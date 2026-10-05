PRO TV a susținut inclusiv accesul la educație și promovarea valorilor care ne formează ca oameni și ca societate.

De Ziua Mondială a Profesorilor, PRO TV alege să reamintească că unul dintre cele mai importante principii este respectul, care vine din ceea ce spunem, se vede în ceea ce facem și arată cine suntem.

„Ziua Mondială a Profesorilor ne amintește cât de important este rolul celor care formează, inspiră și dau mai departe nu doar cunoștințe, ci și valori. La PRO TV, credem că educația începe cu respectul – față de oameni, față de munca lor și față de responsabilitatea pe care o avem unii față de ceilalți. De aici pornește și campania RESPECT, un demers prin care alegem să susținem, prin vocea și exemplul nostru, valorile care contează cu adevărat”, spune Christian Anting, CEO PRO TV.

Respectul începe cu exemplul pe care îl dăm, iar de Ziua Mondială a Profesorilor vrem să le mulțumim tuturor celor care aleg să fie un exemplu.

„De la începuturile sale, PRO TV a fost mai mult decât ceea ce se vede pe ecran. A construit o relație cu publicul bazată pe apropiere, responsabilitate și respect, iar pentru noi aceste lucruri rămân la fel de importante și astăzi. Respectul nu ar trebui să fie doar un cuvânt pe care îl folosim atunci când vorbim despre valori, ci un standard pe care îl aplicăm în fiecare zi – pe ecran, în echipele noastre și în relația cu oamenii din jur. De aceea, în apropierea Zilei Mondiale a Profesorilor, am ales să aducem împreună colegi și vedete PRO TV în jurul unui mesaj foarte simplu: Respect. Pentru că educația nu înseamnă doar ceea ce îi învățăm pe ceilalți, ci și exemplul pe care îl dăm”, spune Bogdan Țurcanu, Marketing Director PRO TV.

Campania PRO TV RESPECT continuă și astăzi cu noi oameni care susțin și transmit mai departe valorile în care cred.