Zăpadă într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ. Peisajul arid a devenit temporar alb

Stiri externe
24-12-2025 | 22:17
Deșertul Atacama
NASA/Landsat 9

O imagine spectaculoasă surprinsă de un satelit a arătat un fenomen extrem de rar: Deșertul Atacama, considerat unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ, a fost acoperit de zăpadă în urma unei furtuni neobișnuite.

Peisajul arid și stâncos a devenit temporar alb, iar evenimentul a dus chiar la oprirea temporară a unuia dintre cele mai puternice radiotelescoape din lume, potrivit Live Science.

Atacama este un deșert nepolar cu o suprafață de aproximativ 105.000 de kilometri pătrați, situat în nordul statului Chile, între Oceanul Pacific și Munții Anzi. Este cel mai vechi deșert nepolar din lume, menținându-se semi-arid de cel puțin 150 de milioane de ani. Aici se află și cel mai însorit loc de pe planetă, Platoul Altiplano, unde nivelul de radiație solară este comparabil cu cel de pe Venus.

Regiunea este faimoasă pentru uscăciunea extremă: în unele zone cad anual doar 0,5 milimetri de precipitații, iar anumite porțiuni nu au înregistrat ploi timp de aproape 400 de ani. Cu toate acestea, pe 25 iunie, o furtună de zăpadă rară, provocată de un ciclon cu nucleu rece, a acoperit mai bine de jumătate din deșert, potrivit NASA.

Zăpada a afectat inclusiv Platoul Chajnantor, situat la aproximativ 5.000 de metri altitudine, unde se află observatorul ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Din cauza acumulării de zăpadă, telescoapele au fost trecute temporar în „mod de supraviețuire”, iar observațiile astronomice au fost suspendate.

Ninsoarea nu a durat mult și a dispărut în mare parte până la mijlocul lunii iulie. În unele zone, soarele puternic a făcut ca zăpada să se sublimeze direct în vapori, fără să se topească.

Atacama, tot mai des lovit de fenomene neobișnuite

Nu este pentru prima dată când ninge în Atacama — evenimente similare au mai avut loc în 2011, 2013 și 2021. În ultimii ani, regiunea a cunoscut și episoade intense de ploi, care au provocat alunecări de noroi și inundații mortale. În alte situații, ploile au dus la înfloriri spectaculoase ale plantelor deșertice, chiar și în afara sezonului obișnuit.

Specialiștii avertizează că aceste fenomene extreme ar putea fi un semn al schimbărilor climatice cauzate de activitatea umană. Dacă astfel de episoade vor deveni mai frecvente, Atacama ar putea să nu mai fie, în viitor, unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ.

Sursa: Live Science

