Potrivit unei estimări realizate de Stamp și citate de Corriere del Veneto, Verona ar putea înregistra în 2026 o creștere de 118% a rezervărilor realizate de turiști chinezi, scrie eventi.news.

Evoluția vine după perioada dificilă provocată de pandemia de COVID-19, care a redus drastic călătoriile internaționale și a afectat puternic turismul din China către Europa.

Datele indică o revenire a interesului pentru orașul din regiunea Veneto, una dintre destinațiile italiene cunoscute la nivel mondial pentru patrimoniul său istoric și cultural.

Aproape 30.000 de turiști chinezi în 2019

China reprezenta deja o piață importantă pentru Verona înainte de pandemie. În 2019, aproximativ 30.000 de turiști chinezi au vizitat orașul, potrivit datelor citate în raport.

În acel an, China se afla pe locul al 15-lea între piețele externe pentru Verona, în funcție de numărul de vizitatori.

Pandemia a provocat ulterior o scădere severă a turismului internațional, însă orașul a reușit să recupereze terenul pierdut. În 2024, numărul turiștilor chinezi a revenit la nivelul înregistrat înainte de pandemie.

Iar estimările privind rezervările sugerează că 2026 ar putea aduce o creștere și mai puternică.

Legăturile dintre Verona și China

Legăturile dintre Verona și China nu se rezumă la numărul de turiști. În martie 2019, orașul italian a semnat un acord de înfrățire cu Hangzhou, una dintre marile metropole chineze.

Parteneriatul a fost încheiat într-o perioadă în care Verona încerca să își consolideze poziția pe piața turistică asiatică și să devină o destinație tot mai atractivă pentru vizitatorii chinezi.

În acest context, revenirea turismului poate contribui și la dezvoltarea schimburilor culturale și a relațiilor dintre cele două orașe.

Romeo și Julieta, printre marile atuuri ale orașului

Verona își păstrează puternica atracție internațională datorită patrimoniului istoric, artei, culturii, gastronomiei și tradițiilor viticole.

Un rol important îl are și legătura cu povestea lui Romeo și Julieta, care a transformat orașul într-una dintre cele mai cunoscute destinații romantice din lume.

Revenirea turiștilor chinezi se înscrie într-o tendință mai largă de relansare a turismului internațional în Italia, în timp ce piețele din afara Europei își recapătă importanța pentru industria turistică.

Pentru Verona, după revenirea la nivelurile de dinaintea pandemiei, 2026 ar putea aduce o nouă creștere a numărului de turiști chinezi, potrivit estimării citate.