Franța, este apreciat pentru aroma și gustul pe care le adaugă diferitelor preparate. De obicei, amestecul include cimbru, rozmarin, oregano și uneori lavandă, având esența specifică sudului Franței.

Atunci când sunt depozitate corespunzător, ierburile de Provence își pot păstra aroma maximă timp de aproximativ unu până la doi ani. După această perioadă, deși rămân sigure pentru consum, ierburile s-ar putea să nu mai ofere un gust la fel de intens ca amestecurile mai proaspete. Pentru cele mai bune rezultate culinare, este important ca ierburile să fie păstrate într-un loc răcoros și întunecat, într-un recipient ermetic.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Franta, condimente, arome,

Dată publicare: 05-10-2025 19:16

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
Cele mai bune plăcinte de toamnă. Top rețete de încercat sezonul acesta
Stiri Diverse
Cele mai bune plăcinte de toamnă. Top rețete de încercat sezonul acesta

Toamna aduce arome bogate și ingrediente proaspete, perfecte pentru plăcinte savuroase. Rețetele de sezon combină fructe, legume și condimente calde, oferind gusturi autentice care fac din această perioadă a anului un adevărat răsfăț culinar.

Condimente care înlocuiesc sarea – cum să gătești fără sare, dar cu gust. Alternative pentru o alimentație sănătoasă
Stiri Diverse
Condimente care înlocuiesc sarea – cum să gătești fără sare, dar cu gust. Alternative pentru o alimentație sănătoasă

Condimentele pot transforma orice preparat într-o experiență plină de savoare, chiar și atunci când sarea lipsește. Mirodeniile și ierburile aromatice oferă arome bogate, contribuind la reducerea consumului de sodiu.

Condimente care scad colesterolul. Cum să reduci colesterolul rău cu plante și mirodenii
Stiri Sanatate
Condimente care scad colesterolul. Cum să reduci colesterolul rău cu plante și mirodenii

Anumite condimente și plante aromatice pot sprijini menținerea unui nivel optim al colesterolului, oferind în același timp gust și savoare preparatelor. Printre acestea se regăsesc mirodenii cu proprietăți benefice pentru sănătatea inimii.

Condimente pentru murături: Secretele gustului perfect. Ce mirodenii nu trebuie să lipsească din borcane
Stiri Diverse
Condimente pentru murături: Secretele gustului perfect. Ce mirodenii nu trebuie să lipsească din borcane

Condimentele pentru murături transformă legumele simple în adevărate delicii, aducând arome intense și echilibrate. Anumite mirodenii esențiale nu trebuie să lipsească din borcane.

Condimente care au efect afrodisiac. Cele mai bune afrodisiace naturale
Stiri Diverse
Condimente care au efect afrodisiac. Cele mai bune afrodisiace naturale

Condimentele cu efect afrodisiac sunt apreciate pentru capacitatea lor de a stimula simțurile și de a intensifica starea de bine. Aceste ingrediente naturale adaugă aromă preparatelor și pot susține energia și vitalitatea organismului.

Recomandări
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
Stiri actuale
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile

Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. Temperaturile vor coborî mult sub valorile normale pentru începutul lunii octombrie.

De ce Grecia a refuzat în 2022 să îl predea pe Sorin Oprescu și cum încearcă România acum extrădarea. Gestul Polției Române
Stiri Justitie
De ce Grecia a refuzat în 2022 să îl predea pe Sorin Oprescu și cum încearcă România acum extrădarea. Gestul Polției Române

Reținut în Grecia, fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu așteaptă acum în custodia poliției să afle dacă va fi predat autorităților din România.

Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte
Romania, te iubesc!
Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte

Țara proiectelor neterminate, partea I. Șapte miliarde de euro a pierdut până acum România din PNRR, și încă avem potențial să „maximizam” eșecul.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 5 Octombrie 2025

02:01:46

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28