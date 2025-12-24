Cod galben de ninsori și polei în Capitală. Primăriile mobilizează utilaje și împrăştie material antiderapant

24-12-2025 | 22:35
Primăriile din Bucureşti au anunţat, miercuri seară, că s-au pregătit pentru a interveni, având în vedere avertizarea meteorologilor, care anunţă cod galben de ninsori şi posibilitatea de a se produce polei.

Lorena Mihăilă

În Sectorul 6 deja se împrăştie material antiderapant pe poduri, în pante, pe bulevarde şi pe străzi principale.

„Echipele noastre sunt mobilizate în teren şi poziţionate în 12 puncte fixe, fiind pregătite să intervină rapid în zonele cu risc, poduri, rampe şi nu numai, pentru ca deplasările să se desfăşoare în condiţii de siguranţă. În acest moment, utilajele sunt în aşteptare, deoarece nu se impune aplicarea materialului antiderapant”, au transmis, miercuri seară, oficialii Primăriei Sector 3, pe pagina de Facebook.

Potrivit acestora, condiţiile din teren sunt evaluate permanent, iar situaţia este monitorizată continuu din dispecerat.

„Totodată, 5 autospeciale de control şi monitorizare se află pe traseu, verificând constant starea carosabilului. Temperaturile scăzute şi fenomenele meteo specifice sezonului ne menţin în stare de alertă permanentă, pentru a putea interveni rapid ori de câte ori situaţia o impune”, a mai trransmis Primăria Sector 2.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat, tot pe Facebook, că utilajele sunt pregătite de intervenţie.

„Ploaia a început deja să se transforme în lapoviţă şi, aşa cum anunţă meteorologii, temperatura va scădea în următoarele ore, ceea ce înseamnă că, indiferent că vom avea zăpadă sau nu, există posibilitatea formării poleiului. Prin urmare, colegii noştri sunt deja în dispozitiv, au utilajele pregătite şi vor ieşi în teren de îndată ce situaţia o va impune”, a transmis Băluţă.

Oficialii Primăriei Sector 6 au anunţat, pe Facebook, că se intervine deja în mai multe zone.

„Gata! Am ieşit la treabă! Nu vrem accidente. Împrăştiem material antiderapant pe poduri, în pante, pe bulevarde şi pe străzi principale. Meteorologii anunţă cod galben de precipitaţii mixte, intensificari ale vântului, de până la 60 km/h, condiţii de formare a poleiului”, este mesajul postat pe pagina Primăriei Sector 6.

Reprezentanţii instituţiei precizează că, după ce acţionează preventiv, angajaţii de la Salubrizare Sector 6 vor rămâne cu utilajele în punctele fixe din sector, gata să revină la nevoie.

19 judeţe din Dobrogea, Oltenia, Muntenia şi sudul Banatului, dar şi Capitala sunt sub Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă şi polei.

În Bucureşti, meteorologii au anunţat că miercuri seară încep ninsorile.

Un bărbat a fost găsit înjunghiat, miercuri seară, pe marginea unui drum din judeţul Vaslui. El este în gravă, având mai multe plăgi care au sângerat abundent.

 

