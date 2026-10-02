Cu un cost de peste 7 miliarde de euro și întins pe o suprafață de aproximativ 1.500 de acri, uriașul complex va avea facilități spectaculoase, inclusiv un cazinou, restaurante și chiar un port de agrement unde vor putea ancora megaiahturi. Însă unii localnici se tem că zona își va pierde identitatea și au catalogat planurile drept „de prost gust”, potrivit Express.

The Ellinikon a fost descris drept „cel mai mare proiect de regenerare urbană din Europa” și urmează să transforme fostul aeroport internațional Ellinikon din Atena, închis în 2001, într-un „oraș de 15 minute” verde, unde mașinile vor fi interzise, iar clădirile moderne vor fi sustenabile din punct de vedere ecologic.

Imaginile realizate de artiști pentru prezentarea proiectului arată o dezvoltare modernă uriașă de-a lungul unei plaje cu nisip, mărginită de zgârie-nori, blocuri de apartamente asemănătoare și locuințe construite de-a lungul promenadei. Planurile nu ar părea deloc deplasate în Dubai, deși proiectul este construit în Atena, unul dintre cele mai vechi orașe din lume.

Localnicii se tem că Atena își va pierde identitatea

Într-o declarație pentru Daily Mail în 2024, localnica Peppy Koliakakou a susținut că „tot ceea ce este grecesc va fi șters”, adăugând că există temeri că „acesta va deveni un loc de joacă pentru cei ultrabogați”.

Ea a continuat: „Sunt îngrijorată că acest proiect va afecta imaginea Atenei și că va transforma zona într-un mini-Dubai de prost gust”.

Și utilizatorii rețelelor sociale au avut opinii împărțite despre proiect. Unii au lăudat apariția noilor facilități, însă, într-o postare care prezenta construcția unei clădiri înalte pe linia orizontului orașului, un utilizator a spus: „Am văzut zgârie-norul de pe Acropole și chiar blochează priveliștea largă spre mare”.

Acesta a adăugat: „Mi se părea frumoasă înainte uniformitatea clădirilor joase din oraș”.

O altă persoană a comentat: „Turnul pare complet nelalocul lui, dar cel puțin zona fostului aeroport va arăta mai bine și va atrage mai mulți oameni”.

Proiectul este ambițios ca dimensiune, ocupând un spațiu de mărimea unui orășel și incluzând o porțiune de plajă reamenajată, cu o lungime de peste 800 de metri.

Datorită conceptului fără mașini, vor fi construite peste 48 de kilometri de alei și piste pentru biciclete, precum și linii de tramvai. Zona va fi conectată cu restul Atenei și prin două noi stații de metrou.

Riviera Tower va deveni cea mai înaltă clădire din Grecia

Piesa centrală a proiectului este Riviera Tower, care, cu o înălțime de 200 de metri, va deveni cea mai înaltă clădire din țară. Aceasta va avea 51 de etaje cu apartamente și penthouse-uri de lux, cu vedere spre Riviera Atenei.

Vor exista, de asemenea, două turnuri pentru noul complex Hard Rock Hotel & Casino, precum și un turn de birouri, parte a unei zone comerciale.

The Ellinikon Mall este, la rândul său, pregătit să doboare recorduri. După inaugurare, va fi cel mai mare centru comercial din Grecia și va include peste 340 de magazine și restaurante, distribuite pe patru etaje. Va avea, de asemenea, spații de luat masa în aer liber și un complex de cinematografe.

Dezvoltatorii estimează că, odată finalizată, zona va atrage un milion de turiști pe an și va crea 85.000 de noi locuri de muncă pentru Atena.

În prezent, The Ellinikon Sports Park și The Ellinikon Experience Park sunt deschise publicului. Există și un Experience Centre, unde vizitatorii pot vedea expoziții interactive despre viitorul Ellinikon, însă trebuie să rezerve în avans un bilet gratuit.