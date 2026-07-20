Cele mai frumoase sate ascunse din Italia pe care trebuie să le vizitezi măcar o dată în viață. Locuri de poveste

Roma, Veneția, Florența sau Coasta Amalfitană se află pe lista oricărui turist care ajunge în Italia. Dincolo de marile orașe și destinațiile celebre există însă o altă Italie, mai liniștită și mai autentică.

Este lumea borghi, satele istorice care și-au păstrat arhitectura medievală, tradițiile și peisajele spectaculoase ce au făcut faimoasă această țară. Italia are sute de astfel de locuri, multe dintre ele reunite în asociația I Borghi più belli d'Italia, creată pentru a proteja și promova cele mai valoroase sate istorice din țară. Pentru a fi incluse în această rețea, localitățile trebuie să îndeplinească criterii stricte privind patrimoniul arhitectural, conservarea centrului istoric și calitatea peisajului. Unele sunt cocoțate pe stânci, altele se ascund printre munți sau la malul Mediteranei, iar multe rămân surprinzător de puțin cunoscute în comparație cu marile atracții turistice. Dacă vrei să descoperi o Italie autentică, departe de aglomerație, acestea sunt câteva dintre locurile care merită puse pe lista unei viitoare vacanțe. Topul satelor de poveste din Italia Castelmezzano, satul suspendat între Dolomiții Lucani Ascuns în regiunea Basilicata, Castelmezzano pare construit direct în stâncă. Casele din piatră urcă pe versanți abrupți, iar străduțele înguste șerpuiesc printre clădiri vechi de sute de ani. Citește și Deși este „invadată” de turiști, Albania, care vrea în UE, se luptă cu probleme cunoscute și României Localitatea este inclusă în rețeaua I Borghi più belli d'Italia și este considerată unul dintre cele mai spectaculoase sate montane din peninsulă. Vara, zona atrage pasionații de drumeții și de peisaje spectaculoase, iar cei mai curajoși pot încerca faimosul Volo dell'Angelo, un traseu pe tiroliană care leagă Castelmezzano de satul vecin Pietrapertosa. Pe lângă peisajele spectaculoase, Castelmezzano este cunoscut și pentru Volo dell'Angelo, una dintre cele mai spectaculoase tiroliene din Europa.

Civita di Bagnoregio, satul care pare să plutească În regiunea Lazio se află unul dintre cele mai fotografiate sate din Italia. Civita di Bagnoregio este construită pe un platou de tuf vulcanic, înconjurat de văi adânci modelate de eroziune. Accesul se face exclusiv pe un pod pietonal suspendat, ceea ce contribuie la atmosfera aparte a locului. Cunoscut drept „orașul care moare”, din cauza eroziunii care afectează stânca pe care este construit, satul impresionează prin străzile medievale, piețele mici și panorama asupra Văii Tibrului.

Locorotondo, labirintul alb din Puglia În sudul Italiei, regiunea Puglia ascunde unul dintre cele mai elegante sate albe din țară. Locorotondo este renumit pentru centrul său circular, de unde provine și numele localității, dar și pentru casele văruite în alb, balcoanele pline de flori și străduțele înguste care invită la plimbări fără grabă. Față de Alberobello, aflat la doar câțiva kilometri distanță și celebru pentru casele trulli, Locorotondo este mult mai puțin aglomerat și păstrează atmosfera unui sat italian autentic.

Erice, orașul medieval dintre nori În vestul Siciliei, Erice domină împrejurimile de la peste 700 de metri altitudine. Străzile pavate cu piatră, zidurile medievale și priveliștile asupra mării transformă satul într-una dintre cele mai frumoase destinații istorice ale insulei. În zilele senine se poate vedea până la Insulele Egadi, iar restaurantele locale sunt renumite pentru deserturile tradiționale siciliene.

Brisighella, satul dintre podgorii În Emilia-Romagna, Brisighella este înconjurată de livezi de măslini și podgorii. Satul este dominat de trei monumente emblematice: fortăreața Rocca Manfrediana, turnul cu ceas și sanctuarul Monticino. Atmosfera este una liniștită, iar zona este cunoscută și pentru uleiul de măsline extravirgin produs aici, considerat printre cele mai bune din Italia. Centrul istoric este străbătut de celebra Via degli Asini, o stradă medievală acoperită, unică în Italia.

Sate pescărești din sudul Italiei care merită descoperite Dacă nordul Italiei impresionează prin lacuri și sate medievale, sudul ascunde unele dintre cele mai frumoase așezări pescărești din bazinul Mediteranei. Spre deosebire de stațiunile celebre de pe Coasta Amalfitană sau din Cinque Terre, multe dintre aceste localități și-au păstrat farmecul autentic, iar ritmul vieții este încă dictat de pescari, de piețele locale și de restaurantele de familie. Scilla, alternativa liniștită la Positano Situată în Calabria, Scilla este considerată una dintre cele mai pitorești localități de pe așa-numita Coastă Violet. Centrul vechi, Chianalea, este construit chiar pe malul mării, iar multe dintre case au terase care par să iasă direct deasupra apei. National Geographic o descrie drept o alternativă mult mai puțin aglomerată la Positano. În locul șirurilor de turiști și al traficului intens, aici găsești bărci albastre trase la mal, restaurante care servesc pește-spadă proaspăt și alei înguste pe care timpul pare să se fi oprit. De pe terasa Belvedere San Rocco se deschide una dintre cele mai frumoase panorame asupra Strâmtorii Messina.

Atrani, satul ascuns de pe Coasta Amalfitană La doar câteva minute de Amalfi se află Atrani, cea mai mică municipalitate din sudul Italiei. Deși este practic lipită de una dintre cele mai vizitate destinații ale țării, Atrani a rămas surprinzător de liniștită. Străduțele înguste, scările care urcă printre casele pastel și piața centrală creează atmosfera unui sat în care localnicii își continuă viața de zi cu zi, departe de aglomerația turistică. După lansarea miniseriei Netflix Ripley, filmată parțial aici, Atrani a început să atragă tot mai mulți vizitatori. Chiar și așa, rămâne una dintre cele mai autentice destinații de pe Coasta Amalfitană.

Termoli, orașul medieval de la Marea Adriatică Regiunea Molise este adesea trecută cu vederea de turiști, însă ascunde una dintre cele mai frumoase așezări de pe litoralul Adriaticii. Termoli îmbină un centru medieval bine conservat, dominat de Castelul Svevo, cu plaje întinse și portul pescăresc unde, în fiecare dimineață, sosesc bărcile încărcate cu captura zilei. În larg pot fi observate și celebrele trabucchi, platforme tradiționale din lemn folosite de generații întregi pentru pescuit, devenite unul dintre simbolurile coastei Adriatice.

Levanzo, insula unde timpul curge mai încet Cu aproximativ 250 de locuitori permanenți, Levanzo este cea mai mică dintre Insulele Egadi, aflate în largul Siciliei. Nu există hoteluri mari, trafic intens sau cluburi pe plajă. Satul este format din câteva zeci de case albe grupate în jurul portului, iar principalele atracții sunt traseele de coastă, golfurile cu apă cristalină și Grotta del Genovese, unde pot fi admirate picturi rupestre vechi de aproximativ 13.000 de ani. Pentru cei care caută liniște și peisaje spectaculoase, Levanzo oferă o imagine a Italiei pe care puțini turiști ajung să o descopere.

În unele dintre aceste sate poți cumpăra chiar și o casă cu 1 euro. Cum funcționează programul În ultimii ani, numeroase sate italiene au devenit cunoscute datorită programului „Case la 1 euro”, care promite locuințe la un preț simbolic. În realitate, inițiativa este mult mai complexă decât pare la prima vedere. Programul a fost creat pentru a revitaliza localitățile afectate de depopulare și pentru a salva clădirile abandonate. Multe sate au pierdut o mare parte din populație în ultimele decenii, pe măsură ce tinerii s-au mutat către orașe, iar autoritățile locale încearcă acum să atragă noi locuitori și investiții. Deși este cunoscut drept „programul Caselor la 1 euro”, nu există un proiect național unic. Fiecare municipalitate stabilește propriile reguli privind vânzarea locuințelor și obligațiile cumpărătorilor. Prețul de un euro este unul simbolic. În realitate, cumpărătorii trebuie să achite taxele notariale și administrative, iar cea mai mare investiție rămâne renovarea imobilului, care poate ajunge la zeci de mii de euro. În unele localități este solicitată și o garanție financiară, returnată după finalizarea lucrărilor de restaurare. Jurnaliștii de la The Guardian, care au analizat impactul programului în mai multe comunități italiene, arată că inițiativa a contribuit la readucerea unor sate pe harta turistică și imobiliară, însă a stârnit și dezbateri. În timp ce autoritățile susțin că programul salvează comunități aflate în declin, criticii atrag atenția că există riscul ca unele localități să devină, în timp, destinații dominate de proprietari străini și case de vacanță, în loc să atragă noi rezidenți permanenți. Cu toate acestea, interesul pentru aceste sate continuă să crească, iar platformele dedicate programului includ în prezent zeci de localități din Sicilia, Sardinia, Calabria, Puglia, Molise sau Abruzzo. Fie că alegi un sat medieval cocoțat pe stâncă, o așezare pescărească din sudul Italiei sau o localitate care încearcă să renască prin programul „Case la 1 euro”, aceste destinații oferă o perspectivă diferită asupra Italiei. Sunt locuri în care ritmul vieții este mai lent, tradițiile sunt încă vii, iar farmecul autentic se păstrează departe de aglomerația marilor orașe.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













