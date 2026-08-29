Cum poți vizita mai multe țări cu un singur bilet de avion. Idei de excursii în Europa

Vrei să vizitezi mai multe țări cu un singur bilet de avion? Există câteva trucuri simple prin care poți face acest lucru.

Cu ajutorul vacanțelor multi-city, poți construi un itinerar care include mai multe orașe și țări, folosind un singur bilet de avion. Este o variantă utilă pentru cei care vor să descopere mai multe locuri într-o singură călătorie, fără să revină de fiecare dată la punctul de plecare. De ce merită să alegi un circuit prin mai multe țări în aceeași vacanță Regândește-ți modul în care privești călătoriile și renunță la limitele impuse de o singură destinație, intrând în lumea călătoriilor multi-city. De la posibilitatea de a bifa mai multe locuri de pe lista ta de destinații până la flexibilitatea de a-ți organiza vacanța așa cum îți dorești, o călătorie în mai multe orașe și țări cu un singur bilet de avion are numeroase avantaje. În primul rând, o astfel de călătorie îți oferă șansa de a descoperi o combinație unică de culturi, tradiții și peisaje. Uită de vacanțele în care vizitezi un singur oraș și ai parte doar de o experiență limitată. Într-o călătorie care include mai multe orașe poți descoperi diversitatea mai multor destinații și poți vedea direct ceea ce face fiecare loc diferit. Imaginează-ți o călătorie prin Europa în care explorezi străzile aglomerate din Paris și apoi ajungi la canalele romantice din Veneția. Sună bine, nu? Recomandări Video Scrutin important. Islanda decide în favoarea sau împotriva reluării ...

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Documente de călătorie și lucruri esențiale • Pașaport și viză/vize: Asigură-te că pașaportul este valabil cel puțin șase luni după data întoarcerii. • Asigurare de călătorie: Printează detaliile asigurării și păstrează și copii digitale. • Carduri de credit/debit și bani cash: Păstrează asupra ta și moneda locală pentru cumpărături mici și bacșișuri. • Itinerariul călătoriei: Păstrează copii ale rezervărilor la hotel, biletelor de tren și rezervărilor pentru evenimente. • Contacte de urgență și copii ale documentelor importante: Păstrează atât copii fizice, cât și digitale. Haine: cum îți construiești o garderobă capsulă pentru o călătorie în Europa Alege haine suficient de versatile pentru a putea trece de la ținute casual de zi la ținute mai elegante pentru seară. O garderobă capsulă, bazată pe articole care pot fi combinate între ele, este potrivită pentru călătoriile lungi și vizitarea mai multor destinații. Produse de igienă și îngrijire personală Ia doar produsele de care ai nevoie și transferă produsele preferate în recipiente de dimensiuni potrivite pentru călătorie. Nu uita că multe produse pot fi cumpărate și din Europa, dacă este necesar. Electronice și accesorii pentru călătorie Ia cât mai puține dispozitive, dar asigură-te că ai tot ce îți trebuie. Nu uita accesoriile necesare pentru încărcarea și organizarea acestora. • Telefon și încărcător: Plus o baterie externă. • Adaptor universal de călătorie: Util pentru încărcarea dispozitivelor în Europa. • Laptop/tabletă (opțional): Pentru muncă sau divertisment. • Căști: Modelele cu anularea zgomotului pot fi utile în timpul zborurilor. • Aparat foto: Dacă ești pasionat de fotografie, ia și carduri de memorie și baterii de rezervă. Bagaje și organizare Alege un bagaj potrivit atât stilului tău de călătorie, cât și deplasărilor pe străzile orașelor europene. Mulți călători preferă bagajele de mână pentru a evita taxele suplimentare, însă și un bagaj de cală bine organizat poate fi o variantă potrivită. Idei de excursii în Europa Londra și Paris Londra și Parisul rămân una dintre cele mai cunoscute combinații din Europa. Datorită trenului de mare viteză Eurostar, călătorii pot ajunge dintr-un oraș în celălalt în doar 2,5 ore, fără să mai treacă prin procedurile din aeroport. Această conexiune eficientă le permite turiștilor să descopere istoria, cultura și gastronomia ambelor destinații fără să se simtă presați de timp. • Orașe cu o ofertă culturală bogată, ușor de explorat la pas • Conexiune directă și confortabilă cu trenul • Două destinații importante într-o singură călătorie Amsterdam și Paris Acest itinerar de vacanță le permite călătorilor să descopere două capitale europene foarte diferite și particularitățile fiecăreia. Țările de Jos îi întâmpină pe vizitatori cu canale pitorești, piețe pline de flori și o atmosferă relaxată. Istoria țării este strâns legată de negustorii și pescarii care au profitat de poziția orașului și de rețeaua sa de ape. Parisul, supranumit adesea „Orașul Luminilor”, completează călătoria. Germania, Austria și Elveția În această vacanță, poți petrece aproape două săptămâni explorând în detaliu unele dintre cele mai frumoase peisaje ale Europei. Itinerariul combină tururile și timpul liber într-un ritm echilibrat și începe în München. Din Bavaria, călătoria continuă spre Austria, unde vei descoperi muzica clasică, priveliștile spectaculoase ale Alpilor și vinurile Pinot Noir.

Barcelona, Madrid și Lisabona Această călătorie începe în Spania, țara toreadorilor și dansatorilor de flamenco, a fiestelor și siestelor și a delicioșilor churros crocanți cu ciocolată. Prima oprire este Barcelona, oraș care a fost cândva casa unor artiști importanți precum Picasso, Miró și Dalí. Nicio vizită în acest oraș vibrant nu este completă fără să descoperi clădirile proiectate de Gaudí, printre care Casa Batlló, Park Güell și Sagrada Familia. În Madrid, poți admira atmosfera din Plaza Mayor sau te poți relaxa făcând o plimbare cu barca pe lacul din parcul El Retiro. Ultima destinație, dar nu mai puțin importantă, este Lisabona, capitala Portugaliei. Plimbă-te pe străzile pietruite ale cartierului istoric Alfama, savurează un produs de patiserie crocant de la o cofetărie locală sau fă o plimbare cu unul dintre tramvaiele galbene tradiționale ale orașului. Amsterdam și Bruxelles: un duo dinamic Această călătorie prin Amsterdam și Bruxelles le oferă turiștilor o combinație de artă, istorie și cultură. În Amsterdam, turiștii vor vizita muzee cunoscute la nivel mondial, precum Muzeul Van Gogh și Rijksmuseum, unde vor putea admira opere importante din perioada Epocii de Aur olandeze. Un tur privat îi va purta apoi prin zonele rurale pitorești, cu opriri la morile de vânt istorice din Zaanse Schans, în satul pescăresc Marken și în orașul Volendam, oferind o imagine asupra vieții tradiționale din Țările de Jos. Următoarea destinație este Bruxelles, capitala Belgiei, cunoscută pentru Grand Place și pentru oferta sa gastronomică, care include celebrele ciocolate și vafe belgiene. Un tur ghidat va include obiective importante precum Catedrala Sfântul Mihail și Sfânta Gudula, Atomium și elegantul cartier Sablon, scrie europeexpress. Călătoria continuă cu o excursie de o zi la Anvers, cunoscut pentru cartierul diamantelor și arhitectura sa medievală. Turiștii vor putea vizita impresionanta Catedrală a Maicii Domnului, unde se află opere ale lui Rubens, și vor explora Grote Markt, piața istorică a orașului, precum și portul animat. Călătoria se încheie la Bruxelles și oferă o combinație de cultură, artă și istorie, cu atracții din Țările de Jos și Belgia care pot fi incluse într-un singur itinerar. Paris și Milano Descoperă cele mai importante atracții din Franța și Italia, cu câte trei nopți în Paris și Milano, două centre importante ale modei, gastronomiei și culturii. În Paris, poți petrece o după-amiază la cumpărături pe Champs-Élysées sau te poți plimba prin piața stradală animată din Bastille. De aici, călătoria continuă spre Milano, una dintre capitalele modei europene. Poți participa la un spectacol de operă la celebrul Teatro alla Scala, poți vizita impresionantul Dom din Milano sau poți petrece o după-amiază la cumpărături în Quadrilatero d'Oro. Vizitează două dintre cele mai importante destinații europene pentru modă într-o singură călătorie.

Danemarca + Suedia + Norvegia O călătorie de 10 zile este suficientă pentru a descoperi câteva dintre principalele orașe și atracții din Scandinavia. Un traseu care combină Danemarca, Suedia și Norvegia poate începe în Copenhaga și continua spre Stockholm, Göteborg și Oslo. Pentru a vedea cât mai multe locuri, este recomandat să folosești trenul și autobuzul între orașe și să incluzi câteva excursii de o zi. Zilele 1-2: Copenhaga, Danemarca Începe călătoria în Copenhaga, unde poți vizita portul Nyhavn, statuia Micii Sirene și palatele regale. O plimbare cu barca pe canalele orașului este o altă modalitate de a vedea principalele obiective. Pentru o excursie rapidă într-o altă țară, poți merge din Copenhaga în Malmö și Lund, în sudul Suediei. Cele două orașe sunt accesibile în aproximativ 40 de minute, ceea ce permite vizitarea lor într-o singură zi. Zilele 3-5: Stockholm, Suedia Următoarea oprire este Stockholm, capitala Suediei. Rezervă aproximativ trei zile pentru a explora orașul și pentru eventuale excursii în împrejurimi. Printre principalele obiective se numără Gamla Stan, centrul istoric al orașului, muzeele și zonele de coastă. Stockholm este potrivit și pentru o plimbare prin oraș, deoarece multe dintre atracțiile importante sunt ușor accesibile. Zilele 6-8: Göteborg, Suedia Continuă călătoria spre Göteborg, al doilea oraș ca mărime din Suedia. Poți petrece aici câteva zile explorând centrul, portul și cartierele orașului. Göteborg este și un punct bun de plecare pentru a descoperi peisajele și localitățile de pe coasta de vest a Suediei. Zilele 9-10: Oslo, Norvegia Ultima oprire este Oslo, capitala Norvegiei. Din Göteborg, călătoria cu autobuzul durează aproximativ trei ore și jumătate. În cele două zile petrecute în Oslo poți vizita Opera, muzeele Munch și Folk, Castelul Akershus și zona portului. Pentru o experiență diferită, poți include o oprire la saunele de pe malul apei, urmată de o baie în mare. Oslo oferă și posibilitatea de a combina vizitele culturale cu plimbările în aer liber.

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