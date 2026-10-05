Vacanța de toamnă a elevilor vine cu scumpiri. Noile tarife „ajustate” de hotelieri

Ofertele încep de la 544 de lei pentru o cameră (2 persoane) şi trei nopţi şi urcă până la aproximativ 1.000 de lei, fără mese, servicii opţionale sau eventualele suplimente pentru copii, potrivit jucătorilor din piaţă. La un hotel de 5* din Sinaia, de exemplu, cu mic dejun inclus, tarifele ajung, însă, la 3 161 lei/cameră.

După ce au remarcat prezenţa numeroasă a vizitatorilor în weekend, în special la munte, cu excursii de o zi, ceea ce nu înseamnă automat încasări mai mari pentru hoteluri şi restaurante, acum, firmele din sector încearcă să convingă turiştii să cumpere pachete care includ un sejur de trei nopţi, potrivit News.ro.

"Faţă de anul trecut, majorările sunt, în general, de 10-15% acolo unde tarifele au fost ajustate, însă multe unităţi au menţinut preţurile, iar în unele cazuri acestea sunt chiar mai mici. Unele unităţi de cazare au inclus în tariful de bază servicii pentru care anterior se plătea separat, cum ar fi accesul la spa sau gratuităţi pentru copii, oferind astfel turiştilor mai multe beneficii în preţul sejurului", arată într-un comunicat touroperatorul Group4Travel.

Principalele destinaţii de interes pentru vacanţa de toamnă a elevilor sunt Valea Prahovei, Călimăneşti-Căciulata şi Băile Felix.

Tarifele pentru vacanţa de toamnă a copiilor au un preţ de plecare de 544 de lei pentru o cameră (2 persoane) şi trei nopţi, iar în mare parte dintre destinaţii există opţiuni sub 1.000 de lei. Această valoare reprezintă doar costul cazării, fără transport, mese, servicii opţionale sau eventualele suplimente pentru copii, care pot modifica tariful final.

Pentru hotelieri, provocarea este să îi convingă pe turişti să rezerve un sejur, prin oferte atractive, cu servicii bine precizate şi tarife adaptate bugetelor acestora, spun reprezentanţii touroperatorului.

"La munte, mesele incluse şi facilităţile de agrement pot influenţa alegerea unui sejur în locul unei excursii de o zi. În staţiunile balneare, posibilitatea de a combina odihna cu piscinele interioare, serviciile spa sau tratamentul poate constitui un avantaj în sezonul rece, acolo unde aceste facilităţi sunt disponibile. Un tarif mai mare poate fi justificat de confort şi de serviciile efectiv incluse şi utilizate. O ofertă cu preţ redus rămâne atractivă pentru cei care preferă să îşi organizeze separat mesele şi activităţile", a declarat Adrian Voican, preşedintele BIBI Group4Travel, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte ANAT.

Sejur de trei nopţi

Ofertele pentru vacanţa de toamnă a elevilor vin după o vară în care o parte dintre operatorii din turismul montan au semnalat sejururi mai scurte şi o atenţie sporită la cheltuieli.

"Prezenţa numeroasă a vizitatorilor în weekend nu se traduce automat în încasări mai mari pentru hoteluri şi restaurante, mai ales atunci când turiştii aleg excursii de o zi, fără a beneficia de serviciile unităţilor hoteliere. În acest context, sejururile de 3 nopţi, cu servicii şi costuri clar prezentate, sunt un avantaj pentru cei care vor să păstreze vacanţa în limitele bugetului familiei", se arată în comunicat.

Staţiunile balneare, dar şi litoralul, au şi ele oferte atractive, care includ unităţi cu centre spa şi piscine interioare.

"De ce să mergi la munte doar pentru o zi, dacă poţi transforma excursia într-o vacanţă de trei nopţi, cu un tarif de cazare de puţin peste 100 de euro? Sigur, familia îşi calculează întregul buget, de la transport până la mese şi activităţi. Tocmai de aceea contează ce primeşte pentru banii plătiţi. Avem hotelieri care au păstrat tarifele de anul trecut, unii care le-au redus şi unităţi care au inclus în preţ servicii plătite anterior separat. Sunt soluţii concrete prin care putem încuraja turiştii să rămână mai mult şi să se bucure de o vacanţă în România", declară Adrian Voican.

Din perspectiva touroperatorului, Valea Prahovei, Călimăneşti-Căciulata şi Băile Felix se numără printre principalele destinaţii de interes pentru vacanţa de toamnă a elevilor. Acestea sunt urmate de Bran-Moieciu şi de zonele rurale din Bucovina şi Maramureş.

BIBI Touroperator, membru al BIBI Group4Travel, are o cifră de afaceri de peste 13 milioane de euro, fiind unul dintre principalii jucători ai pieţei de turism din România specializat în vacanţe autohtone.