În 2026, ajutorul poate fi acordat pentru încălzirea cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri.

Ce este ajutorul pentru încălzirea locuinței

Ajutorul pentru încălzirea locuinței este o formă de sprijin acordată în sezonul rece pentru acoperirea unei părți din cheltuielile necesare încălzirii. Acesta se acordă pentru un singur sistem de încălzire, declarat de persoana singură sau de unul dintre membrii familiei care devine titularul ajutorului.

Ajutorul este destinat familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau a legislației specifice anumitor ramuri economice.

Mai exact, sprijinul este destinat persoanelor care au venituri suficient de mici pentru a se încadra în limitele stabilite de lege și care au nevoie de ajutor pentru plata încălzirii în sezonul rece.

Pentru ce tipuri de încălzire se acordă ajutorul

În funcție de sistemul utilizat pentru încălzirea locuinței, ajutorul poate fi acordat pentru patru categorii de surse de încălzire:

energie termică furnizată în sistem centralizat;

gaze naturale;

energie electrică;

combustibili solizi și/sau petrolieri.

Pentru fiecare dintre aceste categorii există reguli privind modul în care se acordă și se calculează sprijinul. Adică, ajutorul pentru încălzire nu se referă doar la facturile de gaze. O persoană poate beneficia de sprijin și dacă locuința este încălzită cu energie electrică, dacă este racordată la sistemul centralizat sau dacă folosește combustibili solizi și/sau petrolieri.

Cine poate beneficia de ajutorul pentru încălzire

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Printre acestea se numără și condiția referitoare la venitul mediu net lunar pe membru de familie sau, în cazul unei persoane singure, venitul mediu net lunar al acesteia.

Potrivit Legii nr. 226/2021, venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul este de 1.386 de lei pe persoană în cazul familiilor și de 2.053 de lei în cazul persoanelor singure.

Ajutorul se acordă pentru o singură locuință, respectiv pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință.

De asemenea, documentul prevede că ajutorul se acordă familiilor și persoanelor singure, cetățeni români, care locuiesc în România. Sunt prevăzute și situații în care pot beneficia de acest sprijin persoanele care nu au cetățenie română, în condițiile menționate de lege.

Ce valoare are ajutorul pentru încălzirea locuinței

Valoarea ajutorului pentru încălzire este stabilită în funcție de sistemul de încălzire utilizat și de venitul beneficiarului. Pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri, legea stabilește următoarele valori de referință minime:

250 de lei pe lună pentru gaze naturale ;

; 500 de lei pe lună pentru energie electrică ;

; 320 de lei pe lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, valoarea de referință a ajutorului este stabilită lunar, în limita consumului mediu, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.

Adică, aceste valori reprezintă baza de la care se calculează sprijinul, nu înseamnă automat că fiecare beneficiar primește exact 250, 500 sau 320 de lei. Suma efectivă depinde și de venitul beneficiarului și de consumul facturat.

De exemplu, în cazul gazelor naturale, valoarea de referință este de cel puțin 250 de lei pe lună, însă procentul din această valoare care revine beneficiarului este stabilit în funcție de venitul său.

Cum se calculează ajutorul în funcție de venit

Ajutorul pentru încălzire este acordat sub forma unei compensații procentuale, procentul fiind stabilit în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau de venitul persoanei singure.

Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

· în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;

· în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei;

· în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei;

· în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei;

· în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei;

· în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei;

· în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1.040 lei;

· în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei şi 1.160 lei;

· în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei şi 1.280 lei;

· în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei şi 1.386 lei;

· în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei.

Pentru veniturile mai mari, legea face o diferențiere între familii și persoanele singure. Familiile cu un venit mediu net lunar pe membru cuprins între 1.280,1 și 1.386 de lei beneficiază de un ajutor de 10% din valoarea de referință. În cazul persoanelor singure, ajutorul de 10% se acordă pentru venituri cuprinse între 1.280,1 și 2.053 de lei.

Mai exact, cu cât venitul este mai mic, cu atât procentul de sprijin este mai mare. La veniturile de până la 200 de lei, ajutorul poate acoperi 100% din valoarea de referință, în limita consumului facturat. La veniturile apropiate de limita maximă, sprijinul scade la 10%.

De exemplu, dacă procentul stabilit în funcție de venit este de 50%, beneficiarul primește jumătate din valoarea de referință aplicabilă sistemului său de încălzire, în condițiile prevăzute de lege.

Cum se aplică efectiv ajutorul pentru încălzire

Pentru încălzirea cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale și energie electrică, ajutorul este reflectat în factura emisă de furnizor. Valoarea sprijinului este scăzută lunar din suma care trebuie plătită pentru consum.

Ajutorul nu poate depăși valoarea consumului facturat. Dacă valoarea consumului lunar este mai mică decât valoarea ajutorului calculat, se ia în considerare contravaloarea consumului. Dacă valoarea consumului este mai mare, se acordă valoarea ajutorului calculată potrivit procentului corespunzător venitului.

Consumul de gaze naturale și energie electrică este stabilit lunar pe baza indicațiilor contoarelor.

În cazul ajutorului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, mecanismul este diferit. Contravaloarea ajutorului se plătește direct titularului.

Adică, pentru gaze sau electricitate, ajutorul se vede direct pe factură și reduce suma de plată. În schimb, în cazul combustibililor solizi și/sau petrolieri, banii sunt plătiți titularului ajutorului.

Cum se acordă ajutorul familiilor care locuiesc în aceeași locuință

Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru o singură locuință. În situația în care două sau mai multe familii ori persoane singure locuiesc în același spațiu locativ, pentru energia termică, gaze naturale și energie electrică ajutorul se acordă în numele titularului contractului sau al convenției individuale încheiate cu furnizorul.

Dacă în aceeași locuință stau mai multe familii, ajutorul pentru factură nu este acordat separat fiecărei familii, ci este legat de titularul contractului cu furnizorul, în condițiile prevăzute de lege.