Poliţia Capitalei informează că, la data de 5 octombrie 2026, a fost sesizată că doi reprezentanţi ai mass-media ar fi fost agresaţi de către un bărbat, în faţa unei instituţii publice din Sectorul 3, scrie News.ro.

Din primele verificări efectuate s-a stabilit că cele sesizate se confirmă, victimele fiind lovite în mod intenţionat, cu un obiect metalic.

Incidentul s-a petrecut în faţa sediului DIICOT, după ce jurnaliştii prezenţi au intenţionat să-i ia o declaraţie socrului lui Călin Georgescu, audiat de către procurori în dosarul de înşelăciune al acestuia.

Polițiștii au deschis dosar penal

Poliţiştii au identificat persoana bănuită de săvârşirea faptelor, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 50 de ani.

Poliţiştii Secţiei 10 au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Cercetările sunt în desfăşurare, iar în funcţie de probatoriul administrat şi de rezultatul verificărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun.Bărbatul a fost dus de către un echipaj de jandarmi la sediul Secţiei 10 Poliţie, pentru audieri, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Cercetările sunt continuate de către Secţia 10 Poliţie, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun.

Poliţia Capitalei „condamnă ferm orice formă de agresiune sau comportament violent, la adresa jurnaliştilor”.

„Libertatea presei şi siguranţa jurnaliştilor trebuie respectate, iar orice faptă de violenţă este tratată cu fermitate şi verificată cu celeritate de către poliţişti”, afirmă reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Cu două zile în urmă, un alt simpatizant al lui Georgescu, Cătălin Avrămuţă, cunoscut ca „Stegarul Dac”, a lovit în spate un jandarm în timpul protestelor din faţa Arestului Central, unde se află Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzaţia de înşelăciune de un milion de euro.