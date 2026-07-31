Marrakech, orașul roșu al Marocului cu piețe unice și palate spectaculoase. Ce să vizitezi pentru cultura orientală

Între tradiție și modernitate, Marrakech este promisiunea unor senzații de neegalat. Plimbându-te prin piața Jemaa El-Fna și prin souk-uri, cu culorile lor strălucitoare și mirosurile orientale, orașul roșu îți oferă o schimbare completă de peisaj.

Plimbările cu trăsura, terasele însorite, artiștii stradali și numeroasele activități de zi și de noapte îți lasă dorința de a reveni. De ce Marrakech este considerat inima Marocului Marrakech își copleșește vizitatorii prin splendoare și diversitate; este suficient să ieși din zidurile orașului vechi pentru a descoperi Marocul modern. Marrakech este unul dintre cele mai captivante orașe din Maroc. Aflat la poalele Munților Atlas, „Orașul Roșu” fascinează vizitatorii prin climatul său însorit, riadurile elegante din Marrakech și importanța culturală deosebită. De la souk-urile aglomerate din Medina până la palmierii întinși care înconjoară orașul, Marrakech are o identitate vizuală distinctă, modelată de secole de istorie. Pentru mulți călători, primele impresii sunt de neuitat. Străduțele înguste ale Medinei, mirosul de condimente din piețele vibrante și nuanța roșiatică a zidurilor vechi creează o atmosferă diferită de orice alt loc din Maroc. Această culoare specifică a devenit semnătura orașului și explică atractivitatea sa constantă. Recomandări Video O rachetă rusească a intrat în spațiul aerian al Poloniei, țară membră NATO, și ...

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De ce se plâng turiștii români când ajung la cazare: Schimbările discrete din ... Dar de ce se numește Marrakech „Orașul Roșu”? Răspunsul ține de originea orașului, de geografie și de tehnicile tradiționale de construcție cu pământ, încă vizibile în Medina. De-a lungul timpului, Marrakech a fost reședința dinastiei Almohade și s-a extins păstrându-și aspectul distinct. Astăzi, Medina este patrimoniu UNESCO, recunoscută pentru istorie și arhitectură, conform villanovo. Plimbarea prin orașul vechi scoate la iveală repere importante ale Marocului. Moscheea Koutoubia domină panorama cu minaretul său, Palatul Bahia reflectă rafinamentul arhitecturii marocane, iar Mormintele Saadiene ilustrează trecutul imperial. Cele mai frumoase atracții Medersa Ben Youssef Fostă școală islamică, situată lângă Moscheea Ben Youssef din secolul al XII-lea. Curtea interioară decorată și camerele mici pot fi explorate, oferind o combinație de educație și experiență culturală. Adresă: Rue Assouel, Medina, Marrakech, Maroc Program: zilnic 09:00–17:00 (în Ramadan 10:00–16:00)

Souk Semmarine Una dintre cele mai vechi piețe din Maroc, cu magazine de artizanat, condimente, textile și obiecte tradiționale. Include zone specializate pentru pălării, mirodenii, felinare și covoare. Adresă: Medina, Marrakech Program: zilnic 09:00–21:00

Dar el Bacha (Muzeul Confluențelor) Fost palat transformat în muzeu, cu colecții de artă tradițională și contemporană, curți interioare și detalii arhitecturale specifice riadurilor. Adresă: Rue Fatima Zahra, Marrakech Program: marți–duminică 09:30–18:00

Muzeul Femeilor Instituție culturală dedicată contribuției femeilor marocane în artă și istorie. Include expoziții și o terasă cu vedere asupra orașului. Adresă: 19 Rue Sidi Abdelaziz, Marrakech Program: zilnic 09:30–18:00 Palatul Bahia Palat din secolul al XIX-lea, cunoscut pentru plafoanele sculptate, mozaicuri și decorațiuni tradiționale. Fiecare încăpere are un design diferit. Adresă: 5 Rue Riad Zitoun el Jdid, Marrakech Program: zilnic 09:00–17:00

Mormintele Saadiene Complex funerar din secolul al XVI-lea, restaurat ulterior, cu decorațiuni elaborate și detalii arhitecturale istorice. Adresă: Rue de la Kasbah, Marrakech Program: zilnic 09:00–17:00

Moscheea Koutoubia Construită în secolul al XII-lea, este cel mai înalt reper din Marrakech și un exemplu important de arhitectură almohadă. Interiorul este accesibil doar musulmanilor, dar exteriorul poate fi vizitat. Adresă: Rue Ibn Khaldoun, Marrakech Program: exterior deschis permanent

Le Jardin Secret Le Jardin Secret din Marrakech este opera sultanului saadit Moulay Abd Allah, care a decis în secolul al XVI-lea să demareze urbanizarea a ceea ce este astăzi cartierul Mouassine. La fel ca în cazul multor clădiri reprezentative din Marrakech, palatul care se afla pe terenul actualului Jardin Secret a fost distrus la sfârșitul secolului al XVII-lea, după declinul dinastiei saadite. În jurul jumătății secolului al XIX-lea, caidul Al Hajj Abd Allah U Bihi a construit un nou palat, al cărui plan a respectat vechea structură. Ulterior, palatul a trecut prin mâinile mai multor sultani și oameni politici din Maroc.

Jardin Majorelle: un paradis al culorii Trezește-te devreme pentru a vizita această grădină impresionantă – merită începutul de dimineață. Grădina este un loc ideal pentru fotografie, cu: • cactuși de dimensiuni și forme variate • pereții albaștri „Majorelle” • bazine liniștite cu broaște țestoase și pești • plante exotice din întreaga lume

Experiențe autentice care te apropie de cultura marocană Arta ceaiului marocan Mai mult decât o simplă băutură, ceaiul marocan cu mentă, sau „Atay”, este un simbol al ospitalității și prieteniei. Participarea la o ceremonie tradițională a ceaiului depășește simplul act de a bea. Vei învăța metoda exactă de preparare: de la spălarea frunzelor și adăugarea mentei proaspete și a zahărului, până la tehnica de turnare de la înălțime pentru a obține spumă la suprafață. Eticheta, paharele specifice și importanța socială a oferirii și acceptării ceaiului oferă o perspectivă directă asupra vieții cotidiene marocane. Este un moment de liniște și conectare. Relaxare în stil marocan: experiența hammamului tradițional Pentru o experiență culturală autentică și revitalizantă, hammamul tradițional este esențial. Nu este doar un tratament de spa, ci un ritual de curățare și o activitate socială cu rădăcini în cultura islamică. Într-un hammam public, participi la o serie de camere cu aburi, urmată de o exfoliere intensă (gommage) cu săpun negru și clătire. Hammamurile private din riaduri sau spa-uri oferă o experiență mai retrasă, adesea cu tratamente suplimentare precum masaj cu ulei de argan. Este o modalitate directă de a intra în contact cu o tradiție veche de secole, legată de purificare și relaxare. Dincolo de Medina: cultura berberă Deși Medina este spectaculoasă, ieșirea din Marrakech oferă contact cu cultura berberă autohtonă. Excursiile de o zi în Munții Atlas sau cele mai lungi în Deșertul Sahara permit vizitarea satelor berbere, împărțirea unui ceai cu mentă cu o familie locală și descoperirea stilului lor de viață, a muzicii tradiționale și a meșteșugurilor. Cazările în tabere din deșert, adesea administrate de comunități berbere, includ observarea cerului înstelat, plimbări cu cămila și o perspectivă asupra tradițiilor nomade, oferind o experiență autentică departe de agitația orașului. Sfaturi pentru prima vizită în Marrakech Taximetriștii vor negocia puternic Tarifele de taxi în Marrakech sunt frecvent supraevaluate pentru turiști. Un preț real pentru o cursă scurtă poate fi în jur de 10 dirhami, dar șoferii cer de obicei mult mai mult, uneori chiar 50 dirhami sau peste. Chiar și după negociere, tarifele rămân adesea peste nivelul local. La aeroport, diferențele sunt și mai mari, unde o cursă care ar trebui să coste aproximativ 70–120 dirhami poate ajunge la 350 dirhami. Recomandarea este verificarea prețurilor reale înainte de a lua un taxi și refuzul curselor care sunt clar supraevaluate. O alternativă este rezervarea în avans a transferului de la aeroport sau folosirea autobuzului public (linia 19), care ajunge în zona Medina în aproximativ 40 de minute și costă aproximativ 30 dirhami. Te vei pierde În Medina și în souk-uri orientarea este dificilă, iar pierderea drumului este frecventă. Străzile sunt înguste și labirintice, iar indicatoarele nu sunt întotdeauna corecte. De multe ori, rătăcirea duce totuși la puncte de interes din oraș, de unde orientarea devine mai ușoară. Nu lua în serios sfaturile nesolicitate de pe stradă În zonele turistice există persoane care oferă direcții sau informații fără să fie întrebate. Aceste interacțiuni duc frecvent la deturnarea turiștilor către magazine sau servicii necerute sau la solicitarea de bani pentru „ghidaj”. Mai sigur este să ceri indicații în magazine, la personalul oficial sau la persoane în vârstă, sau să folosești un ghid autorizat sau un tur organizat. Medina noaptea Plimbările în Medina pe timp de noapte pot fi incomode, mai ales în zone mai puțin circulate. Pentru turiști singuri riscul de disconfort sau insistențe este mai mare. Este recomandată cazarea în zone mai sigure sau deplasarea în grup. Atenție la moneda locală Dirhamul marocan este dificil de schimbat după ce părăsești țara. În aeroport opțiunile sunt limitate, iar utilizarea banilor rămași este complicată. Este recomandat ca moneda locală să fie cheltuită sau schimbată înainte de plecare.

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