Cele 10 tipuri de restaurante pe care să le vizitezi în Italia. Unde se mănâncă cea mai bună mâncare

În timp ce călătorești prin Italia, vei descoperi o varietate de localuri care oferă experiențe diferite, niveluri variate de servicii și stiluri distincte de mâncare și băuturi. Osteriile sunt, în mod tradițional, locuri mai informale, destinate băuturilor și socializării, în timp ce restaurantele (ristorante) oferă mese rafinate la prețuri mai ridicate. În Italia, termenul „bar” se referă la cafenele unde poți bea cafea în timpul zilei și băuturi alcoolice seara.

Dacă plănuiești o călătorie în Italia, s-ar putea să te întrebi care este diferența dintre o osterie și o trattorie. Dar o enotecă? Și „ristorante” înseamnă pur și simplu restaurant? În timpul călătoriilor, vei întâlni numeroase tipuri de localuri, iar diferențele dintre ele nu sunt întotdeauna clare.

În prezent, granițele dintre diferitele tipuri de localuri italiene s-au estompat. În trecut, exista o ierarhie clară, în care o osterie era cea mai simplă formă de local, iar un ristorante era cel mai elegant și scump. Astăzi însă, este posibil să descoperi că o masă la o osterie poate costa mai mult decât una la un ristorante. Iată un ghid util al numeroaselor tipuri de restaurante pe care le vei găsi în Italia.

Tipuri de restaurante în Italia

Osteria

Din punct de vedere istoric, osteria era un loc simplu, fără pretenții, unde oamenii mergeau să bea ceva. Primele osterii datează încă din perioada Imperiului Roman.

„Dacă mergi la Ostia Antica sau la Pompeii, vei găsi osteriile din acea epocă”, spune Elisa Valeria Bove, arheolog și CEO al operatorului turistic Roma Experience, conform travelandleisure.com. Ea adaugă că acestea funcționau și ca pensiuni, având camere de închiriat deasupra sălii de mese, unde oamenii puteau asculta muzică. În trecut, osteriile nici măcar nu aveau întotdeauna bucătărie, astfel că oamenii își puteau aduce propria mâncare.

În timp, definiția osteriei a evoluat. De exemplu, Osteria Francescana din Modena, cu trei stele Michelin, folosește acest nume ca un omagiu adus osteriilor simple din trecut.

Trattoria

Dacă o osterie este cel mai casual tip de local, iar un ristorante este cel mai elegant, o trattorie se situează undeva la mijloc. Conform enciclopediei italiene Treccani, o trattorie este în general mai modestă decât un ristorante și este întotdeauna independentă, adică nu este asociată cu un hotel. Aici găsești versiuni autentice ale preparatelor tradiționale locale, la prețuri accesibile, într-o atmosferă relaxată, adesea de familie.

„Dacă ai o trattorie și servești reinterpretări ale preparatelor, clienții nu vor fi încântați, pentru că se așteaptă la rețete tradiționale, ca cele de acasă, de la bunica”, spune Bove.

Ristorante

Când italienii spun că merg la un ristorante, se gândesc la un loc elegant, cu fețe de masă albe, prețuri mai ridicate și servicii de nivel înalt, inclusiv un somelier care ajută la alegerea vinului potrivit. În trecut, exista și un element de spectacol, vizibil și astăzi în unele locuri, precum Ristorante Diana din Bologna. În restaurantele moderne, precum Ristorante All’Oro din Roma, prezentarea este mai contemporană, dar păstrează o notă teatrală și creativă.

Enoteca

O enotecă este un bar de vinuri, dar acestea variază de la locuri simple, cu o selecție largă de vinuri și gustări, până la spații elegante cu meniuri bine gândite. Italienii pot merge la o enotecă pentru un pahar de vin înainte de cină sau chiar pentru o masă ușoară. Uneori, este o alternativă la o cină formală.

Bar

S-ar putea să fiți surprinși când italienii vă invită la „bar” pentru mic dejun. În Italia, acest termen nu are același sens ca în alte țări. Barurile sunt deschise de dimineața până seara și servesc atât cafea, cât și băuturi alcoolice. Aici puteți bea un cappuccino dimineața, mânca un sandviș la prânz și savura un Aperol spritz seara.

Caffè

Un caffè este axată pe cafea. Deși multe au fost înlocuite de baruri, încă există cafenele tradiționale celebre în Roma, Veneția sau Napoli, unde se prăjesc și se vând propriile amestecuri de espresso.

Tavola calda

Dacă ți se face foame între mesele principale, când restaurantele sunt închise, poți căuta o tavola caldă. Este un loc tip autoservire, unde alegi dintr-o varietate de preparate gata pregătite, inclusiv paste, carne sau legume.

Friggitoria

O friggitoria este specializată în preparate prăjite, precum supplì sau arancini. Aceste localuri au originile în Napoli, dar sunt răspândite în toată Italia.

Forno

În italiană, există două cuvinte pentru brutărie. Un forno (cuptor) se concentrează în principal pe pâine, dar poate include și alte produse de patiserie. Tradiția cumpărării pâinii de la brutărie datează din Roma antică.

Pasticceria

O pasticcerie este o brutărie specializată în dulciuri. Aici italienii cumpără prăjituri, biscuiți și produse de patiserie. Dacă vrei să încerci un desert autentic, acesta este locul potrivit.