Un obiect ieftin și aparent banal, pus adesea în valiză fără prea multe gânduri, poate însă să fie confiscat înainte ca pasagerul să urce în avion, relatează Express.

Este vorba despre tunurile cu conffeti („party poppers”), accesorii folosite frecvent la evenimente festive, dar care sunt interzise de numeroase companii aeriene.

Mai multe companii aeriene importante, printre care Ryanair, easyJet, British Airways și Jet2, interzic pasagerilor să transporte astfel de obiecte în bagaje.

Deși par inofensive, tunurile cu conffeti sunt considerate un risc pentru siguranța zborurilor comerciale. Pasagerii care le lasă acasă pot evita controale suplimentare, întârzieri și situații neplăcute în aeroport.

Un pachet cu 20 de bucăți costă aproximativ 2 lire sterline, însă aceste obiecte nu trebuie introduse nici în bagajul de mână, nici în bagajul de cală. Dacă sunt descoperite la control, ele vor fi confiscate, iar bagajele pot fi verificate amănunțit.

De ce sunt interzise la bordul aeronavelor

Motivul interdicției este legat de mecanismul lor de funcționare. Tunurile cu conffeti conțin o cantitate mică de material exploziv, care produce sunetul specific atunci când sunt activate.

Chiar dacă volumul încărcăturii este redus, regulile de siguranță aeronautică le clasifică drept articole explozive, iar transportul lor în avion este interzis.

Civil Aviation Authority include tunurile cu conffeti pe lista bunurilor periculoase pe care pasagerii nu au voie să le transporte nici în cabină, nici în cala avionului.

Restricțiile se aplică și altor obiecte cu efect pirotehnic, precum artificiile de mici dimensiuni, artificiile tip „steluță” sau rachetele de semnalizare.

Pasagerii pot pierde timp înainte de zbor

Dacă personalul de securitate descoperă obiecte interzise în timpul verificărilor, acestea pot fi scoase din bagaj înainte de plecare.

În funcție de situație, pasagerii se pot confrunta cu întârzieri, deoarece bagajele pot fi supuse unor controale suplimentare.

Regulile de securitate pot varia ușor de la o țară la alta și de la o companie aeriană la alta, însă normele privind materialele periculoase sunt aplicate în întreaga industrie aviatică.

Specialiștii recomandă turiștilor să verifice înainte de călătorie atât politica privind bagajele a companiei aeriene alese, cât și regulile oficiale privind obiectele permise la bord.