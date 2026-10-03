Vibrația zilei este 4 și o să ținem cont de ce-și doresc ai noștri.

Horoscop 4 octombrie 2026 – BALANȚĂ

O să vă dați întâlnire cu cineva care vine cu o propunere de business și vă lasă un timp de gândire ca să-i spuneți dacă sunteți de acord sau nu.

Se pot schimba multe în viața voastră și să intrați într-o relație care să pară tot ce v-ați dorit, dar e bine să dați dovadă de un pic de prudență.

Horoscop 4 octombrie 2026 – SCORPION

Vă calculați resursele financiare să vedeți dacă puteți da o fugă prin țară, pe undeva, ca să le faceți o vizită prietenilor. Cel mai probabil, o să vă puteți permite plimbarea.

Noutăți, invitații pe la evenimente și o să relaționați cu diverse persoane cu care veți avea o serie de colaborări.

Horoscop 4 octombrie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate se-adună grupul de prieteni ca să practicați un sport, să-i susțineți și pe cei mici dacă desfășoară activități în parc, pe un teren de sport.

O întâlnire în doi ar pune capăt unor neînțelegeri și v-ați putea continua relația, ca să nu vă-nstrăinați.

Horoscop 4 octombrie 2026 – CAPRICORN

Poate faceți un consiliu de familie să știți dacă vă schimbați casa, vă cumpărați alta sau vă apucați de renovare, mai construiți o anexă.

E o răscolire în dreptul contului bancar, semn că ieșiți pe la distracții, le faceți și surprize alor voștri și banii se duc.

Horoscop 4 octombrie 2026 – VĂRSĂTOR

E momentul să-i întoarceți vizita cuiva care v-a ajutat să traversați o pasă nu tocmai bună și o să fiți chit, că-i dați și voi o mână de ajutor.

O să vă bucurați de o invitație la masă, care poate fi și în alt oraș, și o să recuperați o relație la care țineți.

Horoscop 4 octombrie 2026 – PEȘTI

Prietenii vor să vă-ntâlniți la o cafea, poate e o sărbătoare ori vă roagă să-i însoțiți într-o excursie și să vă-ntoarceți la noapte.

Poate alegeți să faceți și puțină mișcare, printre altele, și o să vă bucurați și de revederea unor prieteni cu care o să stați la o șuetă.

Horoscop 4 octombrie 2026 – BERBEC

E animație la voi, aveți chef de plimbare, de mondenități și o să ieșiți și voi cu familia, cu prietenii, să aflați noutățile de prin târg.

E cineva care ține la voi și vă face o declarație de dragoste, vă ia-ntr-o plimbare prin împrejurimi, să mai schimbați peisajul.

Horoscop 4 octombrie 2026 – TAUR

Vi se lansează invitația s-o porniți la drum și, dacă vă lăsați convinși, o să vă placă anturajul și o să merite, deși oți fi preferat să rămâneți acasă, să vă odihniți.

Se poate să faceți o tratație la voi acasă, c-o fi cineva de sărbătorit, și o puteți face dacă nu le-ați promis unor prieteni că plecați cu ei în plimbare.

Horoscop 4 octombrie 2026 – GEMENI

O aniversare, un botez, o reuniune de familie și cu prieteni alături, și o să vă consolidați relațiile cu toți cei care înseamnă ceva pentru voi.

O să reapară cineva care speră s-aveți o relație mai bună decât înainte și chiar o să se poată.

Horoscop 4 octombrie 2026 – RAC

Vă caută cineva care vine de departe și poate vă dați întâlnire în oraș. Dacă sunteți sătui de casă, ieșiți împreună la o terasă.

Se poate să dați răspunsul unui angajator referitor la o activitate în care-o să vă implicați în curând.

Horoscop 4 octombrie 2026 – LEU

Vi se lansează invitația s-o porniți la drum, să-i faceți o vizită cuiva care v-așteaptă de multă vreme și o să vă prindă bine deplasarea.

O să ieșiți la socializare, c-o s-aveți nevoie de luat pulsul societății și să consolidați relațiile cu partenerii de afaceri, pe cât posibil.

Horoscop 4 octombrie 2026 – FECIOARĂ

Vă puteți alătura unui grup ca să aveți șanse mai mari să vă distrați, că singuri nu-i același lucru, și o să fie revigorant.

E posibil să faceți cunoștință cu cineva care va fi o companie plăcută de-aici înainte.