Potrivit poliției, fata nu era ținta atacului. O femeie a fost, de asemenea, rănită prin împușcare, iar doi bărbați s-au prezentat ulterior la spitalele din zonă cu răni despre care anchetatorii cred că au legătură cu incidentul, scrie BBC.

Incidentul a avut loc ntr-un parc din Baltimore. Polițiștii au fost chemați după ce au fost trase focuri de armă.

Fetița a fost transportată la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Celelalte trei persoane rănite au suferit leziuni care nu le pun viața în pericol.

Comisarul Poliției din Baltimore, Richard Worley, a declarat că anchetatorii caută cel puțin doi suspecți. Până în prezent, nu a fost făcută nicio arestare.

„Doi lași au deschis focul unul asupra celuilalt”

Poliția susține că schimbul de focuri a izbucnit în urma unei dispute între doi bărbați.

„Ceea ce știm este că a existat un conflict între doi lași. Amândoi au deschis focul unul asupra celuilalt. În schimbul de focuri, o fetiță de 12 ani, care probabil se afla acolo să urmărească meciul de fotbal, a fost împușcată și ucisă”, a declarat Richard Worley.

Comisarul a subliniat că fata nu era vizată de atac și că, cel mai probabil, se afla în parc pentru a urmări meciul de fotbal american.

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit câte focuri de armă au fost trase.

Primarul: „Acum, o fetiță de 12 ani nu mai este printre noi”

Primarul orașului Baltimore, Brandon Scott, a reacționat dur după tragedie și a condamnat violența care a dus la moartea copilei.

„Doi bărbați adulți s-au certat, iar acum o fetiță de 12 ani nu mai este printre noi”, a declarat primarul. „Nu ar trebui să fim niciodată nevoiți să spunem așa ceva. Ceea ce s-a întâmplat aici astăzi este unul dintre cele mai dezgustătoare lucruri pe care le-am văzut vreodată în viața mea.”

Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea celor implicați în schimbul de focuri. Autoritățile le-au cerut martorilor să vină cu informații care ar putea ajuta ancheta.

Până în acest moment, nu au fost anunțate arestări în cazul tragediei.