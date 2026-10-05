„Conflictul cu care ne confruntăm cu Rusia a căpătat o dimensiune nouă, mai periculoasă”, a declarat Martin Jaeger, şeful Bundesnachrichtendienst (BND), în cadrul audierii publice anuale a şefilor serviciilor de informaţii în parlament, scrie news.ro.

„Germania riscă să fie implicată într-un conflict violent cu Rusia - tentativa de atac de la Leipzig este doar un exemplu”, a spus el, descriind Rusia ca „ducând un război din umbră”. Ameninţarea atacurilor împotriva ţintelor din Germania rămâne „reală şi iminentă”, a avertizat Jaeger.

Autorităţile germane au spus în repetate rânduri că Rusia desfăşoară o campanie hibridă de atacuri cu drone şi cibernetice şi au acuzat-o de o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, în luna august.

RUSIA TESTEAZĂ GERMANIA

Preşedintele Vladimir Putin a declarat joi că Rusia „nu are intenţia de a ataca pe nimeni, (...) dar dacă vom fi supuşi unei agresiuni, nu vom avea altă opţiune decât să răspundem”, a adăugat el.

Jaeger susţine însă că Moscova este pregătită să recurgă la forţă pentru a-şi atinge obiectivele şi că operaţiunile serviciilor de informaţii ruseşti în Germania şi împotriva acesteia sunt „din ce în ce mai agresive”.

„Rusia ne pune la încercare şi urmăreşte cu atenţie modul în care gestionăm această situaţie. Din perspectiva conducerii de la Kremlin, orice semn de ezitare îi încurajează să intensifice şi mai mult presiunea asupra Germaniei”, a arătat el.

Şeful spionajului externe german a precizat însă că nu există indicii privind un atac rusesc iminent la scară largă asupra teritoriului NATO. „Cu toate acestea, Rusia ar putea desfăşura activităţi militare de intensitate redusă, în special în statele baltice”, a spus el.

Germania trebuie să se pregătească pentru mai multe ingerinţe şi tentative de intimidare, inclusiv ameninţări cu atacuri nucleare, a subliniat Jaeger. „Moscova mizează pe slăbiciunea noastră. Trebuie să îi ţinem piept”, a arătat el.

ÎN UCRAINA SUNT DE AŞTEPTAT ATACURI DE O BRUTALITATE FĂRĂ PRECEDENT

Jaeger a explicat că Moscova încearcă să oblige Germania, cel mai mare donator al Ucrainei, să-şi retragă sprijinul.

„Rusia este hotărâtă să pună Ucraina în genunchi în iarna care urmează”, a mai spus el. „Trebuie să ne aşteptăm la atacuri ruseşti de o severitate şi brutalitate pe care nu le-am mai văzut până acum”, a avertizat şeful BND, care a fost ambasadorul Germaniei la Kiev din 2023 şi până la numirea sa în fruntea BND, în 2025.

Serviciile de informaţii ale Germaniei urmează să primească noi competenţe pentru a desfăşura operaţiuni active menite să contracareze atacurile, dacă parlamentul va aproba noua legislaţie.

Înfiinţate după cel de-al Doilea Război Mondial, când amintirile despre regimul nazist erau încă proaspete, serviciile germane au fost, în mod tradiţional, mai limitate decât cele ale aliaţilor precum Franţa, Marea Britanie sau Statele Unite.