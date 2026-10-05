Reacția lui Zelenski, după scufundarea unui cargobot în Marea Neagră: „Un atac oribil lansat de două drone rusești”

„Un atac oribil lansat de două drone ruseşti asupra unei nave civile aflate în ape neutre, care transporta porumb şi aparţinea Turciei”, a declarat liderul ucrainean pe reţelele sociale, scrie News.ro.

Potrivit liderului ucrainean, la bord se aflau cetăţeni azeri şi indieni.

„Din informaţiile de care dispunem în acest moment, din păcate, ştim că căpitanul navei a fost ucis. Transmit condoleanţe. Soarta unei alte persoane este încă în curs de stabilire. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvaţi, unul dintre ei fiind rănit”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a cerut din nou comunităţii internaţionale să facă presiuni pentru ca Moscova să-şi înceteze atacurile în Marea Neagră.

„Ucraina a propus în repetate rânduri măsuri concrete pentru a dezamorsa situaţia şi a asigura securitatea în Marea Neagră. Au existat, de asemenea, propuneri relevante din partea unor ţări terţe. Însă Rusia alege în mod constant teroarea şi scufundarea navelor civile în locul unei navigaţii maritime normale. Este nevoie de presiune pentru a restabili securitatea alimentară globală. Şi toţi cei care sunt cu adevărat interesaţi de acest lucru trebuie să contribuie”, a punctat Volodimir Zelenski.